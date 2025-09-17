La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cogida de Manzanares en el coso de La Condomina. Javier Carrión/ AGM

Manzanares, con fractura de costilla de su cogida en Murcia

El alicantino se perderá los próximos compromisos, entre ellos la corrida del domingo en Lorca, para la que todavía no hay sustituto

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:52

La cogida sufrida por José Maria Manzanares el pasado lunes en la Murcia, cuando su primer toro lo tuvo colgado del pitón durante ... largos segundos, prendido de la cintura en el principio de su faena, y le propinó un pitonazo en el pecho al entrar a matar, ha tenido consecuencias. Si en la plaza, al no calar el pitón, pareció no tener mayor relevancia, los días siguientes a la corrida han derivado en fuertes dolores en la zona costal, que tras las pruebas médicas pertinentes han revelado una fractura de la octava costilla izquierda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  3. 3 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  4. 4

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  5. 5

    García de la Vega, una guerra que aún no está perdida para el Real Murcia
  6. 6 Más de 15 kilómetros de retenciones en las autovías A-30 y A-7 en la Región de Murcia
  7. 7 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  8. 8 Retiran una red de pesca de grandes dimensiones frente a La Manga del Mar Menor
  9. 9

    Educación reabrirá el colegio de El Bohío en Cartagena tras el análisis negativo de amianto
  10. 10

    UGT alerta de un plan para destinar el Rosell de Cartagena a pacientes paliativos y geriátricos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Manzanares, con fractura de costilla de su cogida en Murcia

Manzanares, con fractura de costilla de su cogida en Murcia