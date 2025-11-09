El FVS hace que la primera alegría lejos de casa se alargue más de lo debido

Ya no es novedad el tiempo que se malgasta en las revisiones del FVS. Pero lo que se vio ayer fue una broma de mal ... gusto. 13 y 17 minutos, respectivamente, se alargó cada parte. En la primera, Vicente Parras pidió chequear un posible penalti sobre Manel Royo. Nada pasaba desapercibido y todos los detalles tenían la misma importancia. Antes de mirar si Calderón había golpeado al lateral zurdo del Teruel, que era el meollo principal, comprobó con detenimiento si había fuera de juego en el inicio de la acción y si había falta previa sobre Nil. Parecía imposible que hubiese una revisión más larga, pero González Páez lo hizo posible para la incredulidad de los espectadores. Nueve minutos tardó en determinar que no había fuera de juego de Diego Gómez justo antes de que el lorquino Andrés Rodríguez se llevase por delante a él y a Alcañiz, algo que tampoco dudó en repasar concienzudamente cuando en primera instancia ya lo había pitado.

2 Fran Vélez no levanta cabeza y el día que estrenaba titularidad en liga se vuelve a lesionar

El regreso al fútbol español de Fran Vélez está siendo accidentado. El tarraconense se lesionó en la pretemporada y no estuvo disponible hasta el mes de octubre. Debutó en Copa del Rey y jugó los 90 minutos. Ayer, en la Pinilla, daba la alternativa a Rubén Serrano después de su error contra el Villarreal B, pero la alegría le duró poco. A la media hora de juego, Vélez se echaba la mano a la parte posterior del muslo después de una elongación de su pierna al tratar de robarle el balón a Teddy. Su rostro desencajado, acompañado de varios puñetazos contra el césped en señal de rabia, hacía presagiar lo peor y es señal de que Vélez ya conocía esa sensación con anterioridad.

3 El Efesé consigue el empate a los pocos minutos y no le da tiempo al Teruel a administrar la ventaja

El primer tiempo transcurrió sin sensación de peligro por parte de ningún equipo. Nadie consiguió pisar área hasta que llegó el balón parado. Merencio, con un escorzo en el área chica, empujó el centro desde la esquina de Manel Royo. El Efesé no había pisado territorio hostil todavía y los datos del Teruel en casa estaban ahí. Además, había que añadirle el golpe moral de la lesión de Fran Vélez. Dos piedras a la mochila que quitó de un plumazo Diego Gómez, ganándole la espalda a los centrales para meter la punta de su bota y celebrar su primer gol con la elástica albinegra. Llegó en un momento crítico, justo antes del descanso, y el Teruel vio cómo su ventaja se esfumaba en diez minutos.

4 Lucho e Imanol Baz evitaron el segundo gol del Teruel cuando peor estaba su equipo

El arranque del segundo periodo no fue nada bueno. Los locales salieron más enchufados y se quedaron muy cerca de pegarle un golpe en el cogote al Efesé. Primero fue Merencio. El '11' aprovechó una contra y se quedó muy cerca de hacer el doblete, pero su disparo buscando el palo largo lo escupió Lucho. El colombiano volvía a la titularidad, después del error de Iván Martínez, y sostuvo el empate con una manopla de reflejos felinos para repeler el testarazo de Sergio Moreno. Una acción de mérito que a punto estuvo de quedar opacada. Otra vez un centro lateral hizo intervenir a Lucho, pero no apresó con firmeza el esférico y a punto estuvo de colarse. Por suerte, Imanol Baz estaba sobre la línea y lo sacó justo a tiempo. Tres acciones que mantuvieron el empate, antes de darle de su propia medicina al Teruel.

5 Kevin despierta para sacar petróleo a la contra e iniciar la acción del penalti

No estaba siendo el encuentro de Kevin Sánchez. Era el hombre de ataque más desaparecido, pero volvió a demostrar por qué es de los imprescindibles de Javi Rey. Ganó un balón que muchos hubieran dado por perdido e inició el contragolpe que acabó en el penalti que Chiki acabó transformando para darle la victoria a su equipo, la primera fuera de casa en liga donde nadie lo había hecho todavía. Kevin, con su inconmensurable brega, logró revertir una situación que pintaba mal para su equipo porque el Teruel estaba mejor.