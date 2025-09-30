La Guía Michelin incorpora un restaurante de la Región de Murcia a su lista de recomendaciones Los inspectores de la publicación gastronómica han decidido sumar este local a su selección del mes de septiembre

La Guía Michelin, una de las referencias indiscutibles en cuanto a recomendaciones culinarias, ha incorporado a su lista de mejores restaurantes de España un local ubicado en la Región de Murcia. Los inspectores de la publicación gastronómica viajan por el país probando las propuestas de diferentes establecimientos que más tarde pueden entrar en su lista de recomendaciones.

Este mes de septiembre, la guía ha incorporado 25 nuevos restaurantes, que podrán entrar en las quinielas para obtener una estrella. Entre los anunciados se ha conseguido ganar un hueco un local ubicado en la ciudad de Murcia y que abrió sus puertas hace ahora seis años.

«Austero en lo estético pero con una buena barra de sushi, apuesta sin complejos por la cocina asiática en su máxima expresión», así presentan desde la Guía Michelin al restaurante Kappou Makoto, cuyo propietario, Makoto Himeno, se instaló en la capital tras varios años como responsable de la cocina de Koy Sunka, en Barcelona, referente de la gastronomía japonesa en España y reconocido con una estrella Michelin. Kappou Makoto cuenta con dos mesas y una barra para doce personas situada en torno al espacio de cocina donde su dueño y cocinero ejecuta los platos a la vista de los comensales y los sirve personalmente explicando en qué consiste cada elaboración.

Los inspectores de la famosa guía destacan la «completa variedad de platos calientes» y recomiendan «dejarse llevar por el menú Omakase sorpresa», para el que Makoto selecciona cada día los «mejores productos» de los mercados de Vistabella y Verónicas.

Para disfrutar de su menú, los clientes tendrán que realizar una reserva previa. El horario de apertura es de martes a jueves de 14.30 a 17.00 horas, los viernes de 14.30 a 17.00 y de 21.30 a 23.30 horas y los sábados de 14.00 a 16.30 horas y de 21.00 a 23.30 horas.

La Guía Michelin anunciará las nuevas distinciones anuales (estrellas, estrellas verdes y Bib Gourmands) en su ceremonia anual, que se celebrará el próximo 25 de noviembre en Málaga. Será entonces cuando los críticos seleccionen a los galardonados de entre los restaurantes recomendados.