Estas son todas las actividades del programa de la Feria de Murcia 2025

Un concierto en la terraza de los Molinos del Río, la pasada feria de 2024.

Cada vez está más cerca la Feria de Murcia. Del 4 al 16 de septiembre, las calles se vuelven a llenar después del verano con numerosas actividades, que combinarán la música, gastronomía y arte, entre muchas otras.

Estas son las actividades que se celebrarán todos los días:

-La Gran Noria Panorámica 'De Murcia al cielo', ubicada en el Plano de San Francisco. El horario será de 18.00 a 1.00 y fines de semana también por la mañana de a 12.00 a 14.00. Hasta el día 16 de septiembre. El lunes 8 de septiembre se precio se verá reducido al 50%. Gratuito para personas con discapacidad (33%) y con movilidad reducida.

-Zona gastronómica y feria de FoodTrucks 'Cómete Murcia'. Disfruta de una variedad gastronómica junto al río Segura durante la Feria de Murcia en el Paseo Teniente Flomesta.

-Feria de atracciones de Murcia en el Recinto Ferial la FICA. Los días especiales 2x1 serán el 4 de septiembre, Día del Niño el 9 de septiembre y Dia sin ruido el 10 de septiembre. Se inaugurará el 4 de septiembre y estará en funcionamiento hasta el 16.

-Navegando por el Segura. Paseos en barca de 20 minutos y en el barco solar de 30 minutos. Precio: 1 € por persona. El tío de la barca.

-Exposición 'Querido Antonio', homenaje a Antonio Ballester. Desde el 5 de septiembre hasta el 26 de octubre, en el Palacio Almudí.

-Exposición 'Fotografías de Joaquín Bérchez. Al compás del objetivo (1989-2022)'. Desde el 12 de septiembre hasta el 8 de noviembre. En el Museo hidráulico Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición Abstracta. Secuencia de Materia y Luz. Emilio Cerezo. Comisariado por Rodrigo Carreño Río. Hasta el 16 de septiembre, en el Pabellón 1, Cuartel de Artillería y Cárcel Vieja

-Exposición 'Grupo Folclórico El Barbecho: XXV años de tradición' del 4 al 16 de septiembre. Horario de lunes a viernes 10 a 12, y de 18 a 21h, en el Pabellón 2 del Cuartel de artillería,

-Exposición '1200 años de una idea. Ciudad, huerta y campo'. En colaboración con la Fundación de Estudios Históricos e Investigadores Locales de la Región de Murcia y con la Universidad de Murcia. Hasta enero de 2026.

-Micro Exposición 'La Feria'. Hasta el 28 de septiembre, en el Museo de la Ciudad.

-Exposición temporal 'La Seda en Murcia: entretejiendo historia y ciencia' y exposición 'Organkits'. 'Un nuevo material para educación CTIAM/STEAM a partir de órganos pastinados', en el Museo de la Ciencia y el Agua.

Exhibición de diversas artesanías en Huertos del Malecón. Habrá talleres con los artesanos: pintura de abanicos y cerámica: Manuela Cayuela, de Lorca; pirograbado en tabla: Antonio Perea Bayona, de Lorca; Bordado tradicional: Ana María Baeza Sánchez, de Murcia; Pintura y modelado: María Dolores Sanz, de Murcia; Susana Hernández: Productos Naturales. Murcia; Realización de adornos huertanos: José Antonio Campos Ortuño, de Murcia; Realización de miniatura en madera: artesanía en madera «Morango», de Javali Nuevo, Diversas manualidades: Eulalia García Fernández, de Cartagena.

El programa por días de la Feria de Murcia

Jueves, 4 de septiembre

-15.30h. Salida de Nuestra Señora de la Fuensanta en romería hacia la ciudad de Murcia. Santuario de la Fuensanta.

-18h. Inauguración Feria de Atracciones. Descuentos especiales de inauguración en las atracciones. 2X1 en todas las atracciones. Recinto de atracciones de la FICA.

-18 h. Mercadillo de artesanía: joyería, marroquinería, cerámica, cristal, papel y cartón, belenes, etc. Horario: de 18 a 23 h. (fines de semana también de 10 a 14 h). Hasta el día 16 de septiembre. Plano de San Francisco.

-18 h. Visita Comentada '1200 años de una idea. Ciudad, huerta y campo'. Inscripción previa en el tfno. 968274390.Museo de la Ciudad. Sala de exposiciones temporales.

-19 h. 'Cómete Murcia' Food Trucks. Feria de Foodtrucks. Hasta el día 15, abierto de 19 a 00h. Jardín de Teniente Flomesta.

-19.30 h. Recepción oficial a Nuestra Señora de la Fuensanta, y posterior traslado a la Santa Iglesia Catedral acompañada por la comitiva de grupos festeros y banda de música. Recibimiento en el Parador del Rey por la Coral Discantus y petalada en la C/ Arenal dando inicio a la Feria de Murcia 2025. Iglesia de El Carmen.

-20 h. Exposición y venta de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Jumilla y Yecla; Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 y 22 h. Cata de cervezas Estrella de Levante. Aforo limitado: 30 personas. Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores

-20.30 h. Lemon Pop. Fiesta de Presentación. Concierto de Luis Prado & Band + DJ: Jutxa Ródenas. Acceso Gratuito. Terraza de Los Molinos del Río.

-21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Torreagüera. Huertos del Malecón.

-21.30 h. Encendido de La Gran Noria Panorámica 'De Murcia al Cielo'. Una Gran Noria que permite contemplar toda la Feria de Murcia: huertos, campamento de Moros y Cristianos, actividades en el río, desfiles, castillos de fuegos artificiales, etc. Con acceso a personas con movilidad reducida. Plano de San Francisco. 22 h.

