Sánchez Breis: «Solamente pienso en positivo, vamos a recuperar esa ilusión y esa seña de identidad»

Pruden López Lunes, 28 de julio 2025, 15:52

La semana en el Cartagonova ha comenzado con una nueva triple presentación. Esta vez le ha tocado el turno a Pablo Larrea, a Nacho Sánchez y a Álex Fidalgo. La sala de máquinas del Cartagena para esta temporada organizará al cuadro cartagenero esta temporada. En ella Breis ha reconocido que la campaña pasada fue un error de todos.

El primero en comparecer fue Pablo Larrea, el jugador procedente del Algeciras afirmó que el Cartagena es el mejor sitio para volver a brillar: «El Cartagena es un club idóneo para mostrar mi mejor versión». Además, analizó su agridulce paso por el Real Murcia: «En Murcia por diversas circunstancias no pude, no se acoplaba la situación para mostrar lo mejor de mi y en mi primer año en la categoría me relajé, me equivoqué, pensaba que iba a haber muchas más diferencia con Segunda».

El centrocampista destacó su principal característica, la ambición: «Soy una persona muy ambiciosa, siempre intento dar lo mejor de mi». También resaltó a la concentración como base para conseguir los objetivos en una categoría como la Primera RFEF: «Vamos a tener que estar muy concentrados y tener que poner mucho de nosotros para el objetivo».

El segundo en hablar en rueda de prensa fue Nacho Sánchez que destacó la «confianza y el interés del míster» como alicientes claves para aterrizar en el Cartagonova. La principal diferencia entre su excelente paso por Irún y su sequía en Ferrol fue el cambio de banda en el ataque: «En banda izquierda es donde más cómodo he estado y donde más números he hecho».

«El año pasado fue complicado porque no estuvimos bien, no enganchamos ninguna dinámica buena», destacó Nacho después de sufrir el descenso a Primera RFEF con el Racing de Ferrol. La solución para mostrar su mejor nivel, según él, es «recuperar la confianza». Al igual que el resto del equipo del Cartagena tras una temporada para olvidar. Ahora, «empieza una nueva temporada con objetivo ilusionante marcado y hay que ir a por ello», afirmó Sánchez.

El siguiente en hablar fue Álex Fidalgo, el centrocampista gallego fue el protagonista en el Ourense la temporada pasada siendo uno de los caramelos de este mercado. La exigencia del Cartagena es diferente a la del equipo de su tierra pero, para él, «es un privilegio»: «Tenía ganas de sentir este tipo de presión, no creo que sea un problema para mostrar mi mejor versión».

Fidalgo es consciente de que su fichaje levantó los ánimos de la afición albinegra: «Soy un fichaje que ilusionó a la afición, noté el cariño desde el primer momento». Y también mostró su cara más humilde cuando le bautizaron como jugador franquicia del nuevo proyecto: «En un equipo no hay jugadores franquicia, cada uno viene a hacer su rol y a hacer su papel». Su objetivo, lo dejó claro: «Vengo aquí para ascender, sino me hubiera quedado más cerca de casa».

Breis sigue atento a su parcela deportiva

El director deportivo volvió a responder a los medios tras la toma de palabra de los nuevos futbolistas del Cartagena. Breis destacó que «desde la llegada de Alejandro al club estamos trabajando todos de la mano desde nuestra parcela» cuando fue preguntado por la transición que, según él, no está afectando a su parcela: «En la dirección deportiva me está afectando poco más que estar trabajando todas las horas posibles para que estos buenos jugadores estén aquí».

También reconoció que lo sucedido en la pasada temporada fue culpa de todas las partes del club: «Cuando se hace una temporada como la del año pasado es porque se hizo muchas cosas mal desde todos los sectores». Esta temporada, Breis vuelve a ser optimista: «Solamente pienso en positivo, vamos a recuperar esa ilusión y esa seña de identidad». Y, además, volvió a reclamar el apoyo de la afición: «Si tenemos a la afición cerca va a ser más fácil atravesar los tramos complicados».

Breis es el único director deportivo de los equipos descendidos a Primera RFEF que sigue trabajando en la dirección deportiva de su equipo, pero él afirmó que de cara a su futuro con la nueva propiedad «estaba preparado para todo». También, ha afirmado que se ve con capacidad para todo, a pesar de la temporada pasada: «Yo confío mucho en mí y me considero tan capaz como el que más». Y que, a pesar de las deudas con diferentes representantes, ningún agente le ha puesto problemas para firmar a sus jugadores: «No hay ningún representante que me haya dificultado la llegada de ningún futbolista».

En cuanto al mercado, ha afirmado que están cerca de llegar dos jugadores Sub-23; un central y un delantero, uno en calidad de cedido y otro en propiedad: «Hay dos Sub-23 cerca de cerrarse, uno es central y otro es delantero, vendrá uno en propiedad y otro es cedido». Y, también, ha destacado a la figura de Jhafets como proyecto de futuro a pesar de la competencia en la portería del filial con la incorporación de Gabri Martínez: «Jhafets es un porterazo, ha llegado el interés de algún equipo en calidad de cedido pero queremos que siga creciendo con nosotros y estamos convencidos que más pronto que tarde será portero de un gran club».