Uno de los clásicos del sureste vuelve al Cartagonova en la lucha por ascender

En el calendario albinegro de esta temporada hay distintas fechas marcadas como importantes. Dos de esas coinciden esta tarde en un choque especial y «de ... otra categoría», tal y como destacó Javi Rey en la rueda de prensa de este sábado. En plenas fiestas de Carthagineses y Romanos llega el 'otro derbi' entre el Cartagena y el Hércules. Un partido de máxima rivalidad que era uno de los clásicos de renombre en la ya inexistente Segunda B. En 2010 se llegó a jugar en Segunda un partido clave por el ascenso a Primera. El Efesé de JIM, tras empatar a cero en el Cartagonova, desperdició su última bala y fue el cuadro alicantino el que subió finalmente en Irún.

Ahora, el escenario es distinto. Tanto el Cartagena como el Hércules son equipos hechos por y para estar en la pelea por volver al fútbol profesional. El equipo albinegro lo dejó hace unos meses. Pero, por su parte, los alicantinos llevan desde 2014 luchando en el barro por el ascenso. Todos sus problemas y urgencias les llevaron a caer hasta la Segunda RFEF. Esta es su segunda temporada en Primera RFEF y Rubén Torrecilla puede presumir de contar con una plantilla aspirante a todo. La pretemporada herculana fue inmaculada y dejó sensaciones muy buenas, venciendo a rivales como el Elche, en el primero de los dos amistosos que jugaron, o el Real Murcia.

Sin embargo, el inicio de Liga no está siendo fácil para un Hércules que tan solo ganó en la primera jornada ante el Tarazona. Tras esa victoria, cayeron, en primer lugar, ante el Ibiza a domicilio por la mínima en un encuentro donde los herculanos merecieron más. La jornada pasada, en casa, el partido se le fue a los 10 minutos ante el Algeciras por una tarjeta roja sobre el central, Javier Rentero, que le hizo disputar todo el partido con uno menos y le hace llegar al Cartagonova con una defensa con bajas.

A pesar de las derrotas, el cuadro de Rubén Torrecilla hace buen fútbol y presenta a varios jugadores interesantes que apuntan a ser destacados en la categoría. Uno de ellos es Fran Sol, el experimentado ariete cuenta con un amplio currículum en el extranjero haciendo goles en la Eredivisie holandesa con el Willem o en la Primera División de Chipre con el AEK Larnaca. Además, llegó a jugar la Europa League con el Dinamo de Kiev ucraniano. Sol es el jugador con más nombre en una plantilla con futbolistas emergentes como el centrocampista Ben Hamed o el atacante Soldevila, que es uno de los goleadores a tener en cuenta en Primera RFEF.

Por su parte, el Cartagena ya podrá contar con Fran Vélez y con Chuca, al menos en el banquillo del Cartagonova, tras ir poniéndose a tono para entrar al terreno de juego cuando el partido lo pida. Tanto Checo como Lázaro, del filial, completan la convocatoria del Cartagena para el partido de esta tarde frente al Hércules.