Se busca la mejor marinera de la Región de Murcia: los 140 bares que participan en la ruta.

Viernes, 19 de septiembre 2025

Si hay una tapa que nunca falta en las barras de la Región de Murcia, esa es la marinera. Icono indiscutible de la cultura del tapeo en la Comunidad y que se ha ganado su propio espacio de celebración: un concurso para encontrar la mejor receta. Y es que, pese a su aparente simplicidad, esta rosquilla con ensaladilla y anchoa guarda sus propios secretos. Tanto que es casi imposible saborear dos exactamente iguales. Cada bar tiene su propia fórmula, producto de su propio ingenio, de la experiencia acumulada en la cocina o de la base de técnicas que han pasado de generación en generación.

El certamen suma un total de 140 locales que competirán por alzarse con el oro en una edición que ha conseguido un récord histórico de participación. La ruta para degustar todas las creaciones ha comenzado este viernes y permanecerá hasta el 19 de octubre. Durante este mes, los bares ofrecerán sus propuestas en dos categorías: marinera tradicional y marinera reinventada. Ambas se podrán disfrutar junto a un quinto de Mahou Cinco Estrellas por cuatro euros.

El público podrá votar por su marinera favorita a través de la web oficial. Los 14 que obtengan un mayor número de votos (siete en cada categoría), pasarán a la final, donde un jurado profesional dará su veredicto. Los premios para los dos vencedores están dotados con 1.000 euros. Estos son los 140 bares y restaurantes que se disputan el título:

Águilas

Sol y Mar

La Veleta

La Chimenea

Alcantarilla

Alkimia New Tavern

Aledo

Arrabal Taberna

Algezares (Murcia)

Las Cenas del Hidalgo: By Alejandro Celdrán

Alhama de Murcia

Recreativos Levante

El Praico

La Rosa de Alhama

Lyper

Eurovegas

Archena

Torre del Oro

Moa

Beniaján (Murcia)

Mi Barrica 2.0

Juan El Manchego

Bullas

El Patio de Verona

Restaurante Coronel

Cabo de Palos

El Mosqui

Calasparra

La Tasca de Noah

Caravaca de la Cruz

Cafetería Camino del Huerto

Boracoco

Cafetería Edén

Cheff

Moliere Resto-Bar and Grill

Cara Uribe restaurante

Brasería Horno

Cartagena

Vencedores Bar

Pub Apple

Kiosko Pitxon

Syrah

Al Lío Experience

Mr. Baker

Vinarte

470 la Glorieta

Komo en Kasa

El bambú

La frontera

Mesón El Yunke

Venta Los Camachos

Baobab

Cehegín

Desaster Garage

Corvera (Murcia)

Los Cazadores

El Palmar (Murcia)

Flash

Fuente Álamo

El buen Yantar

El paso

Javalí Viejo (Murcia)

Antonio de Nieves Bar

La Albatalía (Murcia)

Nueva Salamanca

El Pencho

La Alberca (Murcia)

La Balsa Redonda del Valle

La Manga del Mar Menor

Patapalo Tapas

El Fogón de Juan Manuel

La Esquinica

El Jardín La Manga

Playa Chica

Surfing restaurante

Marea Grill

Las Torres de Cotillas

Casa Motos

Taberna Salamanca

La Unión

La Fragua

Lorca

Los Primos

El Sibarita

La Alacena Restaurante

La Alacena Tapas

Cuatro Bellotas

Atrezo

Taberna La Cepa

Axo Restaurante

Mesón El Reencuentro

Córdoba bar

Lorquí

Restaurante La Pedrera

Los Alcázares

Katharis

Comoloco Gastrobar

Chiringuito Alborada

Laguna Beach

Los Barriles Brasería

Barco de papel

Los Belones (Cartagena)

Brasería Garnacha

Los Dolores (Murcia)

Rincón del Marqués

Los Narejos (Los Alcázares)

Banana Blue

Mazarrón

Sal y Almagre

D´Pintxos

Molina de Segura

Taberna El Retiro

Sapidum

La Viña

Nelson

La Pacheca

La Huertana

Los Juncos

Torremontijo

Murcia

Aurora

Bar de las Artes

Bodega Teodoro

Bulevar

Café de Alba

Café del Arco

Cafetería Dragons

Cafetería Heladería Capirote

Chifla

Cuartel de Artillería

Cucü

D´Tomar

El Altillo de Gud / Rocódromo Gud Climbing

El Chiringuito

El Jardín

El Libanés

El Palco

El Pasaje de Belluga

El Salón del Secreto

Gringo Tex Mex

Hijo del Cornijal

La Barra de Morata

La Esquina de las Flores

La Gusa

La Marinera

Las Mulas

La Tapa

La Tapa de San Lorenzo

Las Tapas Murcia

Las Viandas

Mucha Chicha

Paparajote Lounge

Pepita Pulgarcita

Posada del Pez

Salabores Chef Cánovas

Tapería cervecería La Once

Zaher bar

Nonduermas (Murcia)

Restaurante La Lupa

Puerto de Mazarrón

La Perrachica

Puerto Lumbreras

La Posada

Merendero El Parque

San José de la Vega (Murcia)

La Barra del Quinto Elemento

Sangonera la Verde (Murcia)

Cortijo Celebraciones

Torre Pacheco

Bar La Plaza

Totana

Rino

Pastelería El Sereno

El Bocao

Yecla

La Prensa

Tragaluz

La Parada

Bar Ventorrillo

Los Chispos

Ideal Gastrobar

La Zaranda