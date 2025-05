Romo anuncia su marcha del Cartagena: «No merezco continuar»

Rubén Serrano Cartagena Sábado, 31 de mayo 2025, 11:59 Comenta Compartir

Guillermo Fernández Romo anunció este sábado que no continuará en el Cartagena la próxima temporada. Muy directo y sincero, el entrenador fue bastante claro al respecto y comunicó que el de mañana (Cartagonova, 18.30 horas) contra el Mirandés será su último partido en el banquillo albinegro. «No me merezco continuar en este club. He tenido la oportunidad y no se sido capaz», aseguró al ser preguntado sobre su futuro más inmediato.

Romo hizo hincapié en que a lo largo de estos meses no ha hecho «méritos» para ganarse la renovación. El madrileño ha cosechado los peores números de un entrenador a lo largo de la historia del fútbol cartagenero con 8 puntos de 57 posibles, 15 derrotas (9 de ellas seguidas) y 39 goles en contra en las 19 jornadas dirigidas. El técnico encontró una plantilla debilitada en el mercado invernal, en una situación extrema con solo 15 puntos e incapaz de arrancar con dos personas anteriores en el cargo, Abelardo Fernández y Jandro Castro.

«Los proyectos tienen que empezar también consolidados en confianza y en gente nueva. Y con mérito. Y yo aquí he hecho un trabajo muy intenso, duro, de entrenador puro, porque lo he intentando todo, jugar en diferentes posiciones, estructuras, aumentar niveles y no he conseguido dar un giro a lo futbolístico. Creo que en este caso no me merezco continuar en este club. Este club merece un entrenador ahora mismo que pueda, desde la confianza y desde haber conseguido ganar, pelear por el ascenso. Yo he tenido mi oportunidad de poder hacerlo aquí y no se sido capaz. Considero que tiene que ser así», aseguró sobre la próxima temporada en Primera RFEF.

«Hay una parte de cansancio mental»

Romo recordó que «ha habido mucho en nuestro entorno, no solo en lo futbolístico, sino en muchas cosas» que tampoco han ayudado a generar una atmósfera capaz de levantar la situación. La crisis institucional, con la directiva desaparecida; los protestas de la afición y el atraso en el cobro de los nóminas son algunas de ellas. «Hay una parte de cansancio mental, evidentemente», dijo el entrenador sobre esta dura travesía en el desierto, de derrotas, tensión, desesperación y preocupación.

El entrenador del Cartagena se queda con la otra parte de esta experiencia. «He sido un tío feliz porque he estado haciendo mi trabajo en una ciudad increíble que me ha tratado increíble y en un club que para mí ha sido un lujo. La rabia es que no has conseguido girar nada en lo futbolístico para conseguir el objetivo. La parte de venir, de trabajar, me la llevo para siempre».

El anuncio de su despedida era evidente desde hace semanas, cuando el mismo Romo ya deslizaba que viendo la trayectoria del equipo no estaba «haciendo méritos» para ni siquiera plantear esa posibilidad. Por ello, no ha sido necesario que el madrileño se siente en una mesa con el club. «No hay que darle un toque oficial. Uno tiene que ser consciente de cuando lo hace bien o cuando lo hace mal y no pasa nada. Si hablamos de lo que necesita el Efesé para la temporada que viene, pues necesita a alguien que no empiece con el desgaste que ha supuesto todo lo que nos ha pasado».

Un capote a Belmonte

Romo, en un claro síntoma de despedida, fue más allá y deslizó la probable continuidad del presidente al frente del proyecto y su validez para devolver al Cartagena al fútbol profesional: «Paco [Belmonte] ya lo ha hecho otra veces y perfectamente está capacitado para volverlo a hacer». El entrenador comprende que exista «incertidumbre porque no se han tomado decisiones como en el Tenerife, que ya saben quién será su entrenador y quién su director deportivo». El madrileño entiende que esa parálisis es lógica «por el respeto, porque aquí hay jugadores, hay gente que tenemos nuestro puesto y nuestras cosas. Y ahora habrá que empezar a tomar las decisiones que se tengan que tomar».