-Inauguración oficial de los Huertos. Degustación diaria de los 14 Huertos participantes de la gastronomía típica murciana. Abierto hasta el 16 de septiembre. Jardín del Malecón.

-22.30 h. Inauguración del Recinto Ferial de Atracciones y encendido de pórticos. FICA.

Viernes, 5 de septiembre

-11.30 h. Visita Guiada a la exposición temporal 'La seda en Murcia '. Reserva previa en la recepción el museo. Museo de la Ciencia y el Agua.

-18.30 h. Visita guiada. 'Madina Mursiya. Una ciudad soterrada bajo la ciudad actual'. Recorrido por lugares bajo el nivel de la calle donde se podrán observar tramos de la muralla antigua con sus torreones y barbacana, una mezquita, cementerios del periodo musulmán, etc. Reservas: reservasturismodemurcia.es. Plaza de Santa Eulalia.

-19 h. Lemon Pop. Concierto: A Mares. Acceso libre. Cooperativa Ítaca.

-19 h. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Huertos del Malecón.

-20 h. La Terraza de la Feria. Concierto de Adrián Ruiz y Aníbal Gómez DJ. Acceso libre. Terraza de Los Molinos.

-21 h. Lemon Pop. Concierto: Caracazador. Acceso libre. La Yesería.

-20 h. Exposición y venta de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Jumilla y Yecla; Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 y 22 h. Cata Ganador mejor pastel de carne artesano 2024: Confitería Praga. Aforo limitado: 30 personas. Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20.30 h. Panorama Salas. Concierto de Tweaz &Älex Orellana + Erick Hervé. Cárcel Vieja

-21 h. Teatro en Feria. 'Campeones 2 (en el teatro)', de Pedro Lendínez. Cía. FunFun Comedy Precio: 16-20-24 €. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

-21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de La Albatalía-La Arboleja. Huertos del Malecón.

-22 h. Panorama Salas. Concierto de Helio + Punto de Fuga. La Puerta Falsa

-22 h. Panorama Salas. Concierto de Push Sala Spectrum

Sábado, 6 de septiembre

-10 h. Visita guiada. '1200 Años en la huerta y en el complejo de Monteagudo'. Circuito por espacios de la huerta con acequias y albercas y contemplaremos los edificios que configuran el complejo de Monteagudo con el Castillo, el Castillejo y Larache. Reservas: reservasturismodemurcia.es. Centro de Visitantes de Monteagudo.

-10 h. Desafío Murcia Río. Carrera de 5 km y 20 obstáculos por las motas de río a su paso por Murcia, desde el Malecón hasta la Fica. Un evento que aúna deporte, naturaleza y convivencia ciudadana. Organiza: DemoniosGT y Federación de atletismo de la Región de Murcia. Información: https://www.alcanzatumeta.es/desafio-murcia-rio. Mota del río.

-De 11h. a 13h. En el Museo de la Ciencia y el Agua: A las 11h. Planetario Polaris. El submarino espacial y el misterio de la noche polar'. Destinatarios: a partir de 5 años. A las 12h Planetario 'Las aventuras de Pinocho'. Destinatarios: a partir de 3 años. A las 13h. Planetario 'Bajo el cielo de Cajal'. Destinatarios: a partir de 8 años. Reserva de plaza en la recepción y en el teléfono del museo. Precio: 1€.

-18.45 h. Solemne Novenario. En Honor a la Virgen de la Fuensanta. Hasta el día 15. Santa Iglesia Catedral.

-19 h. La Calle Salsa. Acceso libre. Avda. Libertad.

-20 h. La Terraza de la Feria. Actuación de Antonio Micol y Salmerock DJ. Acceso Gratuito. Terraza de Los Molinos.

-20 h. Exposición y venta de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Jumilla y Yecla; Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 h. Acordes de Feria. Actuación de la Asociación Musical Virgen de la Fuensanta de Los Garres. Acceso libre. Plaza de la Paja.

-20 h. Partido 1ª división FS masculino entre El Pozo Murcia Costa Cálida y Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Palacio de los Deportes.

-20 h. Panorama Salas. Concierto de Eptos Uno vs Big Soul + BHA vs Sawi Elekipo + Teko vs Joanarman + Hander vs Keyblade + Xlmen vs Franco Carter + Fxr vs Emesh + Tweaz & Álex Orellana + Erick Hervé. Sala Mamba!

-20 y 22 h. Cata de vino DO Yecla. (Señorío de Barahonda y Bodegas Castaño) Aforo limitado: 30 personas Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20.30 h. Panorama Salas. Concierto de Álvaro Halley. Café del Alba

-21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Zaraíche. Huertos del Malecón.

-21 h. Teatro en Feria. 'Goteras' de Marc de la Varga. Cía Producciones 099 + MIC Producciones. Precio: 15 €. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

-21.30 h. Coronación de las reinas de las fiestas de Santa Cruz y actuación de 'Michel Havana '. Recinto de fiestas de Santa Cruz.

-21.30 h. Panorama Salas. Concierto de El otro Paraíso. Sala Musik.

-22 h. Panorama Salas. Concierto de TBC. La Puerta Falsa.

-22 h. Concierto 'Essencial ABBA '. Acceso gratuito. Huertos del Malecón.

Domingo, 7 de septiembre

-10 h. Marcha cicloturista 'Memorial Pedro Rull'. Santa Cruz

-De 11h a 13h. Planetario. A las 11h. '3,2,1 LITOFF! ¡Despegamos! '. Destinatarios: a partir de 5 años. Planetario a las 12h. 'Pato y las estaciones '. Destinatarios: a partir de de 3 años. Planetario a las 13h. 'Dinosaurios, una historia de supervivencia '. Destinatarios: a partir de 8 años. Reserva de plaza en la recepción y en el teléfono del museo. Precio: 1€. Museo de la Ciencia y el Agua.

