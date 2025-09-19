Se busca la mejor marinera de la Región de Murcia: los 140 bares que participan en la ruta
El precio de la tapa junto a un quinto es de cuatro euros
María Ramírez
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:24
Si hay una tapa que nunca falta en las barras de la Región de Murcia, esa es la marinera. Icono indiscutible de la cultura del tapeo en la Comunidad y que se ha ganado su propio espacio de celebración: un concurso para encontrar la mejor receta. Y es que, pese a su aparente simplicidad, esta rosquilla con ensaladilla y anchoa guarda sus propios secretos. Tanto que es casi imposible saborear dos exactamente iguales. Cada bar tiene su propia fórmula, producto de su propio ingenio, de la experiencia acumulada en la cocina o de la base de técnicas que han pasado de generación en generación.
El certamen suma un total de 140 locales que competirán por alzarse con el oro en una edición que ha conseguido un récord histórico de participación. La ruta para degustar todas las creaciones ha comenzado este viernes y permanecerá hasta el 19 de octubre. Durante este mes, los bares ofrecerán sus propuestas en dos categorías: marinera tradicional y marinera reinventada. Ambas se podrán disfrutar junto a un quinto de Mahou Cinco Estrellas por cuatro euros.
El público podrá votar por su marinera favorita a través de la web oficial. Los 14 que obtengan un mayor número de votos (siete en cada categoría), pasarán a la final, donde un jurado profesional dará su veredicto. Los premios para los dos vencedores están dotados con 1.000 euros. Estos son los 140 bares y restaurantes que se disputan el título:
-
Águilas
Sol y Mar
La Veleta
La Chimenea
-
Alcantarilla
Alkimia New Tavern
-
Aledo
Arrabal Taberna
-
Algezares (Murcia)
Las Cenas del Hidalgo: By Alejandro Celdrán
-
Alhama de Murcia
Recreativos Levante
El Praico
La Rosa de Alhama
Lyper
Eurovegas
-
Archena
Torre del Oro
Moa
-
Beniaján (Murcia)
Mi Barrica 2.0
Juan El Manchego
-
Bullas
El Patio de Verona
Restaurante Coronel
-
Cabo de Palos
El Mosqui
-
Calasparra
La Tasca de Noah
-
Caravaca de la Cruz
Cafetería Camino del Huerto
Boracoco
Cafetería Edén
Cheff
Moliere Resto-Bar and Grill
Cara Uribe restaurante
Brasería Horno
-
Cartagena
Vencedores Bar
Pub Apple
Kiosko Pitxon
Syrah
Al Lío Experience
Mr. Baker
Vinarte
470 la Glorieta
Komo en Kasa
El bambú
La frontera
Mesón El Yunke
Venta Los Camachos
Baobab
-
Cehegín
Desaster Garage
-
Corvera (Murcia)
Los Cazadores
-
El Palmar (Murcia)
Flash
-
Fuente Álamo
El buen Yantar
El paso
-
Javalí Viejo (Murcia)
Antonio de Nieves Bar
-
La Albatalía (Murcia)
Nueva Salamanca
El Pencho
-
La Alberca (Murcia)
La Balsa Redonda del Valle
-
La Manga del Mar Menor
Patapalo Tapas
El Fogón de Juan Manuel
La Esquinica
El Jardín La Manga
Playa Chica
Surfing restaurante
Marea Grill
-
Las Torres de Cotillas
Casa Motos
Taberna Salamanca
-
La Unión
La Fragua
-
Lorca
Los Primos
El Sibarita
La Alacena Restaurante
La Alacena Tapas
Cuatro Bellotas
Atrezo
Taberna La Cepa
Axo Restaurante
Mesón El Reencuentro
Córdoba bar
-
Lorquí
Restaurante La Pedrera
-
Los Alcázares
Katharis
Comoloco Gastrobar
Chiringuito Alborada
Laguna Beach
Los Barriles Brasería
Barco de papel
-
Los Belones (Cartagena)
Brasería Garnacha
-
Los Dolores (Murcia)
Rincón del Marqués
-
Los Narejos (Los Alcázares)
Banana Blue
-
Mazarrón
Sal y Almagre
D´Pintxos
-
Molina de Segura
Taberna El Retiro
Sapidum
La Viña
Nelson
La Pacheca
La Huertana
Los Juncos
Torremontijo
-
Murcia
Aurora
Bar de las Artes
Bodega Teodoro
Bulevar
Café de Alba
Café del Arco
Cafetería Dragons
Cafetería Heladería Capirote
Chifla
Cuartel de Artillería
Cucü
D´Tomar
El Altillo de Gud / Rocódromo Gud Climbing
El Chiringuito
El Jardín
El Libanés
El Palco
El Pasaje de Belluga
El Salón del Secreto
Gringo Tex Mex
Hijo del Cornijal
La Barra de Morata
La Esquina de las Flores
La Gusa
La Marinera
Las Mulas
La Tapa
La Tapa de San Lorenzo
Las Tapas Murcia
Las Viandas
Mucha Chicha
Paparajote Lounge
Pepita Pulgarcita
Posada del Pez
Salabores Chef Cánovas
Tapería cervecería La Once
Zaher bar
-
Nonduermas (Murcia)
Restaurante La Lupa
-
Puerto de Mazarrón
La Perrachica
-
Puerto Lumbreras
La Posada
Merendero El Parque
-
San José de la Vega (Murcia)
La Barra del Quinto Elemento
-
Sangonera la Verde (Murcia)
Cortijo Celebraciones
-
Torre Pacheco
Bar La Plaza
-
Totana
Rino
Pastelería El Sereno
El Bocao
-
Yecla
La Prensa
Tragaluz
La Parada
Bar Ventorrillo
Los Chispos
Ideal Gastrobar
La Zaranda
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.