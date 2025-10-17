Una mítica pizzería de Molina de Segura reabre renovada tras un largo parón: «Conservamos el sabor de siempre» El local, con una nueva gestión al frente, también es muy conocido por sus hamburguesas

María Ramírez Viernes, 17 de octubre 2025, 12:13

Molina de Segura recupera uno de sus míticos locales gastronómicos. Hacía unos años desde la última vez que la calle Dr. Fleming no lucía con su rutinario bullicio en el número 104. El motivo no era otro que Kentucky, una pizzería con una larga trayectoria que consiguió consolidar su presencia en el municipio antes de que aparecieran las franquicias. Ahora ha vuelto, renovado y con nueva gestión al frente del local, pero con la misma esencia gastronómica.

La historia de este mítico local 'take away' comenzó a gestarse en Mallorca, donde los hermanos Salva y Pepe, criados en una familia de panaderos en Puebla de Don Fabrique, dieron sus primeros pasos en la hostelería. Fue en la isla donde ambos se implicaron en varios negocios de restauración y, con el tiempo, perfeccionaron el que acabaría siendo su gran sello: las hamburguesas. Y es que, aunque hoy el nombre Kentucky se asocia sobre todo a sus pizzas, lo cierto es que sus raíces están profundamente ligadas al sabor americano.

La aventura continuó en Molina de Segura, donde la familia se trasladó en 1989. A su llegada, decidieron apostar por lo que mejor sabían hacer y dar forma a un proyecto propio. El 12 de mayo de ese mismo año se materializó el sueño: abría sus puertas el primer restaurante Kentucky. Su carta se centraba en dos propuestas principales: pizzas y hamburguesas. Unas recetas que conquistaron el paladar de los vecinos hasta el punto de que era habitual, sobre todo los fines de semana, ver a grupos de personas esperando para hacer su pedido.

Sin embargo, tras décadas de servicio, Kentucky acabó echando la persiana durante unos años por jubilación. El cierre dejó un hueco tanto gastronómico como sentimental entre sus clientes: «Recuerdo ir de pequeña con mis padres. Me puso triste ver que la cerraron», comenta uno de ellos. Y es que, este negocio familiar consolidó su imagen cuando todavía no había explotado el 'boom' de las hamburguesas y las pizzas. «Era un clásico de los sábados, su masa era diferente a los demás», rememora María.

Kentucky renace con su misma esencia

El mítico negocio vuelve a las andadas después del parón. «Hay marcas que no solo abren locales, sino que vuelven a casa», expresan sobre su regreso a los fogones. Eso sí, aseguran que aunque digan que sus platos son 'como los de casa', «nadie tiene la receta secreta que las hace tan especiales». En su carta se puede encontrar también diversas opciones de sándwiches, entrantes y postres.

De hecho, el negocio lo han retomado unos nuevos gestores, unos socios que han cogido el testigo de los dueños tradicionales del local. Sin embargo, prometen conservar la esencia que los hizo únicos y ofrecer «el sabor de siempre con la emoción de algo nuevo».

Es decir, con una imagen y un espacio actualizados, pero donde «las recetas de siempre siguen vivas gracias al gesto de Salva y Pepe, que han entregado su recetario para garantizar que el sabor, el aroma y la autenticidad de su cocina se mantengan intactos», destacan los nuevos dueños.

La nueva era de Kentucky despegó hace tan solo una semana con la ilusión de reconquistar a quienes nunca olvidaron su sabor, como confirmó el lleno que se ha repetido en su local durante estos primeros días. Un éxito de su idea, la idea de siempre, mantener «su sabor a barrio, a familia y a recuerdos que ahora vuelven, calientes, recién hechos y listos para llevar a casa».