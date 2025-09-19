La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Se busca la mejor marinera de la Región de Murcia: los 140 bares que participan en la ruta. José Villalgordo / AGM

Se busca la mejor marinera de la Región de Murcia: los 140 bares que participan en la ruta

El precio de la tapa junto a un quinto es de cuatro euros

María Ramírez

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:24

Si hay una tapa que nunca falta en las barras de la Región de Murcia, esa es la marinera. Icono indiscutible de la cultura del tapeo en la Comunidad y que se ha ganado su propio espacio de celebración: un concurso para encontrar la mejor receta. Y es que, pese a su aparente simplicidad, esta rosquilla con ensaladilla y anchoa guarda sus propios secretos. Tanto que es casi imposible saborear dos exactamente iguales. Cada bar tiene su propia fórmula, producto de su propio ingenio, de la experiencia acumulada en la cocina o de la base de técnicas que han pasado de generación en generación.

El certamen suma un total de 140 locales que competirán por alzarse con el oro en una edición que ha conseguido un récord histórico de participación. La ruta para degustar todas las creaciones ha comenzado este viernes y permanecerá hasta el 19 de octubre. Durante este mes, los bares ofrecerán sus propuestas en dos categorías: marinera tradicional y marinera reinventada. Ambas se podrán disfrutar junto a un quinto de Mahou Cinco Estrellas por cuatro euros.

El público podrá votar por su marinera favorita a través de la web oficial. Los 14 que obtengan un mayor número de votos (siete en cada categoría), pasarán a la final, donde un jurado profesional dará su veredicto. Los premios para los dos vencedores están dotados con 1.000 euros. Estos son los 140 bares y restaurantes que se disputan el título:

  1. Águilas

Sol y Mar

La Veleta

La Chimenea

  1. Alcantarilla

Alkimia New Tavern

  1. Aledo

Arrabal Taberna

  1. Algezares (Murcia)

Las Cenas del Hidalgo: By Alejandro Celdrán

  1. Alhama de Murcia

Recreativos Levante

El Praico

La Rosa de Alhama

Lyper

Eurovegas

  1. Archena

Torre del Oro

Moa

  1. Beniaján (Murcia)

Mi Barrica 2.0

Juan El Manchego

  1. Bullas

El Patio de Verona

Restaurante Coronel

  1. Cabo de Palos

El Mosqui

  1. Calasparra

La Tasca de Noah

  1. Caravaca de la Cruz

Cafetería Camino del Huerto

Boracoco

Cafetería Edén

Cheff

Moliere Resto-Bar and Grill

Cara Uribe restaurante

Brasería Horno

  1. Cartagena

Vencedores Bar

Pub Apple

Kiosko Pitxon

Syrah

Al Lío Experience

Mr. Baker

Vinarte

470 la Glorieta

Komo en Kasa

El bambú

La frontera

Mesón El Yunke

Venta Los Camachos

Baobab

  1. Cehegín

Desaster Garage

  1. Corvera (Murcia)

Los Cazadores

  1. El Palmar (Murcia)

Flash

  1. Fuente Álamo

El buen Yantar

El paso

  1. Javalí Viejo (Murcia)

Antonio de Nieves Bar

  1. La Albatalía (Murcia)

Nueva Salamanca

El Pencho

  1. La Alberca (Murcia)

La Balsa Redonda del Valle

  1. La Manga del Mar Menor

Patapalo Tapas

El Fogón de Juan Manuel

La Esquinica

El Jardín La Manga

Playa Chica

Surfing restaurante

Marea Grill

  1. Las Torres de Cotillas

Casa Motos

Taberna Salamanca

  1. La Unión

La Fragua

  1. Lorca

Los Primos

El Sibarita

La Alacena Restaurante

La Alacena Tapas

Cuatro Bellotas

Atrezo

Taberna La Cepa

Axo Restaurante

Mesón El Reencuentro

Córdoba bar

  1. Lorquí

Restaurante La Pedrera

  1. Los Alcázares

Katharis

Comoloco Gastrobar

Chiringuito Alborada

Laguna Beach

Los Barriles Brasería

Barco de papel

  1. Los Belones (Cartagena)

Brasería Garnacha

  1. Los Dolores (Murcia)

Rincón del Marqués

  1. Los Narejos (Los Alcázares)

Banana Blue

  1. Mazarrón

Sal y Almagre

D´Pintxos

  1. Molina de Segura

Taberna El Retiro

Sapidum

La Viña

Nelson

La Pacheca

La Huertana

Los Juncos

Torremontijo

  1. Murcia

Aurora

Bar de las Artes

Bodega Teodoro

Bulevar

Café de Alba

Café del Arco

Cafetería Dragons

Cafetería Heladería Capirote

Chifla

Cuartel de Artillería

Cucü

D´Tomar

El Altillo de Gud / Rocódromo Gud Climbing

El Chiringuito

El Jardín

El Libanés

El Palco

El Pasaje de Belluga

El Salón del Secreto

Gringo Tex Mex

Hijo del Cornijal

La Barra de Morata

La Esquina de las Flores

La Gusa

La Marinera

Las Mulas

La Tapa

La Tapa de San Lorenzo

Las Tapas Murcia

Las Viandas

Mucha Chicha

Paparajote Lounge

Pepita Pulgarcita

Posada del Pez

Salabores Chef Cánovas

Tapería cervecería La Once

Zaher bar

  1. Nonduermas (Murcia)

Restaurante La Lupa

  1. Puerto de Mazarrón

La Perrachica

  1. Puerto Lumbreras

La Posada

Merendero El Parque

  1. San José de la Vega (Murcia)

La Barra del Quinto Elemento

  1. Sangonera la Verde (Murcia)

Cortijo Celebraciones

  1. Torre Pacheco

Bar La Plaza

  1. Totana

Rino

Pastelería El Sereno

El Bocao

  1. Yecla

La Prensa

Tragaluz

La Parada

Bar Ventorrillo

Los Chispos

Ideal Gastrobar

La Zaranda