-20 h. Teatro en Feria. 'Alex O´Dogherty. Palabras Mayores'. Precio: 16 €. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

-20 h. Acordes de Feria. Actuación de la Asociación musical El Palmar. Acceso libre. Plaza de la Paja.

-20 h. La Terraza de la Feria. Cata de vinos DOP Jumilla, entradas a la venta en: compralaentrada.com. Terraza de Los Molinos.

-20 h. Exposición y venta de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Yecla y Jumilla; Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 y 22 h. Cata de Jecomur. Aforo limitado: 30 personas Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com . Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20.30 h. Pasacalles de Dulzainas y percusión «La Chirimía de Murcia» con la presentación de los cabezudos realizados por la Escuela de Arte de la Región de Murcia representando a 10 personajes murcianos. Desde los Huertos para acabar en la Plaza de Belluga

-21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Santa Lucía-San Ginés. Huertos del Malecón.

-21:30 h. Pregón de la Feria de Murcia 2025. A cargo de Viva Suecia. Acceso libre. Plaza de Belluga.

-22 h. Actuación de Sergio Almagro. Acceso libre hasta completar aforo. Jardín del Malecón. Escenario.

Lunes, 8 de septiembre

-Gran Noria Panorámica 'De Murcia al cielo'. Precio reducido al 50%. Gratuito para personas con discapacidad (33%) y con movilidad reducida. Plano de San Francisco.

-Moros y Cristianos. Mesnada Cuartel de los Caballeros del Temple. Scape Templario. Información en la web de Templarios, redes sociales y desde la web de la Federación morosycristianosmurcia.org

-10 h. Presentación del Día del Cooperante Mesas redondas: 'El cooperante en zonas bélicas y crisis humanitarias', participan Covide, Cruz Roja, Unicef, Caritas y Asociación de ucranianos de la Región de Murcia (10.30h); 'Importancia de la sensibilización para el desarrollo', participan Liga española para la educación, Cirugía Solidaria, y Manos Unidas (12 h.). Espacio Molinos del Río.

-18 h. Visita Comentada '1200 años de una idea. Ciudad, huerta y campo'. Inscripción previa en el tfno. 968274390. Museo de la Ciudad. Sala de exposiciones temporales. 19 a 23 h.

El Huerto de Radio Murcia. Programación especial desde el Jardín del Malecón con entrevistas a los protagonistas de la Feria de Murcia, actuaciones y sorpresas. Hasta el día 13. Huertos del Malecón.

-19 h. Día del Cooperante. Actividades culturales: 'La cultura y la cooperación al desarrollo'. Lectura dramatizada por Noemí Pérez de Heredia y Jorge Coy. Folclore y danza ucraniana. Actuación musical de Ludie. Espacio Molinos del Río.

-20 h. Marcha senderista por las calles de Santa Cruz. Inscripción el mismo día o días antes en la Alcaldía de Santa Cruz.

-20 h. La Terraza de la Feria. Concierto.Terraza de Los Molinos.

-20 h. Exposición y venta de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Yecla y Jumilla; Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 y 22 h. Cata de D.O Jumilla (Bodegas San Isidro y Bodegas Alceño). Aforo limitado: 30 personas. Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com . Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20.15 h. Pasacalles del Pregonero de Moros y Cristianos. Itinerario: Plaza de Belluga, Salzillo, Trapería, Plaza de Santo Domingo, Arco de Santo Domingo, Plaza de Romea

-20.30 h. Lemon Pop. Proyección de documental: 'Los Negativos. Graduados en Underground'. Entrada libre hasta completar aforo. Filmoteca Regional Francisco Rabal.

-20.30 h. Los Atardeceres de Nuestro Aniversario. Concierto de Marlene. Puente de Hierro.

-21 h. Pregón de Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia 2025, en el Teatro Romea. A su término, Pasacalles festero con el siguiente itinerario: Plaza Romea, Fernández Ardavín, Gran Vía, Martínez Tornel, Plano San Francisco, Murcia Río, Campamento Medieval.

-21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Patiño. Huertos del Malecón.

-21.30 h. Panorama Salas. Concierto de Micro Abierto. Café del Alba.

-22 h. Actuación de la Banda de Puente Tocinos: 'Versiones Rock'. Acceso libre hasta completar aforo. Jardín del Malecón. Escenario.

-22.45 h. Inauguración del Campamento Medieval del Malecón de Moros y Cristianos. Parking disuasorio del Malecón.

Martes, 9 de septiembre

-11.30 h. Visita guiada a la exposición temporal 'La seda en Murcia'. Reserva previa en la recepción del museo. Museo de la Ciencia y el Agua.

-18 h. Día del Niño. Hasta las 22 h., el precio de todas las atracciones tendrá un descuento del 50 % sobre el precio habitual. Recinto Atracciones FICA.

-18 h. Taller Medieval para niños organizado por la Mesnada Cuartel Caballeros del Temple. Moros y Cristianos. Campamento Medieval.

-19 h. Encuentros con la Fisioterapia. Talleres prácticos para cuidar tu salud. Entrada gratuita. Cuartel de Artillería.

-19 h. Día del Cooperante. Inauguración de la exposición de 'Los Incontables' de María Tomás Rodríguez. Centro Cultural del Barrio de El Carmen.

-20 h. Exposición y venta de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Yecla y Jumilla; Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 y 22 h. Cata de Amigos de la Marinera. Aforo limitado: 30 personas Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20.30 h. Los Atardeceres de Nuestro Aniversario. Concierto de Santi Campillo. Puente de Hierro.

