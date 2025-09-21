La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Disputa entre el Cartagena y el Hércules en 2010. J. M. RODRÍGUEZ / AGM

Uno de los clásicos del sureste vuelve al Cartagonova en la lucha por ascender

El Cartagena-Hércules regresa 9 años después, de nuevo en la división de bronce y con el partido de 2010 en el recuerdo de todos

Pruden López

Cartagena

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:43

En el calendario albinegro de esta temporada hay distintas fechas marcadas como importantes. Dos de esas coinciden esta tarde en un choque especial y «de ... otra categoría», tal y como destacó Javi Rey en la rueda de prensa de este sábado. En plenas fiestas de Carthagineses y Romanos llega el 'otro derbi' entre el Cartagena y el Hércules. Un partido de máxima rivalidad que era uno de los clásicos de renombre en la ya inexistente Segunda B. En 2010 se llegó a jugar en Segunda un partido clave por el ascenso a Primera. El Efesé de JIM, tras empatar a cero en el Cartagonova, desperdició su última bala y fue el cuadro alicantino el que subió finalmente en Irún.

