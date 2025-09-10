La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dani Perejón,el pasado viernes. J. M. Rodríguez/ AMG

Dani Perejón, del descenso con el Recreativo a convencer en su estreno en el Cartagonova

Pruden López

Cartagena

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:16

La disputa por el lateral derecho titular del Cartagena está candente con la gran imagen que han dejado tanto Marc Jurado como Dani Perejón. ... Este último ha sorprendido a más de uno teniendo en cuenta que aterrizó en el Cartagenova tras descender de categoría con el Recreativo de Huelva. Sin embargo, su partido ante el Atlético Madrileño fue un reflejo del nivel que puede demostrar el lateral sevillano y convenció a la afición albinegra. Al igual que Rubén Serrano, que también llegó al Cartagonova desde el Nuevo Colombino.

