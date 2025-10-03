La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pablo González, en Cabaña Buenavista, en una imagen de archivo. Vicente Vicéns / AGM

Pablo González, de Cabaña Buenavista de Murcia, entra en la lista de los mejores chefs del mundo

El cocinero es galardonado en la categoría de 'Un cuchillo' en The Best Chef Awards

Pachi Larrosa

Pachi Larrosa

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:42

Comenta

El cocinero del restaurante murciano Cabaña Buenavista (2 estrellas Michelin, 3 soles Repsol) ha sido incluido en la categoría de 'Un cuchillo', de los premios al mejor chef del mundo, lo que se dio a conocer en una gala celebrada en Milán este jueves. En esta categoría, la organización ha incluido, además, a otros 18 cocineros españoles, entre ellos a Aitor Arregi, de Elkano (Guetaria), Pepe Solla, de Casa Solla (Pontevedra), Pedro Sánchez, de Bagá (Jaén) y Rafael Peña, de Gresca (Barcelona).

El podio de esta clasificación de los mejores chefs estuvo ocupado por Rasmus Munk, dueño de Alchemist (Copenhague), que repite como mejor cocinero del mundo; la eslovena Ana Roš (Hiša Franko) y Himanshu Saini (Trèsind Studio), indio afincado en Dubái. Los galardones The Best Chef Awards fueron creados en 2017 por Cristian Gadau y Joanna Slusarczyk. Además, reparten cuchillos —sistema de calificación creado en 2024— a 54 cocineros españoles, un 6,9% del total de 783 en el mundo.

Con el sistema de cuchillos, hay tres categorías: 'Tres cuchillos' o 'los mejores', que alcanzan 126 chefs, al llegar al 80% o más de la puntuación máxima; 'Dos cuchillos' o 'de primera categoría', para 236 chefs que alcanzaron un 40% o más; o 'Un cuchillo' o 'excelente', para 421 cocineros, con un 20% o más. La clasificación de chefs distinguidos en todas las categorías llega a 500 cocineros de todo el mundo.

Entre los españoles, con la máxima distinción de 'Tres cuchillos' está Nacho Manzano (Casa Marcial); con 'Dos cuchillos', entran David Yárnoz (Molino de Urdániz) y Luis Valls (El Poblet); mientras Jordi Vilà (Alkimia), Juanlu Fernández (LÚ Cocina y Alma) y Tetsuro Maeda (Txispa) pasan de uno a dos; y Fina Puidgevall y Martina Puigvert (Les Cols) de tres a dos. El jurado de estos premiso está formado por total de «972 profesionales de todo el mundo, entre los que se incluyen 572 chefs de 64 países y 400 profesionales del sector», informa la organización.

En la misma gala se entregaron además algunos premios específicos ,entre los que se incluyen a varios chefs españoles: José Andrés por su labor humanitaria, Quique Dacosta por su arte culinario y Diego Guerrero por su contribución a la ciencia.

