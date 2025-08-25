El chef Ángel León desvela los errores más comunes a la hora de preparar el pescado: «No se puede hacer» Durante el proceso de conservación y limpieza, es común cometer fallos que pueden afectar al sabor del producto

El pescado forma parte de una dieta equilibrada y saludable. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de beneficios que aporta, es necesario ser muy cuidadosos con su preparación, ya que una mala cocción puede provocar intoxicaciones alimentarias. También es fundamental asegurarnos de que el producto que vamos a consumir esté en buen estado. Para ello, podemos fijarnos en ciertos detalles, como el olor: si desprende un aroma fuerte y desagradable, similar al amoníaco, muy diferente al olor salino y penetrante del pescado fresco, será una señal clara de que no está en condiciones óptimas. Pero si no estamos seguros de si el olor es adecuado, también podemos observar otros indicadores, como el color y el brillo.

No obstante, aunque verifiquemos que el pescado esté en perfecto estado, hay prácticas que pueden ponernos en riesgo innecesariamente. A la hora de cocinarlo, es necesario limpiarlo bien: quitarle las escamas, las espinas y otras partes no comestibles. Esta tarea puede realizarse en la pescadería, aunque algunas personas prefieren hacerlo por su cuenta.

Sin embargo, durante el proceso de conservación y limpieza, es común cometer errores que pueden afectar el sabor y las propiedades del pescado, haciendo que, al momento de consumirlo, no sea tan agradable. Estos fallos tan frecuentes han sido revelados por el chef Ángel León, reconocido con tres Estrellas Michelín y conocido como «el chef del mar» por su uso innovador de especies marinas históricamente descartadas, e incluso desconocidas por el ser humano.

Tres errores muy comunes que afectan a las propiedades del pescado

Según ha explicado este experto en un vídeo compartido a través del perfil de TikTok '@ohgar_spain', «el error más típico cuando vamos a comprar pescado es llegar con el producto y pasarlo por el grifo de agua dulce». León aclara por qué esto es un grave error: «No se puede hacer porque vamos a perder muchísimo sabor, y sobre todo una baba que le sale al pescado que es un protector natural, y que permite que se conserve fresco durante tres o cuatro días más».

De hecho, esto también puede afectar a ciertos métodos de cocción. «Es el enemigo número uno cuando se trata del pescado frito», ya que el agua impide que se forme esa costra crujiente tan característica de esta preparación.

Otro de los errores que señala en la publicación es secar el pescado antes de cocinarlo. Aunque parezca lógico eliminar el exceso de humedad, León advierte que no debemos hacerlo, ni con paños ni con servilletas, ya que la cantidad de agua presente contribuye a mantener su textura suave y jugosa durante la cocción.

Por último, desaconseja realizar cortes en la piel del pescado antes de cocinarlo, especialmente si se va a preparar a la brasa. Aunque se cree que estos cortes facilitan la cocción, en realidad permiten que se escape el agua esencial, reduciendo la jugosidad del producto.

Siguiendo estos sencillos consejos, podrás obtener un mejor resultado al cocinar pescado, conservando todo su sabor, textura y frescura.