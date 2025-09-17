Manzanares, con fractura de costilla de su cogida en Murcia

La cogida sufrida por José Maria Manzanares el pasado lunes en la Murcia, cuando su primer toro lo tuvo colgado del pitón durante ... largos segundos, prendido de la cintura en el principio de su faena, y le propinó un pitonazo en el pecho al entrar a matar, ha tenido consecuencias. Si en la plaza, al no calar el pitón, pareció no tener mayor relevancia, los días siguientes a la corrida han derivado en fuertes dolores en la zona costal, que tras las pruebas médicas pertinentes han revelado una fractura de la octava costilla izquierda.

El torero de Alicante será baja en sus próximos compromisos, pese a que su voluntad es recuperarse lo antes posible e intentar estar presentes en los últimos festejos de su temporada. Hoy, jueves, estaba anunciado en Guadalajara; mañana, viernes, en Salamanca; el sábado en el Coliseo de Nimes (Francia) y el domingo en el coso de Sutullena de Lorca, donde iba a compartir cartel con Paco Ureña y Juan Ortega.

Próximamente se irán dando a conocer los sustitutos del diestro alicantino es estas plazas. Hoy, su puesto en Guadalajara lo ocupará el joven Marco Pérez. Estará acompañado por Talavante y Borja Jiménez.