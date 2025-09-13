La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pablo de Blasis dando indicaciones a un compañero. J. M. Rodríguez / AGM

Directo | Sabadell - Cartagena

El conjunto albinegro busca conseguir la victoria en la Nova Creu Alta para continuar en la parte alta de la clasificación

Javier Brocal

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:48

13:32

Alineación del Sabadell

Diego Fuoli; Ton Ripoll, Kaiser, Bonaldo, David Astals; Joel Priego, Liameed, Miguelete, Urri; Rodrigo Escudero, López-Pinto

13:29

Alineación del FC Cartagena

Lucho García; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nil Jiménez; Álex Fidalgo, Pablo Larrea, Luismi Redondo; Diego Gómez, Chiki, Kevin Sánchez

13:28

¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sabadell y FC Cartagena.

