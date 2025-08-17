The Champions Burger aterriza por primera vez en Torrevieja con más de 20 restaurantes: fecha y ubicación El acceso al recinto de este popular campeonato de hamburguesas es gratuito

María Ramírez Domingo, 17 de agosto 2025, 10:16 Comenta Compartir

El 'boom' de las hamburguesas sigue creciendo sin freno. La prueba está en la incesante llegada de nuevos locales que apuestan por este fenómeno culinario. Lo cierto es que ha dejado de ser una receta simple y rápida: ahora la clave del éxito está en la creatividad, la calidad de los ingredientes y la capacidad de sorprender al comensal con una nueva experiencia.

Con tantas recetas sobre la parrilla, elegir una combinación favorita es casi misión imposible. Una opción para degustar distintas alternativas y dar un veredicto es a través de los campeonatos de hamburguesas, que recorren las ciudades con 'foodtrucks' de distintos restaurantes para encontrar la mejor propuesta. Estos eventos suelen instalarse en un recinto durante varios días, donde los asistentes pueden recorrer los diferentes puestos y votar por la propuesta que más les ha conquistado.

El campeonato llega a Torrevieja

The Champions Burger aterriza en Torrevieja por primera vez con su amplio arsenal de locales. Del 20 de agosto al 7 de septiembre, el esperado campeonato reunirá a 21 foodtrucks que aparcarán sus fogones en el Parque Antonio Soria. Además del plato estrella que da nombre a este concurso, los comensales podrán disfrutar de entrantes, guarniciones y postres como cookies, tartas de queso y helados.

El 20 de agosto abrirán sus puertas a las 19.00 horas, y desde ese día, el recinto permanecerá abierto de lunes a jueves de 18.00 a 24.00 horas, y los viernes, sábados y domingos el horario será de 12.00 a 24.00 horas. Para votar, los asistentes tendrán que tener en cuenta cinco aspectos clave: el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la originalidad y la presentación de cada hamburguesa. El acceso al evento es totalmente gratuito.

Restaurantes

Los locales que van a participar en la cita de Torrevieja son: Gottan Grill, Moflete by Joe Burger, The OX Cenando con Pablo, Streeset Food Burger, La Muralla, The Vicbros Burger, Godeo, Dak Burger, El Tarantín Chiflado, Rico Burger, Nola Smoke, Tokio, Vacarnal Burger, Circo, K-Chopo, Jisma The Best Burger, Gula Supreme, Madison Smashburgers, Cheeck's, Ioan y Seixis.

Temas

Gastronomía

Restaurantes

Torrevieja