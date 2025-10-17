Directo | FC Cartagena - Algeciras
El conjunto de Javi Rey quiere iniciar la jornada líder, pero necesita vencer a los andaluces en el Cartagonova
Javier Brocal
Viernes, 17 de octubre 2025, 21:46
21:49
32' | 0-0 |
El Algeciras comienza a usar las cartas de perder tiempo y el portero visitante ya ha sido avisado por el colegiado para que sea más rápido en los saques de puerta. El FC Cartagena continúa mejor en el césped, ha tenido varios acercamientos a la portería contraria, pero con poco peligro. Los andaluces intentan tener posesiones más largas, pero la presión del Efesé es alta y empieza en el primer cuarto del terreno de juego
21:38
22' | 0-0 |
El FC Cartagena está teniendo más presencia en campo contrario. El Algeciras se animan a realizar contragolpes, pero el Efesé corta rápido esas transiciones y no sufre en defensa.
21:32
16' | 0-0 |
Se ha igualado el partido. La posesión está dividida, pero el Algeciras se ha adaptado a la intensidad del Efesé. Aún así, el FC Cartagena está siendo mejor con balón, aunque sus numerosas llegadas en el inicio han disminuido
21:26
10' | 0-0 |
El inicio del FC Cartagena está siendo muy intenso. Ha tenido varias ocasiones en área del Algeciras, donde ha tenido que trabajar el portero visitante. Está siendo muy superior el Efesé y no le están dando opciones al conjunto andaluz
21:25
🟨 6' | 0-0 | Amarilla para Fidalgo
21:20
4' | 0-0 | Ocasión del FC Cartagena
El aspecto del terreno de juego no es el mejor, sobre todo en la zona cercana a los banquillos. Una jugada larga que finalizó con disparo de Fidalgo en la media luna, pero que evitó el portero visitante. En el córner, el Efesé realizó una jugada ensayada que acabó con disparo de Kevin Sánchez, pero que volvió a parar el portero del Algeciras
21:16
1' | 0-0 | Comienza el partido
21:14
Saltan los futbolistas de FC Cartagena y Algeciras al terreno de juego del Cartagonova
⚽ ¡𝗧𝗢𝗗𝗢 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗩𝗜𝗩𝗜𝗥 𝗘𝗟 #CartagenaAlgecirasCF!— Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) October 17, 2025
🆚 @FCCartagena_efs - @AlgecirasCF
🔢 Resultados: https://t.co/XgkVDDBWDv
📺 Partido en DIRECTO: Canal Lineal de Primera Federación.#PrimeraFederación | #VersusELearningpic.twitter.com/ETKfzN7FbQ
21:02
Los jugadores ya calientan sobre el terreno de juego
⚔️Al lío que hay partido en el Cartagonova 🔥🖤#CartagenaAlgeciraspic.twitter.com/xTM0oebyJe— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) October 17, 2025
20:55
El once de Javi Rey
Para que Iván Martínez es el elegido del técnico para salvaguardar la portería del Efesé. La defensa continúa siendo la de siempre, la que más confianza le da a Javi Rey. En el centro del campo vuelve Pablo Larrea, sustituyendo al lesionado Pablo de Blasis. Luismi Redondo vuelve al banquillo. En su lugar entra Ander Martín, que veremos si parte desde la mediapunta o desde el extremo derecho o incluso como doble punta en el ataque, donde está Diego Gómez, quien parece haberse adueñado de un puesto en el ataque albinegro. Un once que transmite confianza al entrenador y con las novedades de Nacho Martínez y Ander Martín. El FC Cartagena necesita ganar si quiere ser líder esta jornada, aunque todavía falta que juegue el Europa.
20:50
Alineación del Algeciras
Iván Moreno; Joseca, Mayorga, Aleix Coch, Tomás; Iván Turrillo, Jony Álamo, Juanma; Rastrojo, Obeng, Manín
20:49
Alineación del FC Cartagena
Iván Martínez; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez, Álex Fidalgo, Pablo Larrea; Kevin Sánchez, Ander Martín, Chiki, Diego Gómez
20:48
¡Buenas tardes! Bienvenido al minuto a minuto del partido entre FC Cartagena y Algeciras
