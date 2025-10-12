Otro punto y otro lío en plena sequía

Marcó el Cartagena, pero el árbitro anuló el gol. Puntuó en Sevilla, empatando a cero, tal y como hizo anteriormente en Sabadell y en Antequera. ... Pudo perder y pudo ganar. Pero se conformó con un punto en un partido marcado por el error del árbitro extremeño Conejero Sánchez, quien no concedió un tanto del lateral visitante Nil Jiménez que fue completamente legal. Eso fue en el minuto 24 y, sin duda, el decorado hubiera cambiado. Como en El Maulí, donde los de Javi Rey se vieron también claramente perjudicados por el FVS, en el Jesús Navas debió ponerse 0-1 el Efesé. Y en esta categoría ponerse por delante es prácticamente sinónimo de no perder.

En Antequera le anularon dos tantos legales, el de Marc Jurado y el de Imanol Baz. Este domingo en Sevilla, pasó lo mismo con el de Nil Jiménez, otro defensa que se quedó sin celebrar un gol que llegó en una falta lateral ejecutada por Diego Gómez. El asistente levantó el banderín y, en principio, el tanto se invalidó por fuera de juego. Al llegar al monitor, el árbitro se dio cuenta del error de su asistente: no existía el fuera de juego. Entonces estuvo cuatro minutos revisando una posible mano de Rubén Serrano en el toque previo al remate de Nil Jiménez. Parecía más que la bola tocaba en el muslo del defensa local. No obstante, Conejero Sánchez mantuvo su decisión. Errónea, claro.

Con todo, no mereció los tres puntos el Cartagena. Tuvo ocasiones, sí. Especialmente claras fueron las dos que tuvo Chiki, al final del primer tiempo y al principio del segundo. Pero la realidad es que no fue mejor que su oponente, un Sevilla Atlético respondón que tuvo tres llegadas claras en el primer acto, en las botas de Miguel Sierra, Abde Raihani y Oso, y además perdonó en el minuto 84 en una clamorosa ocasión de Iker Villar, a quien se le hizo de noche cuando se vio solo delante de Iván Martínez, tras una gran acción personal de su compañero Isra. Iker Villar, de solo 19 años, le pegó con el exterior y el balón se le fue rozando el palo.

No marca y no gana el Cartagena lejos de su estadio. No se parece en nada el equipo que juega como visitante al que lo hace como local. En el Cartagonova brillan muchos y fuera lo hacen muy pocos. El primer tiempo del Efesé en el Jesús Navas fue un buen ejemplo de esto. Pablo de Blasis, que venía de dar un recital como '6' en el Tarazona, estuvo bastante desafortunado como '10'. Javi Rey sentó a Luismi Redondo, quien tuvo que entrar antes del descanso porque el argentino sintió un pinchazo muscular y pidió el cambio. Tarde para olvidar del Chiquito, muy incómodo en la mediapunta.

Nada de Kevin

Tampoco se vio en la Ciudad Deportiva del Sevilla a un Kevin Sánchez que venía de ser elegido mejor jugador de la jornada 6 en el grupo 2. Y eso que Nil Jiménez, titular de nuevo en un desplazamiento por delante de Nacho, rindió a buen nivel, le dobló con asiduidad y estuvo activo. Sin embargo, el atacante cedido por el Deportivo no conectó con su lateral, estuvo tibio a la hora de encarar y tampoco se activó cuando De Blasis, Larrea o Fidalgo le buscaban. A los tres del centro del campo les faltó verticalidad.

Mientras, Chiki, que tuvo dos oportunidades muy claras, trabajó mucho pero no fue capaz de ver portería en acciones que no eran de extrema dificultad. En la primera llegó algo forzado tras adivinar dónde iba a ir el rebote y su remate por abajo se lo sacó Flores con una formidable parada. En la segunda, solo delante del portero, el ariete catalán la echó al muñeco, en vez de buscar un lado. Más clara fue la que tuvo Ortuño en el minuto 99, con tiempo para regatear al portero o ceder a la izquierda a un Nacho que venía solo. Sin embargo, disparó precipitadamente y el balón no entró. Si lo hubiera hecho, eso sí, el gol habría sido anulado por fuera de juego del ariete yeclano en el inicio de la jugada.

Siempre pasa algo

En este Día de la Hispanidad, al menos, el Cartagena no fue el 'novio de la muerte'. El año pasado, este mismo 12 de octubre, los albinegros perdieron en el Cartagonova contra el Racing de Ferrol (0-1), con un tanto de Álvaro Giménez que debió ser anulado por fuera de juego.

Hace dos años, en el Nuevo Tartiere, el VAR sí vio un discutible penalti de Kiko Olivas sobre Alemao en el minuto 97 y Paulino, desde los once metros, arruinó lo que estuvo a punto de ser la primera victoria de la era Julián Calero (1-1). Su hijo Iván había adelantado al Efesé esa noche en el primer minuto del encuentro. Y hace tres años, en el Día de la Hispanidad de 2022, el Cartagena no ganó en Tenerife (0-0) porque le anularon un gol a Musto a falta de ocho minutos en un fuera de juego milimétrico. No le va este día al Efesé. Siempre le pasa algo. Y ayer no fue una excepción.

Lo positivo es que este equipo de Javi Rey compite, minimiza riesgos y saca puntos siempre. Quitando el borrón de la mañana de Sanlúcar de Barrameda, es un bloque fuerte, compacto, sólido y reconocible. Si no puede ganar, empata. Lo negativo, obviamente, es que de momento lo está fiando todo a sumar victorias como local. Y no se puede pensar en subir a Segunda sin marcar goles como visitante.

Así las cosas, el Cartagena se plantará el último domingo de octubre en Marbella sin saber lo que es hacer un gol lejos de su campo. Es un dato que compromete –y mucho– las opciones de pelear por ser campeón y ascender a Segunda. Lo deseable, además, es que ese primer gol lejos del Cartagonova llegue pronto para que esta sequía no acabe convirtiéndose en una psicosis que agarrote por completo a los atacantes del Efesé. Es verdad que el equipo ha hecho tres goles como visitante y los tres han sido anulados injustamente. Y también lo es que los tres fueron anotados por defensas.