José María Manzanares volverá hoy a pisar el coso de La Condomina.
Orero

José María Manzanares: «Torear y que parezca fácil es lo más difícil»

Tras recoger, ayer, varios trofeos correspondientes a la anterior Feria Taurina de Murcia, esta tarde el diestro vuelve al coso de La Condomina

Francisco Ojados

Murcia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:01

José María Manzanares (Alicante, 1982) es el gran triunfador de la pasada Feria de Murcia. La noche de ayer, domingo, recogió en el Club Taurino ... un montón de trofeos correspondientes a la Feria. Al principal, al de triunfador de la Feria, se unían los trofeos a la mejor faena, a la faena más artística, a la mejor estocada e incluso el que reconoce el mejor quite de peligro. Una prueba de lo completa que fue su actuación en el coso de La Condomina y de la magnitud de la obra de José María Manzanares, a quien la afición de Murcia adora, como pasara con su padre.

