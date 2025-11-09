La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Chiki, autor del tanto de la victoria, encara a Van Rijn, central del Teruel. LOF

Las claves del Teruel - Cartagena

El FVS hace que la primera alegría lejos de casa se alargue más de lo debido

El Efesé remonta gracias a las paradas de Lucho y a que Kevin apareció para sacar a su equipo del atolladero; la mala noticia es la lesión de Vélez

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:06

  1.

    La mala gestión del FVS, una tónica permanente en los partidos del Cartagena esta temporada

Ya no es novedad el tiempo que se malgasta en las revisiones del FVS. Pero lo que se vio ayer fue una broma de mal ... gusto. 13 y 17 minutos, respectivamente, se alargó cada parte. En la primera, Vicente Parras pidió chequear un posible penalti sobre Manel Royo. Nada pasaba desapercibido y todos los detalles tenían la misma importancia. Antes de mirar si Calderón había golpeado al lateral zurdo del Teruel, que era el meollo principal, comprobó con detenimiento si había fuera de juego en el inicio de la acción y si había falta previa sobre Nil. Parecía imposible que hubiese una revisión más larga, pero González Páez lo hizo posible para la incredulidad de los espectadores. Nueve minutos tardó en determinar que no había fuera de juego de Diego Gómez justo antes de que el lorquino Andrés Rodríguez se llevase por delante a él y a Alcañiz, algo que tampoco dudó en repasar concienzudamente cuando en primera instancia ya lo había pitado.