-21 h. Acto de Presentación de Abanderadas y Actuación de los Ballets de distintas Asociaciones de la Federación. Moros y Cristianos. A su término, pasacalles hasta el Campamento Medieval. Itinerario: Plaza Apóstoles, C/ Apóstoles, Belluga, Arenal, Glorieta, Martínez Tornel, Plano de San Francisco, Gaspar de la Peña, Campamento Medieval

-21 h. Concierto - presentación. La Cuadrilla Murciana presenta su nuevo trabajo 'Malagueñas Murcianas. Las coplas de la Tradición III'. Acceso libre hasta completar aforo. Museo de la Ciudad. Patio del museo.

-21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Torreagüera. Huertos del Malecón.

-21 h. Un río de cine. Proyección de la película 'Casper' TP. Río Segura, junto a la Pasarela Manterola.

-21.30 h. Lemon Pop. Actuación de Higinio. Acceso Gratuito. Terraza de Los Molinos.

-22 h. Obra de teatro. Recinto de fiestas de Santa Cruz.

-22 h. Actuación de 'Ahora qué'. Acceso libre hasta completar aforo. Jardín del Malecón. Escenario.

Miércoles, 10 de septiembre

-18 a 20 h. Colaboración con las personas de capacidades diferentes, desde apertura, hasta las 20 h. silencio de megafonía y minimizando en lo posible las señales acústicas. Recinto de Atracciones FICA.

-18 h. Moros y Cristianos. Concurso de dibujo. Entrega de premios el día 12 de septiembre a las 12 h. Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Gran Vía Escultor Salzillo.

-18 h. Taller Medieval para niños organizado por la Mesnada Cuartel Caballeros del Temple. Moros y Cristianos. Campamento Medieval.

-18.30 h. Día del niño. Talleres y juegos infantiles. Recinto de fiestas de Santa Cruz.

-18.30 h. Presentación de la revista Papeles de la Cultura nº18: 'Cuadrillas y guitarras de órdenes en el sureste español (1ª parte)'. A cargo de Manuel Luna y Alberto Hidalgo Pérez. Acceso libre hasta completar aforo. Museo de la Ciudad. Patio del museo.

-18.30 h. Gymkana cultural. 1200 años. Recorrido por el casco antiguo de Murcia donde se introducen historia, arte y tradiciones enfocado en el 1200 aniversario de nuestra ciudad a través de juegos de pistas, material de búsqueda, mapas, imágenes antiguas y nuevas tecnologías. Reservas: https://reservasturismodemurcia.es . Oficina de Turismo.

-19 h. Moros y Cristianos. Ajedrez sin barreras. Organizado por la kábila Abenamar. Campamento Medieval.

-19 h. Día del Cooperante. Proyección del documental 'El Juramento'. Salón de Actos del Moneo.

-20 h. Moros y Cristianos. Exhibición 'Esgrima Medieval'. Organizado por la Mesnada Santa María de la Arrixaca. Campamento Medieval.

-20 h. Verbena Popular Títeres. La cía Tramant Teatre presenta la obra 'El traje nuevo de la Emperatriz ', un espectáculo familiar para niños a partir de 6 años. Acceso libre. Plaza de la Paja.

-20 h. Exposición y venta de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Yecla y Jumilla Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 y 22 h. Cata de Lonchemur. Aforo limitado: 30 personas. Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20.30 h. 'Los Atardeceres de Nuestro Aniversario'. Concierto de Ada. Puente de Hierro. 20.30 h. Concierto DJ. Música para una tarde feriada. M. Lacroix. Cárcel Vieja

-20.30 h. Pregón Taurino de la Feria 2025 a cargo de D. Andrés Roca Rey, torero. Presentado por D. José Francisco Bayona, crítico taurino. Apertura y cierre musical a cargo de Sine Tempore Ensemble – Chamber Orchesta. Auditorio Víctor Villegas. Sala Miguel Ángel Clares.

-21 h. Teatro en Feria. 'Nuestra Ciudad. Murcia 1933 '. Área de artes escénicas y la Universidad de Murcia. Precio: 5 € localidad única numerada. Venta de entradas: en taquilla y en la web. Teatro Romea.

-21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Zaraíche. Huertos del Malecón.

-21 h. Un río de cine. Proyección de la película 'El libro de la selva' TP. Río Segura, junto a la Pasarela Manterola.

-21.30 h. Lemon Pop. Concierto de Gallopedro. Acceso libre. Terraza de Los Molinos

-22 h.

Concierto 'Fyvband '. Acceso libre. Jardín del Malecón. Escenario.

Jueves, 11 de septiembre

-Exposición de nuevos proyectos de Marina Martínez, Viktor Giner y Carlos Cotes. Hasta el 5 de diciembre. Bóvedas del Almudí.

-11.30 h. Visita guiada a la exposición temporal 'La seda en Murcia'. Reserva previa en la recepción del museo. Museo de la Ciencia y el Agua.

-18.30 h. Visita guiada. Madina Mursiya. Una ciudad soterrada bajo la ciudad actual. Recorrido por lugares bajo el nivel de la calle donde se podrán observar tramos de la muralla antigua con sus torreones y barbacana, una mezquita, cementerios del periodo musulmán, etc. Reservas: https://reservasturismodemurcia.es en Plaza de Santa Eulalia.

-19 h. Desfile Infantil de Moros y Cristianos. Itinerario: C/ Merced, Alejandro Seiquer, Apóstoles, Belluga, Arenal, Glorieta de España.

