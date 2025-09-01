El pórtico de los Huertos del Malecón de Murcia se amplía con una recreación de la fachada del convento de San Francisco

LA VERDAD Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:35 | Actualizado 14:05h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Murcia ha ampliado el pórtico de la Feria de Murcia 2025, que este año incorpora una recreación monumental de la fachada del convento de San Francisco. Diseñado por el taller artístico Matiss, el pórtico se ha consolidado como una de las señas de identidad de la Feria. A la estructura principal de más de siete metros de altura, cuyos laterales y trasera ya se ampliaron en la pasada edición, se suma ahora una réplica del convento de San Francisco de 7 metros de ancho y más de 9 de alto, que refuerza su carácter monumental y evocador.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado del concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, supervisó este lunes el montaje de esta espectacular entrada que, un año más, dará la bienvenida a los visitantes de los Huertos del Malecón.

«La portada de entrada a los Huertos del Malecón, que este año, como todos los años desde hace ya algunas ediciones, va a presentar una novedad. Junto a la Casa Codorníu, que ya ha ido completándose, este año va a aparecer la portada del convento de San Francisco. Ese convento que se situaba en este mismo lugar y que daba nombre al Plano de San Francisco», explicó el regidor, quien añadió que «junto a ello, ya estamos viendo cómo están colocándose también las farolas históricas que estaban en la Glorieta en el año 1929, que se están recuperando también, lógicamente, con toda la tecnología actual, pero sí con la imagen que tenían en aquel momento».

El convento de San Francisco, cuya memoria revive este nuevo diseño, se fundó en 1280 tras la licencia otorgada por Alfonso X y gracias a la influencia del franciscano Pedro Gallego. Tras la reconquista, los frailes se establecieron en el Plano de San Francisco, donde levantaron el que llegaría a ser considerado el convento más suntuoso y magnífico de la ciudad, con una comunidad que superó los cien religiosos.

La propuesta mantiene la inspiración en la fachada principal del Palacio de Codorníu, heredero de aquel convento y convertido después en casona familiar en el siglo XIX. El edificio, que formó parte inseparable del paisaje murciano hasta su demolición en 1974, revive ahora simbólicamente como emblema de la memoria urbana y sentimental de la ciudad.

La Feria de Murcia refuerza también este año la esencia de los Huertos del Malecón, que contarán con 14 huertos y con todos los elementos que los han hecho clásicos: los puestos de artesanía, el gran escenario al final del recinto, las cuadrillas de la huerta recorriendo el paseo y los locales de degustación con productos de diversas denominaciones de origen. Además, se mantiene el espíritu solidario con un espacio específico destinado a fines benéficos en la zona inicial de los huertos