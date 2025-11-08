La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Abrazos a Diego Gómez tras marcar el primer gol del Efesé.

Abrazos a Diego Gómez tras marcar el primer gol del Efesé. LOF
Cartagena

El Cartagena remonta y resiste para asaltar Pinilla

Gana el primer partido a domicilio con las paradas de Lucho y a pesar de un desesperante videoarbitraje FVS

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:10

El videoarbitraje de Primera RFEF es tan pésimo que este sábado, en el estadio de Pinilla, el partido empezó a plena luz del día y ... casi que acaba al anochecer. Más de media hora se prolongó la duración del partido porque el colegiado se detuvo a analizar con la lupa jugadas que se veían claras a simple vista. Mereció la pena el soporífero FVS, en cualquier caso, para saborear la primera victoria a domicilio del Cartagena esta temporada. El equipo de Javier Rey remontó, resistió y finalmente asaltó la inexpugnable casa del Teruel para mantenerse en puestos de ascenso a Segunda División.