-19 h. Encuentros con la Fisioterapia. Talleres prácticos para cuidar tu salud. Entrada gratuita. Cuartel de Artillería.

-20 h. Exposición y venta de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Yecla y Jumilla, Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 y 22 h. Cata de Estrella de Levante Aforo limitado: 30 personas Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h.Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 h. La Terraza de la Feria. Actuación de Dingy DJ . Acceso Gratuito. Terraza de Los Molinos.

-20 h. Imposición de medallas a los nuevos miembros de la Real Hermandad de Caballeros de la Virgen de la Fuensanta. Santa Iglesia Catedral.

-20 h. Verbena Popular Títeres. La cía Teatro del Carmen presenta la obra 'De gatos y ratones ', un espectáculo familiar para niños a partir de 3 años. Acceso libre. Plaza de la Paja.

-20.30 h. Los Atardeceres de Nuestro Aniversario. Concierto de Factoría. Puente de Hierro.

-20.30 h. Lemon Pop. Concierto de: Crocodiles, Al Dual, Los Bengala y Cala Vento. Acceso Libre. Auditorio Murcia Parque.

-20.30 h. Concierto Monoton. Las enumeraciones Luis Codera Puzo. Comisariado por Amber Kay. Cárcel Vieja

-21 h. Teatro en Feria. 'Remátame otra vez' de Rodrigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén. Cía Natari Producciones. Precio: 18-20-25 €. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

-21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de a Albatalía-La Arboleja. Huertos del Malecón.

-21 h. Concierto Luna Maquilera. Manuel Luna y la Cuadrilla Maquilera presentan su proyecto 'Viajes Sonoros'. Acceso libre hasta completar aforo. Museo de la Ciudad. Patio del museo

-21 h. Un río de cine. Proyección de la película 'Jurassic Park'. Río Segura, junto a la Pasarela Manterola.

-21.30 h. Espectáculo músico teatral conmemorativo del aniversario de la ciudad de Murcia 'Murcia 1200. El relato de una historia '. Plaza de Belluga.

-22 h. Moros y Cristianos. Rapto Moro y Bautizo del Cristiano. Promovido por la Kábila Aben Mardenix 'El Rey Lobo '. Campamento Medieval.

-22 h. Gran Concurso de tortilla de patatas. Noche de humor con la actuación de 'Kalderas '. Recinto de fiestas de Santa Cruz.

-22 h. III Festival Internacional 'Trovando por Murcia» Acceso libre hasta completar aforo. Jardín del Malecón. Escenario.

Viernes, 12 de septiembre

-Exposición 'Fotografías de Joaquín Bérchez. Al compás del objetivo (1989-2022). Hasta el 8 de noviembre Horario: lunes a sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h. Museo hidráulico Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-13 h. Moros y Cristianos. Presentación de los Cargos Festeros 2025 a las Autoridades Municipales. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.

-13 h. Inauguración de la exposición de pintura taurina del artista Antonio Auñón 'Queco'. Real Club Taurino de Murcia.

-18 h. Homenaje del Infante Alfonso y su Corte al Rey Alfonso X 'El Sabio'. Moros y Cristianos. Plaza de la Cruz y Catedral de Murcia.

-18.30 h. Gymkana cultural. 1200 años. Recorrido por el casco antiguo de Murcia donde se introducen historia, arte y tradiciones enfocado en el 1200 aniversario de nuestra ciudad a través de juegos de pistas, material de búsqueda, mapas, imágenes antiguas y nuevas tecnologías. Reservas: https://reservasturismodemurcia.es .

-De 19.30 a 21h. Presentación 'Murciinsectos'. Photocall, talleres infantiles y actuación musical. Plaza Santo Domingo.

-20 h. Imposición de medallas a las nuevas asociadas de la Corte de Damas de Ntra. Sra. de la Fuensanta. Santa Iglesia Catedral.

-20 h. La Terraza de la Feria. Actuación de Salmerock DJ. Acceso Gratuito. Terraza de Los Molinos.

-20 h. Día Mundial de la Fisioterapia. Fisiofest. Entrada libre hasta completar aforo. Auditorio Fofó.

-20 h. Exposición y venta de bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Yecla y Jumilla, Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 h. Verbena Popular Títeres. La cía Teatro de la Estrella presenta la obra 'Los tres cerditos', un espectáculo familiar para niños a partir de 1 año. Acceso libre. Plaza de la Paja.

-20 h. Partido 1ª división FS masculino entre El Pozo Murcia Costa Cálida y Noia Futbol Sala. Palacio de los Deportes.

-20 y 22 h. Cata de quesos D.O. Murcia Aforo limitado: 30 personas Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com . Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20.30 h. Los Atardeceres de Nuestro Aniversario. Concierto de Carey. Puente de Hierro.

-20.30 h. Pasacalles de Bienvenida a la Fiesta Moros y Cristianos. Salida desde la Calle de la Merced. Itinerario: Calle de la Merced, Calle Alejandro Seiquer, Calle de los Apóstoles, Plaza de los Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga, C/ Arenal, Glorieta de España.

-20.30 h. Lemon Pop. Concierto de: Parquesvr, Tito Ramírez, Pieles Sebastián y Carmesí. Acceso Libre. Auditorio Murcia Parque.

-21 h. Teatro en Feria. 'Inmaduros' de Juan Vera y Daniel Cúparo. Arequipa Producciones. Precio: 18 – 20 - 25 €. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

-21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Patiño. Huertos del Malecón.

-21 h. Panorama Salas. Concierto de Free Ride. Sala Revolver

-21 h Panorama Salas. Concierto de Poetas y Piratas. Sala Spectrum

-21 h. Inauguración de las fiestas patronales de Los Dolores. Encendido de la iluminación, pregón a cargo de Pedro Morales, coronación de las Reinas de las Fiestas; actuación de la orquesta Yomage. Recinto de fiestas de Los Dolores.

