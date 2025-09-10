El Cartagena afronta una temporada con 16 reencuentros en Primera Federación

En dos jornadas disputadas en Primera Federación, el Cartagena ya se ha enfrentado a dos futbolistas con pasado albinegro. En El Maulí, Antonio Luna ... recibió al Efesé desde el lateral derecho del Antequera y, en casa, Arnau Ortiz recortó distancias en el marcador con un gol celebrado de manera eufórica con la camiseta del Atlético Madrileño. La ley del 'ex' se cumplió en el Cartagonova.

Pero ellos no son los únicos exalbinegros que se van a reencontrar con el Cartagena este curso. Jugadores con un grato recuerdo en la ciudad trimilenaria, como Álex Gallar, van a pisar de nuevo el césped del Cartagonova. El extremo dejó unas buenas temporadas en Segunda con el Cartagena y cumple esta temporada su tercera campaña en el Ibiza. Dentro de ese grupo también se encuentra Luis Muñoz, recién fichado por el Marbella donde es entrenado por Carlos De Lerma, quien defendió durante una temporada (2013/2014) la camiseta albinegra como jugador.

De la plantilla de la temporada pasada también hay jugadores que volverán a visitar al Cartagonova. Como es el caso de Toni Fuidias, portero titular en el Nástic de Tarragona, después de una temporada en blanco en el peor Cartagena de Segunda. De la misma forma que lo hará Toni Fuidias, también se verá las caras con el Efesé Rafa Núñez. El extremo dominicano se encuentra en Elda en calidad de cedido del Elche. Misma fórmula de su llegada al Cartagena. En el Eldense comparte posición con Boston Billups, siendo uno de los movimientos que más ha llamado la atención entre la afición albinegra.

En el máximo rival del Cartagena, el Real Murcia, se encuentran Sergio Moyita, uno de los pilares fundamentales del Efesé que se quedó sin ascenso ante la Ponferradina, y Juan Carlos Real, del que se esperaba más de lo que acabó dando en la temporada del milagro de Julian Calero.

Otro de los nombres propios a destacar es el entrenador del Tarazona, Juanma Barrero. El que fuera guardameta del Cartagena en temporada y media cumple su segunda campaña en el banquillo del equipo aragonés. En su pasado como portero, fue el sustituto de Manolo Reina en la temporada del descenso a Segunda B en 2012. En el tercer escalón siguió en el Cartagonova hasta invierno, cuando se marchó hacia su corto paso por la Ponferradina donde no jugó ni un solo minuto.

Presencia de la cantera

Dentro de los reencuentros también hay bastantes jugadores con pasado en el filial del Efesé. El más reciente de ellos es Jesús Hernández que, pese a querer seguir, la llamada para la renovación llegó tarde y ahora es uno más del Juventud de Torremolinos. Allí comparte vestuario con Fran Martínez. El portero que se ganó la fama con la Minera tras su exhibición ante el Real Madrid defendió la portería del filial albinegro en Tercera División antes de salir hacia el Penya Deportiva en Segunda B.

En el sur, más concretamente en el Algeciras, hay otros dos canteranos más. Uno es Jony Álamo que, pese a tener ficha del filial, jugó más con el primer equipo en Segunda División que con el segundo equipo en Segunda RFEF. Lo hizo bajo las órdenes de Julián Calero y de Víctor Sánchez del Amo. El otro es Joe Riley, el extremo se salió con el filial la temporada pasada en Tercera RFEF y la falta de oportunidades en el Cartagena ha hecho que no dejase escapar la del Algeciras en Primera RFEF.

Por último, uno de los canteranos de más cartel y de mejor recuerdo en Cartagena es Teddy. El atacante era una de las promesas del Efesé. De hecho, con 16 años ya debutó con el primer equipo en Segunda B. También lo hizo años después en Segunda en la temporada 2020/2021. Tras su paso por el Yeclano o el Cornellá, ahora se encuentra en el Teruel y se verá las caras con el Efesé tras varios años lejos de su casa.