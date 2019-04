UNA PIÑATA CON REGALOS Perla Fuertes posa con los niños que han inspirado su obra. / :: V. VICENS / AGM Martes, 23 abril 2019, 04:15

El cartel anunciador del Entierro de la Sardina 2019 es obra de Perla Fuertes, una artista alhameña que destaca por el realismo de sus cuadros. «Siempre me he expresado a través de la pintura de una forma determinada, característica. Un estilo realista pero con un matiz que definió un crítico como 'realismo contenido'», apuntó Fuertes. La obra, que fue presentada en la Cámara de Comercio, muestra una piñata en forma de pez sostenida en lo alto de la que caen pelotas, espadas de plástico y otro tipo de juguetes sobre un grupo de niños que esperan abajo ansiosos. «He convertido la sardina en una alegoría de la tradicional piñata. Este elemento me ha servido para poder plasmar la figura de los niños que muestran sus sonrisas, sus esperas ansiosas. Esos gestos de alegría e ilusión que conlleva el hecho de esperar la salida de los juguetes escondidos. En el Entierro de la Sardina se viven multitud de emociones: la espontaneidad, la alegría, la diversión, el nerviosismo... El hecho de haberlas vivido, de haber sido partícipe de él me ha aportado infinidad de ideas», indicó.