-21.30 h. Acto de Bienvenida a la Fiesta Moros y Cristianos. Desde del balcón del Ayuntamiento, por parte del Excmo. Sr. José Ballesta Germán, alcalde de Murcia. Con posterior pasacalle hasta el Campamento Medieval. Itinerario: Martínez Tornel, Plano de San Francisco, Gaspar de la Peña y Campamento Medieval.

-22 h. Actuación de Dora Helena Acceso libre. Jardín del Malecón. Escenario.

-22 h. Panorama Salas. Concierto de Cuarteto de Nos. Sala Mamba!

-22 h. Panorama Salas. Concierto Revolviendo Secretos. La Puerta Falsa.

22 h. Panorama Salas. Concierto de The Nerdz. Boca del Lobo.

Sábado, 13 de septiembre

-De 11 a 13h. A las 11h. Planetario '3,2,1, ¡Despegamos!'. Destinatarios: a partir de 5 años. A las 12h. Planetario 'Pato y las estaciones'. Destinatarios: a partir de 3 años. A las 13h. Planetario 'Una estrella para Cervantes'. Destinatarios: a partir de 8 años. Reserva de plaza en la recepción y en el teléfono del museo. Precio: 1€. Museo de la Ciencia y el Agua.

-12 h. Pasacalles de Dulzainas y percusión 'La Chirimía de Murcia' con la presentación de los cabezudos realizados por la Escuela de Arte de la Región de Murcia representando a 10 personajes murcianos. Por las calles del centro peatonal para acabar en Alfonso X.

-12h. Moros y Cristianos. Plaza de la Cruz. Concentración y Pasacalles Festero en formación de Kábilas y Mesnadas. Itinerario: Plaza de la Cruz, Calle Trapería, Plaza de Santo Domingo.

-12 h. Ruta de la tapa y el Cocktail 2025. Los Dolores

-12 h. Encierro de toros infantil. Organiza: Toros Sureste Plaza de Toros de Murcia. Ubicación: Paseo Alfonso X, el Sabio.

-12 h. Moros y Cristianos. Concentración de Asociaciones y Pasacalles Festero. Itinerario: Puerta de las Cadenas (Plaza de la Cruz), Trapería, Santo Domingo.

-12 a 19 h. Moros y Cristianos. Fiesta Festera. Plaza de Romea.

-12.30 h. Lemon Pop. Concierto 'Estrella Fugaz' (showcase acústico). Locoloco Vintage.

-13 h. Aperitivos taurinos 2025. Tertulia taurina. Cristóbal Parra 'Parrita' y Víctor Acebo. Organiza: Club Taurino de Murcia. Real Club Taurino de Murcia.

-17 h. Desfile de carrozas por la pedanía de Santa Cruz con motivo de sus fiestas patronales. Santa Cruz.

-20 h. La Terraza de la Feria. Actuación de Dingy DJ. Acceso Gratuito. Terraza de Los Molinos.

-20 h. Exposición y venta de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Yecla y Jumilla, Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 h. Acordes de Feria. Actuación de la Agrupación Musical de Guadalupe. Acceso libre. Plaza de la Paja.

-20 y 22 h. Cata de vino DO Bullas Bodega Balcona Aforo limitado: 30 personas Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 h. Gran Desfile de Moros y Cristianos de Murcia. Con el siguiente itinerario: Alameda de Colón, Plaza de Camachos, Calle Canalejas, Puente de los Peligros, Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza Fuensanta. (Fiesta declarada de Interés Turístico Internacional).

-20.30 h. Los Atardeceres de Nuestro Aniversario. Concierto de Cuarteto Assai. Puente de Hierro.

20.30 h. Lemon Pop. Concierto de León Benavente y artistas invitados. Venta de entradas en compralaentrada.com. Precio: 25€ anticipada, 30€ en taquilla. Auditorio Murcia Parque.

-21 h. Teatro en Feria. 'El Cabaret de los Hombres Perdidos' de Christian Siméon y Patrick Laviosa. Precio: 20 – 24 - 27 €. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

-21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Zaraíche. Huertos del Malecón.

-22 h. Actuación de El Legado, tributo a 'El Barrio'. Acceso libre. Jardín del Malecón. Escenario.

-22 h. Panorama Salas. Concierto de David Moya David de Gregorio. La Puerta Falsa.

-22 h. Concierto Indie Dolorense Fest 2025 con el grupo 'Los Indiscretos'. Recinto La Parranda. Los Dolores.

-22 h. Panorama Salas. Concierto de Illusion + Vatican Spectrum + Pnuk. Sala Spectrum.

-22 h. Panorama Salas. Concierto de Indio Silva. Boca del Lobo.

Domingo, 14 de septiembre

-9 h. XXXIX Escalada a la Cresta del Gallo. Información e inscripciones en: murciaciclismo.com. C/ Rosaleda. Algezares.

-10 a 13.30 h. Muestra Modelismo Naval y Radiocontrol de Murcia. Acceso libre. Jardín Cantante Mari Trini. Ronda Sur.

-10 h. Torneo Tradicional de Bolos Huertanos y paseo ciclo turista por las calles de la pedanía de Los Dolores con motivo de sus fiestas patronales. Los Dolores.

-De 11h a 13h. A las 11h. Planetario 'Lucía y el secreto de las estrellas fugaces '. Destinatarios: a partir de 5 años. A las 12h. Planetario 'Las aventuras de Pinocho '. Destinatarios: a partir de 3 años. A las 13h. Planetario 'Explorando el sistema solar '. Destinatarios: a partir de 8 años. Reserva de plaza en la recepción y en el teléfono del museo. Precio: 1€. Museo de la Ciencia y el Agua.

