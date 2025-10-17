Directo | FC Cartagena - Algeciras

20:55

El once de Javi Rey

Para que Iván Martínez es el elegido del técnico para salvaguardar la portería del Efesé. La defensa continúa siendo la de siempre, la que más confianza le da a Javi Rey. En el centro del campo vuelve Pablo Larrea, sustituyendo al lesionado Pablo de Blasis. Luismi Redondo vuelve al banquillo. En su lugar entra Ander Martín, que veremos si parte desde la mediapunta o desde el extremo derecho o incluso como doble punta en el ataque, donde está Diego Gómez, quien parece haberse adueñado de un puesto en el ataque albinegro. Un once que transmite confianza al entrenador y con las novedades de Nacho Martínez y Ander Martín. El FC Cartagena necesita ganar si quiere ser líder esta jornada, aunque todavía falta que juegue el Europa.