Dani Perejón, del descenso con el Recreativo a convencer en su estreno en el Cartagonova

La disputa por el lateral derecho titular del Cartagena está candente con la gran imagen que han dejado tanto Marc Jurado como Dani Perejón. ... Este último ha sorprendido a más de uno teniendo en cuenta que aterrizó en el Cartagenova tras descender de categoría con el Recreativo de Huelva. Sin embargo, su partido ante el Atlético Madrileño fue un reflejo del nivel que puede demostrar el lateral sevillano y convenció a la afición albinegra. Al igual que Rubén Serrano, que también llegó al Cartagonova desde el Nuevo Colombino.

Lo cierto es que, a pesar de la campaña para olvidar en Huelva, Dani Perejón puede presumir de un amplio bagaje en la categoría de bronce del fútbol español. Tan solo ha jugado una temporada en Tercera División y fue en la campaña 2019/2020 con el Real Jaén de donde, a sus 20 años, le fichó el Linares Deportivo, equipo donde estuvo cuatro temporadas consecutivas.

En Linarejos se curtió como uno de los laterales a tener en cuenta de la categoría. Fue titular indiscutible disputando 70 partidos en Primera RFEF y 23 en la extinta Segunda B con dos 'playoff' de ascenso de por medio. En Huelva fue uno de los jugadores más destacados por la afición onubense. «Creo que he podido dar más para evitar el descenso», dijo Dani Perejón haciendo autocrítica en una rueda de prensa valorando la pérdida de categoría del Recreativo.