-11.45 h. Festividad de Ntra. Sra. de la Fuensanta. Procesión Claustral de la Virgen de la Fuensanta y posteriormente Solemne Misa Pontifical presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena. Santa Iglesia Catedral de Murcia.

-12 h. Diana Infantil. Moros y Cristianos. Organizada por la Mesnada Cuartel de Caballeros del Temple. Plaza de Santo Domingo.

-18 h. Ofrenda de flores y presentación de los niños a la Virgen de la Arrixaca Moros y Cristianos. Iglesia de San Andrés.

-18 h. Panorama Salas. Concierto de Three Generations. La Puerta Falsa.

-18 h. Bando de la Huerta Doloreño. Desfile de carrozas huertanas con motivo de las fiestas patronales de Los Dolores. Los Dolores.

-18.30 h. Novillada picada. Novillos de Fuente Ymbro para los novilleros Parrita, Víctor Acebo y Javier Zulueta. Plaza de Toros de Murcia.

-19 h. Alarde de Arcabucería. Moros y Cristianos. Itinerario: Plaza de San Agustín, Calle García Alix, Calle Pintor Sobejano, Calle Plano de San Francisco, Avenida Teniente Flomesta, Plaza de la Cruz Roja.

-20 h. Exposición y venta de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Yecla y Jumilla, Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 h. La Terraza de la Feria. Cata de vinos DOP Jumilla Venta de entradas en compralaentrada.com. Terraza de Los Molinos.

-20 h. Acordes de Feria. Actuación de la Agrupación Musical de Beniaján. Acceso libre. Plaza de la Paja.

-20 y 22 h. Cata de Lonchemur Aforo limitado: 30 personas. Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 h. Teatro en Feria. 'El Cabaret de los Hombres Perdidos' de Christian Siméon y Patrick Laviosa. Precio: 20 – 24 - 27 €. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

-20.30 h. Los Atardeceres de Nuestro Aniversario. Concierto de Bang. Puente de Hierro.

-20.30 h. Procesión del Santísimo Cristo de la Expiración por las calles de la pedanía. Santa Cruz.

-21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Santa Lucía-San Ginés. Huertos del Malecón.

-21 h. Representación de la Embajada de la Fundación de la Ciudad de Murcia. Moros y Cristianos. Plaza del Cardenal Belluga.

-22 h. Entrega de los premios de la Feria Taurina 2024 a cargo de José María Manzanares: 'Quite de peligro', 'Mejor estocada', 'Mejor faena', 'Faena más artística' y 'Triunfador de la feria 2024'. Organiza: Club Taurino de Murcia. Real Club Taurino de Murcia.

-22 h. Actuación de La Espartera. Acceso libre. Jardín del Malecón. Escenario.

Lunes, 15 de septiembre

-De 11 a 19h. Jornadas de puertas abiertas TerraNatura y Aqua Natura. Entrada gratuita, disponible invitación en la Oficina de Turismo a partir del día 1 de septiembre.

-13 h. Aperitivos taurinos 2025. Daniel Ruiz, ganadero. Paco de María, picador, 'Premio al mejor puyazo' de la feria taurina 2024. Organiza: Club Taurino de Murcia. Real Club Taurino de Murcia.

-18.30 h. Corrida de Toros. Toros de Daniel Ruiz, para los diestros Morante, Manzanares y Juan Ortega. Plaza de Toros de Murcia.

-20 h. Exposición y venta de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Yecla y Jumilla, Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20 h. La Terraza de la Feria. Actuación de Dingy DJ y Salmerock. Acceso Gratuito. Terraza de Los Molinos.

-20 y 22 h. Cata de Estrella de Levante Aforo limitado: 30 personas. Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

-20.30 h. Desfile de la Entrada Triunfal del Infante Alfonso de Castilla. Moros y Cristianos. Itinerario: Plaza de la Fuensanta, Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza de Martínez Tornel, Calle Tomás Maestre, Calle San Patricio, Plaza del Cardenal Belluga.

-21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Torreagüera. Huertos del Malecón.

-21 h. Teatro en Feria. '¿Nos besamos? (Una de risa)' Cía: Trio Bache. Precio: 12 €. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

-21 h. Desfile huertano con los grupos de coros y danzas de las peñas huertanas. Itinerario: Plaza de Santo Domingo, Alejandro Seiquer, Plaza de Cetina, C/ Barrionuevo, con llegada a Plaza Hernández Amores (Plaza de la Cruz). Organiza: Federación de Peñas Huertanas.

-21.30 h. Panorama Salas. Concierto Micro Abierto. Café del Alba

-22 h. Ronda de Despedida a la Virgen de la Fuensanta con la participación de Grupos de Coros y danzas/folklóricos de las peñas huertanas. Organiza: Federación de Peñas Huertanas. Catedral de Murcia. Altar Mayor.

-22 h. Moros y Cristianos. Embajada de la Entrega de Llaves. Plaza del Cardenal Belluga.

-22 h. Concierto de la Romería. Cadena Ser. Los 40 Classic con Modestia Aparte Acceso libre. Jardín del Malecón. Escenario.

-23 h. Desfile de Cargos Festeros, Autoridades, Abanderadas y la imagen de María Santísima de la Arrixaca, al Campamento Medieval. Moros y Cristianos. Itinerario: Plaza del Cardenal Belluga, Calle San Patricio, Tomás Maestre, Martínez Tornel, Plano San Francisco, Gaspar de la Peña y Campamento Medieval. 1 h. Clausura de los Huertos. Jardín del Malecón.

