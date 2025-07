Joan Farías llega al Arenteiro de la mano de su «padrino» Moreno

Cada día que pasa se hacen más evidentes los lazos entre la familia Arribas, llamados a quedarse con la gestión del Efesé en unas semanas, ... y Felipe Moreno, dueño del 85% de las acciones de la entidad albinegra a través de la figura de Fernando Carreño en la sociedad Duino Inversiones. Y es que Moreno, con el visto bueno de Paco Belmonte, tomó la semana pasada la decisión de vender la entidad albinegra a la familia Arribas, con la idea de seguir manteniendo cierta ascendencia y control (aunque sea remoto) en el día a día del FC Cartagena.

Un nuevo ejemplo de la estrechísima relación entre Arribas y Moreno es que el segundo ha colocado a Joan Farías, uno de sus principales colaboradores, como director deportivo del Arenteiro, el conjunto gallego de Primera Federación en el que acaba de desembarcar la familia Arribas. Su hijo pequeño, Jesús, va a ser el entrenador del equipo orensano. Y Farías, quien dice ser «asesor personal» de Felipe Moreno, será el encargado de los fichajes del Arenteiro.

Farías, brasileño de 30 años que llegó a España para hacer carrera en los despachos tras dejar el fútbol a los 21, explicó recientemente cómo es su relación con el dueño del Real Murcia. «Cogí los ahorros que tenía y me vine a Madrid, un poco a la aventura. Tras vivir en Getafe, un amigo me puso en contacto con Felipe Moreno, que era el presidente del Leganés, y ahí me cambio la vida. Podría decir que fue como mi padrino, empecé a trabajar con él en el tema de scouting, fui adquiriendo más protagonismo y acabé estando siete temporadas de asesor personal de Felipe», contó en su presentación como nuevo director deportivo del Arenteiro.

Farías, además, reconoció que llegaba al club gallego como «persona de confianza» de la familia Arribas. Y hay que recordar que hasta el mes pasado fue director deportivo del Ávila, donde hasta cinco jugadores de la agencia afín a Moreno estaban en la plantilla.

Una relación consolidada en Leganés, Ávila y Majadahonda

La relación entre Arribas y Moreno viene de lejos. Y en ella, es fundamental el papel de Joan Farías y el representante brasileño Danilo Silva, con quien el dueño del Real Murcia gestiona Young African Promises, su fábrica de jóvenes talentos en Ghana y Brasil. Él trajo al club grana el pasado verano a los brasileños Cadorini y Palmberg.

Esta relación se ha consolidado gracias al escaparate que Felipe Moreno ha podido dar aquí a los jugadores que trae del extranjero. Primero los incorporaba al Leganés B y al Rayo Majadahonda. También al Cartagena B. Y este último año, aprovechando que Farias estaba en el Ávila, los llevó allí. Es el caso de Cassio, Caio, William y Babucarr. Mientras, Sissé ha pasado por Majadahonda, Imperial y Ávila.