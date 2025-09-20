Multitudinario homenaje a Pablo Guardiola y Juani Villarino tras el cierre de su restaurante de Los Belones Casi un centenar de comensales participaron en el reconocimiento a los artífices de una de las grandes referencias de la gastronomía regional

Amigos, clientes, familiares, hosteleros, políticos, proveedores y periodistas… hasta 93 personas se unieron en el homenaje a Pablo Guardiola y Juani, responsables y chef del restaurante del mismo nombre en Los Belones. Y es que el pasado día 28 de septiembre, el mítico restaurante ubicado en esta localidad del Campo de Cartagena ,ipor jubilación de sus propietarios.

Los asistentes se distribuyeron en las mesas del restaurante -ya cerrado al público- designadas con los nombres de las islas -Barón, Ciervo, Perdiguera, Rondilla, Grossa, Sujeto, Mayor, Galera…que jalonan el Mar Menor y una del Mayor dispuestos a degustar, por última vez, un menú compuesto de los mejores platos de su cocina, los más demandados por los clientes, los que más premios han obtenido a lo largo de los años: su especialísima marinera, uno de los mejores escabeches -de miel- de lomo de bonito que uno ha probado, sus recordados buñuelos de bacalao o la intensa sepia en su tinta para llegar al plato principal, que no podía ser otro que el caldero del mar menor en dos tiempos.

Ejemplos de un legado gastronómico que, desgraciadamente ya nadie recogerá. El primer restaurante Pablo Guardiola se abrió en 1934 en Los Nietos por Manuel Soler Martínez, tío de Pablo Guardiola Soler. En 2014 Pablo hijo traslada el negocio al comienzo de la Calle Mayor de Los Belones, su actual ubicación. Pablo recuerda los tiempos de los Nietos y a una muchacha de 18 años -Juani, su mujer- procedente de Madrid - que tiene que compaginar la crianza de sus hijos con el aprendizaje de los secretos de la cocina que nunca había, siquiera, atisbado. Cualquiera que haya comido en el restaurante sabrá que aprovechó las enseñanzas de Pablo padre. Desde entonces han sido numerosos los premios que su cocina ha procurado al restaurante, una cocina casera de gran producto, en la que no entra un congelado, una salsa de bote o un alimento preparado. Y ni una freidora. Juani usaba sartén. Se echarán de menos para hacer unas magníficas patatas chips.

Al homenaje se unió la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que compartió emotivos momentos con la flamante pareja de jubilados. A los postres llegó la hora de los regalos, costeados por los asistentes, y de los discursos. Y aquí las emociones se dispararon. A duras penas José Manuel , hermano de Pablo pudo hacer de presentador para coordinar el acto También le tembló la voz al propio Pablo Guardiola. «Gracias a todos; esto es algo muy importante para nosotros en el comienzo de esta nueva etapa», señaló. «Estamos muy agradecidos por la fidelidad, el cariño y el apoyo que nos han mostrado los clientes, los proveedores, el personal que hemos tenido. Ahora nos toca vivir; que hasta ahora no hemos tenido tiempo para disfrutar de la vida» se sinceró. Con la misma emoción pero más entera, Juani reiteró las gracias «por haber confiado en nosotros durante tanto tiempo.

