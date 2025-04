Marinera de Cheetos: la versión de un cocinero canadiense que fusiona la tapa con el sabor de este 'snack'

Ana de Dios Miércoles, 9 de abril 2025, 18:46 Comenta Compartir

El creador de contenido gastronómico Dre Pao no se da por vencido con su reinterpretación de la gastronomía española y de la Región de Murcia. Y es que la lista de elaboraciones que este canadiense aglutina en su peculiar recetario no deja indiferente a nadie. Hace unos meses, algunos usuarios de las redes sociales tildaron de «insulto» y «crimen culinario» su marinera frita. Si esta curiosa interpretación de una de las tapas más emblemáticas de la Región ya causó ampollas entre los más puristas, quizás, cuando descubran su nueva versión, entren en cólera: marinera de Cheetos.

Aunque en un primer momento sus 'recetas estrella' eran las paellas, eso sí, ninguna aprobada por un valenciano, como él mismo ha escrito en el 'post' en el que ha compartido esta extravagante reinterpretación, a partir de ahora va a tener que pasar a ser conocido como «'marinera king'». De hecho, una de sus primeras recetas fue convertir esta tapa en un postre inspirado en Carlos Alcaraz.

Pero es que este creador de contenido tampoco ha desaprovechado la oportunidad de experimentar con otras elaboraciones regionales, como el paparajote, el asiático o la cerveza Estrella de Levante.

Una marinera de Cheetos

«Fusionando la clásica tapa murciana con todo el sabor de Cheetos», subraya este creador de contenido. De esta manera comenzaba el vídeo en el que muestra paso a paso cómo prepararla. Lo primero que hace es encargarse de la rosquilla sobre la que va la ensaladilla, que en este caso tampoco es la tradicional, sino que lleva queso. En un cuenco añade harina, levadura, agua, sal, aceite y queso rallado, y así crea una masa a la que darle su característica forma.

El siguiente paso es tal vez el único fiel a la receta original, ya que consiste en preparar una ensaladilla con los ingredientes tradicionales, pero con un toque extra: queso rallado y trocitos de Cheetos crujientes. Una vez terminada esta parte, pone la ensaladilla encima de la rosquilla.

Como toque final, machaca unos Cheetos para que quede una especie de polvo y recubre la parte superior con ellos. También pone salsa de queso por encima y sustituye la típica anchoa por un Cheeto coronando esta elaboración.

El vídeo, que ya lleva más de 32.000 visualizaciones, no ha dejado indiferente a casi nadie. Algunos lo han catalogado como «aberración», pero otros no comparten esta opinión, pues han comentado que les gustaría probarla o que «tiene que estar buena». También se encuentran los más reticentes: «Lo de la rosquilla me ha gustado como idea, pero con lo de los Cheetos soy más escéptico», comentaba un usuario.