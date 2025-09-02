Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia El local tendrá un horno de brasas, producto de temporada, marisco, embutidos, quesos, una buena tortilla de patatas y buenas frituras para los aperitivos

Pepe y Juan será el nombre que cuelgue de la fachada del último proyecto gastronómico que abrirá sus puertas en Murcia capital a finales de la próxima semana, en el local en el que se encontraba la brasería Tizne en Trapería. El dato no tendría mayor interés si no fuese por dos datos significativos; por un lado, es el nuevo proyecto de Juan Guillamón, cocinero y dueño del restaurante Almo (1* Michelin) junto a Pepe Morales de Demo (familia del restaurante Morales) y, por otro, porque esta nueva apertura en el centro, lejos de ser de una marca de hamburguesas americana, una franquicia de gofres con siropes de colores o una pizzería napolitana, el local se va a centrar en la cocina tradicional. «Queremos hacer una barbacoa de platos tradicionales pero bien hechos», declaró Guillamón.

Pepe y Juan tendrá un horno de brasas, producto de temporada, marisco, embutidos, quesos, una buena tortilla de patatas y buenas frituras para los aperitivos, aunque el que lo desee también podrá quedarse y terminar de comer. «Pepe y yo somos amigos desde hace años y siempre habíamos hablado de abrir algo juntos. Yo me estoy encargando de la carta de cocina junto a Álvaro, el jefe de cocina, y él de la sala. Creemos que sumar cada uno en su parcela puede dar un resultado atractivo para la ciudad», concluyó Guillamón.

