Arribas acepta que Belmonte se quede al mando del Cartagena hasta final de año

El principio de acuerdo a tres bandas que han alcanzado Felipe Moreno, Pedro Arribas y Paco Belmonte dejaría a este último al frente de la gestión del FC Cartagena hasta final de año. Según ha podido saber LA VERDAD de fuentes cercanas a la negociación, que todavía no está cerrada, esa «transición ordenada» a la que se refería el club en su comunicado de hace una semana se alargaría hasta el mes de enero, con el objetivo de que «haya una continuidad» y los nuevos propietarios tengan tiempo para aterrizar y conocer «al 100%» el terreno que pisan.

A pesar de que el rechazo hacia su persona es total entre la masa social albinegra, tal y como se volvió a demostrar en la manifestación de este lunes por el centro histórico de la ciudad, Belmonte no se rinde, sigue adelante y trabaja cada día en la confección del proyecto del Efesé para el curso 25-26. Y lo hace en todos los frentes: el deportivo, el económico y el social. No obstante, todo juega en su contra, ya que el hermetismo, el silencio y la falta de transparencia sigue siendo la tónica habitual en el día a día del club blanquinegro. La campaña de abonados no arranca, ya que el colectivo de peñas sigue manteniendo su veto a la misma mientras Belmonte siga al frente del club.

En este sentido, el propio club anunció para esta semana una rueda de prensa en la que el comprador del Cartagena, el empresario madrileño Pedro Arribas, presentaría su proyecto y daría respuesta a las muchas dudas generadas tras el anuncio de la entidad de que el 100% de las acciones de la SAD albinegra serían transferidas a Inversiones Arrisanz, una de las más de 50 empresas en las que Arribas, amigo de Felipe Moreno desde hace muchos años, aparece como apoderado o administrador.

Pero esa comparecencia sigue sin anunciarse y ningún miembro de la familia Arribas se ha pronunciado al respecto. Solo sabemos que el hijo de Pedro Arribas, el exfutbolista Alejandro Arribas, tenía previsto entrar en la directiva del Arenteiro gallego, tras el fichaje de su hermano Jesús como entrenador del conjunto orensano. Sin embargo, fuentes cercanas a los Arribas habrían deslizado en los últimos días en privado que hay un cambio de planes y que Alejandro finalmente no iría al Arenteiro y sería la persona que su padre colocaría como presidente del FC Cartagena cuando Belmonte se marche, en principio a finales de diciembre.

Todo son dudas y nadie aclara nada. De hecho, aunque el Efesé ya ha fichado a ocho futbolistas y a Javi Rey y Raúl Guillén como entrenadores del primer equipo y del filial, respectivamente, se sigue debiendo dinero a los jugadores de la última plantilla y el club está en la lista de morosos de AFE. Si no se resuelven estos impagos antes del 31 de julio, el Cartagena bajará a Segunda Federación.

Los impagos se mantiene

Los actuales miembros del Consejo de Administración del club (Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis y Mariano Belmonte), dimitirán de sus cargos en cuanto se «ejecuten todos los compromisos económicos concernientes a la temporada 2024/25», avanzó el club en su nota oficial del pasado miércoles. Y esto será así, al margen de que Belmonte y su equipo de trabajo piloten después la transición que se vivirá en el club cuando se produzca el desembarco definitivo de la familia Arribas. En este sentido, ha quedado claro que los Arribas entrarán cuando Belmonte y Moreno hayan solucionado los impagos de este último curso y se haya esfumado el fantasma del descenso en los despachos.

Aunque el presidente del Efesé sería el exfutbolista Alejandro Arribas, que pasó por Rayo Vallecano, Osasuna, Sevilla, Deportivo y Real Oviedo, la idea de los futuros propietarios del club es contratar a un director general y a un director deportivo. Para el primer cargo han pensado en Víctor Alonso, quien ejerció esta labor durante 18 años en el Real Murcia y después estuvo otros seis en el Racing de Santander. Para el segundo, suena con fuerza el nombre de Juanan Pérez, exjefe de ojeadores del Atlético de Madrid y que antes pasó por Getafe, Alavés, Betis y Osasuna

Un fondo americano

La familia Arribas conoció en su etapa al frente del Rayo Majadahonda lo dura que puede llegar a ser la Primera Federación, tanto en lo deportivo (con un desastroso descenso a Segunda Federación en la campaña 23-24) como en lo económico, cuando al segundo año de llevar la gestión del conjunto madrileño se dieron cuenta de que se trataba de una categoría muy deficitaria y tuvieron importantes problemas para pagar a jugadores y proveedores.

Por eso, para iniciar esta aventura en el Cartagena, los Arribas han buscado financiación externa y, según fuentes cercanas a la negociación con Paco Belmonte y Felipe Moreno, entrarían en el Efesé con el apoyo de un inversor americano que asumiría el 20% del gasto. El otro 80% lo soportarían Pedro (padre) y Alejandro (hijo) Arribas. Hay que recordar que este último jugó en dos etapas diferentes en el fútbol mexicano, un año y medio en el Pumas y otras dos temporadas en el Juárez FC.

Los Arribas, de hecho, vendieron hace un mes el Rayo Majadahonda al empresario mexicano Javier Ruiz. No trascendió la cantidad de la compraventa y en el mundillo del fútbol trascendió pronto que los Arribas querían utilizar ese dinero para adquirir el Móstoles o Las Rozas, de la Tercera División madrileña, para intentar hacer lo que no pudieron en Majadahonda. Sin embargo, un encuentro entre Felipe Moreno y Pedro Arribas cambió las cosas. El primero ofreció al segundo el FC Cartagena y, a la espera de que el acuerdo tome forma y se haga oficial, los Arribas desembarcarán en el Efesé.