Martes, 16 de septiembre

Día del monte limpio 2025. Voluntarios de la Federación Murciana de Montañismo y la Federación Scout de Murcia (ASDE) informarán de cómo evitar dejar desperdicios en el monte ofreciendo información sobre senderismo y medio ambiente.

-7 h. Misa despedida de Ntra. Sra. de la Fuensanta y posterior Romería a su Santuario. Santa Iglesia Catedral.

-13 h. Aperitivos taurinos 2025. Alejandro Talavante. Premio 'Mejor toreo de capote' de la Feria taurina 2024 y Victoriano del Río, premios 'Mejor toro' y 'Mejor ganadería' de la Feria taurina 2024. Entrega de la Medalla de Oro a D. Julián López Escobar 'El Juli', Organiza: Club Taurino de Murcia. Club Taurino de Murcia.

-18.30 h. Corrida de Toros. Toros de Victoriano del Río para los diestros Talavante, Paco Ureña y Roca Rey. Plaza de Toros de Murcia.

Otras actividades fuera del programa

Miércoles 17 de septiembre

-13 h.. Aperitivos taurinos 2025. Presentación de la revista 'La Prensa en 7 tardes' del Colegio Oficial de Periodistas de Murcia. Organiza: Club Taurino de Murcia. Real Club Taurino de Murcia.

Jueves 18 de septiembre

-13 h. Aperitivos taurinos 2025. Presentación de la revista 'El Decano' Revista oficial del RCTM. Organiza: Club Taurino de Murcia.

-17 h. I Jornadas Históricas 1200 años de Murcia. Presentación y conferencias: 'La incorporación de la Taifa de Murcia a la Corona de Castilla', Juan Ángel Fernández Ruiz (17.15h); 'El Consejo de Hombres Buenos y los Hombres Buenos de Pérez Reverte' María Martínez Martínez (18h); 'La Guerra de Sucesión Española y el papel de Murcia en ella' Luis Catalá Albaladejo (18.45h); 'Clero y Sociedad en la ciudad de Murcia durante la Edad Moderna' Antonio Irigoyen López (19.15h); Debate. Centro Cultural Puertas de Castilla.

-20 h. Final del XXXIII Certamen Municipal de Creación Artística/Crea Murcia en las disciplinas de Diseño de Moda y Diseño Gráfico. Las obras estarán expuestas del 18 de septiembre al 2 de octubre. Glorieta de España.

Viernes 19 de septiembre

-13 h. Aperitivos taurinos 2025. Cristina Sánchez, presentación de su libro 'Mujer y Toreo'. Organiza: Club Taurino de Murcia. Real Club Taurino de Murcia.

-17 h. I Jornadas Históricas 1200 años de Murcia. Presentación y conferencias: 'La llegada del ferrocarril a Murcia. Cambio social, 1860-1865' María José Villar y Mariano Monge Suarez (17.15h); 'Emigraciones murcianas hacia la Argelia francesa durante el siglo XIX' José Domingo Alarcón Pardo (18h); 'Imagen y representación de la mujer huertana en los siglos XVIII y XIX' Cristina Roda Alcantud (18.45h); 'La represión penal de la mujer en la Murcia contemporánea' Antonio Irigoyen López (19.15h). Centro Cultural Puertas de Castilla.

-18 h. Fiesta Patronales de Los Dolores. Juegos tradicionales, hinchables y talleres infantiles (18h). Parrillada Doloreña, degustación gratuita (21.30h); actuación de 'Aires Flamencos' y el 'Dúo Géminis' (21.30h); cucaña. Recinto La Parranda. Los Dolores.

-18.30 h. Corrida de Toros Murcia 1200. Toros de El Parralejo para los diestros Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Daniel Luque. Plaza de Toros de Murcia.

Sábado 20 de septiembre

-13 h. Aperitivos taurinos 2025. Marco Pérez, matador de toros recibe el premio al 'Mejor Novillero' de la Feria Taurina 2024 Organiza: Club Taurino de Murcia. Club Taurino de Murcia.

-18 h. Fiestas patronales de Los Dolores: Gran desfile de carrozas jugueteras y comparsas. Los Dolores.

-18.30 h. Corrida de Toros. Toros de J.P Domecq para los diestros Castella, Emilio de Justo y Marco Pérez. Plaza de Toros de Murcia.

-20.30 h. Festival Folclórico Nacional Zaranda 25, con la participación de: Grupo Folclórico Arabí de Yecla, Asociación Folklórica Savia Viva de Coria (Cáceres), Grupo Ibarra-Kaldu danza taldea de Barakaldo (Bilbao) y Coros y Danzas San Antón de Murcia. Jardín de la Pólvora.

-21.30 h. Fiestas patronales de Los Dolores: 'Remember Fest, I love 90-2000, Los Dolores'. Los Dolores.

Domingo, 21 de septiembre

-13 h. Aperitivos taurinos 2025. Diego Ventura recibe el premio 'Mejor Rejoneador de la Feria 2024'. Organiza: Club Taurino de Murcia. Club Taurino de Murcia.

-13.30 h. Entrega de los premios 'Triunfadores 2025' en sus distintas categorías. Organiza: Club Taurino de Murcia. Club Taurino de Murcia.

-18.30 h. Corrida de Rejones. Toros de Los Espartales para los diestros Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. Plaza de Toros de Murcia.

-20.30 h. Procesión en honor a la Santísima Virgen de Los Dolores. Los Dolores.

Del 22 al 26 de septiembre

-20 h. CreaMurcia /Certamen Municipal de Creación Artística. Final del XXXIII Certamen en la disciplina de Artes Escénicas. Teatro Circo.