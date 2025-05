Sin noticias de la cantera del Cartagena pese al descenso

Dicen que «la cantera es el mercado de fichajes más barato». El rol de los filiales es, básicamente, nutrir al primer equipo cuando se necesita. ... A priori, es un as bajo la manga el que tienen los clubes cuando cuidan la cantera y esos jugadores que pueden dar el nivel en la primera plantilla aprovechan las oportunidades para enrolarse en un escaparate de cara a su futuro profesional. Para ello, necesitan oportunidades. Algo que en Cartagena ha escaseado esta temporada. Y en las anteriores.

Lo que pasa es que llegando al final de una temporada para olvidar en el Cartagonova, muchos esperaban que la alegría viniese en forma de minutos a jugadores que se lo merecen. Es cierto que el filial albinegro ha sufrido casi hasta el último momento de la temporada en una campaña difícil que incluso llevó a un cambio de entrenador. Pepe Águilar cambió la camiseta albinegra por la de la Deportiva Minera tras conseguir llevar al filial a Segunda RFEF y mantenerlo durante dos temporadas. Esta campaña la finalizó Pablo Santis. El Cartagena B hizo una segunda vuelta muy floja, pero varios chicos estuvieron en dinámica del primer equipo desde enero.

A pesar de las dificultades del Cartagena B en Tercera RFEF, hay jugadores que han estado durante esta temporada cerca de debutar en Segunda, pero se han quedado sin premio. Ese desgaste emocional puede ser un hándicap para aquellos activos que jamás se han visto tan cerca de debutar en el fútbol profesional. Es cierto que el salto de Tercera a LaLiga Hypermotion es importante pero el papel del filial no cambia, independientemente de la categoría en la que compita.

El Tenerife ha tirado de seis jugadores del filial este año, mientras solo Jesús Hernández y Carmelo han debutado en el Efesé

Entre los equipos que ocupan las posiciones de descenso a Primera RFEF, el CD Tenerife es quien mejor trata a sus jugadores de la cantera. Esta temporada ha hecho debutar hasta seis jugadores de su filial que milita en el Grupo V de Segunda RFEF. La cantera tinerfeña es una de las que más ha nutrido al primer equipo canario esta temporada, aunque haya sido una campaña para el olvido. Jugadores como Teto Martín son el ejemplo de que en las canteras hay talento.

El último en debutar en el Tenerife fue Palmero, el lateral hispanomalasio que obtuvo el premio como titular en el Cartagonova el pasado sábado. En ese partido, con ambos equipos sentenciados, se echaron de menos esos minutos de premio a los jugadores del filial albinegro que tratan de echa un cable en la situación más delicada del club en los últimos años. Carmelo, Checo y Lázaro Rubio estuvieron en el banquillo y calentaron, pero Guillermo Fernández Romo no los puso. Esta vez tampoco.

Tan solo tres jugadores del filial han contado con minutos con el primer equipo. En la portería, Jhaffets jugó aquel partido de la primera vuelta ante el Racing de Ferrol donde Pablo Campos estaba con la Selección Española Sub21 y Fuidias se lesionó. Un laberinto de casualidades que le dio el premio al joven portero. Algo a destacar de la portería del filial albinegro es que tanto Nono como Jhaffets tienen un buen cartel por tener recorrido con las categorías inferiores de sus selecciones nacionales. Pero tienen por delante a Cuñat y Fuidias.

Dos excepciones

En las posiciones de campo, Carmelo fue el que más impactó por su nivel demostrado con el primer equipo en sus 133 minutos repartidos entre Liga y Copa, con Jandro Castro como entrenador. Una lesión le ha mantenido al margen tanto del filial como del cuadro de Romo y su proyección con el Efesé parece haber sufrido un parón. Por su parte, Jesús Hernández es el jugador del filial con más minutos disputados con el primer equipo. 255 minutos repartidos en cuatro partidos de liga donde en tres fue titular. Datos que reflejan la posibilidad de tener la solución en la cantera. Pero el central murciano ha desaparecido por completo de las alineaciones de Romo.

Muchos pensaron que con el descenso confirmado el entrenador testaría el nivel de Checo, Andúgar, Lázaro o Manzanares

Checo, Andúgar, Manzanares y Lázaro Rubio son los jugadores que no han contado con minutos a pesar de entrar en las convocatorias de Romo. La cantera albinegra no alcanza a las históricas, pero también ha lanzado jugadores que han demostrado tener cabida en el fútbol profesional. El caso más cercano es el de Mario Climent, indiscutible ahora en el Cádiz, o el de Jony Álamo, que también jugará en el club amarillo el próximo curso. Pero, aunque esté todo decidido, los jugadores en calidad de cedidos del Cartagena, que son casi la mitad de la primera plantilla, siguen teniendo todo el protagonismo.

De momento, Romo no da la alternativa a estos jóvenes activos que se desviven por debutar en el fútbol profesional en el Cartagena. Quedan dos opciones más: la de Gijón y la última jornada en casa contra el Mirandés. Pero no hay motivos para pensar en que el entrenador vaya a hacer lo que no ha hecho hasta ahora. La cantera del Efesé tampoco cuenta en esta época de crisis.

Álex Millán encuentra su propia luz en medio de una oscuridad tremenda

Ampliar Álex Millán, abrazado por Aguirregabiria tras marcar el sábado. José María Rodríguez/ AGM

Álex Millán (Zaragoza, 25 años) llegó a Cartagena el pasado mes de enero en el peor momento de su carrera. Se rompió el cruzado al poco de fichar por el Real Oviedo, en el que era su primer proyecto grande tras salir de la cantera del Villarreal, y después no encontró nunca su sitio en el Farense portugués (0 goles en 402 minutos). La lesión, sufrida en un partido de pretemporada ante el Pachuca, hizo que no llegara a disputar más de cien minutos en el conjunto carbayón. Y luego en el Farense, donde coincidió con Darío Poveda, solo fue titular en cuatro ocasiones.

Sabía Álex Millán que en el Efesé buscaba una misión imposible en el plano colectivo. Pero en el apartado individual también intuía que podía tener minutos para reivindicarse. Y lo está haciendo. Lleva cinco goles y es la única luz del Cartagena entre tanta oscuridad. Al delantero maño, con Ortuño desdibujado y Gastón Valles lesionado, se le abrió una puerta y ahora sabe que este verano tendrá ofertas para seguir en Segunda. Hizo 1 gol en sus once primeros partidos de albinegro. Pero ha hecho 4 más en los seis últimos.