Alfonso Serrano: «El acuerdo con el Cartagena estaba hecho y de un día para otro todo quedó parado»

Alfonso Serrano (Valladolid, 54 años) dio su palabra a LA VERDAD de que hablaría cuanto todo hubiera terminado. Y cumple con su promesa, algo ... que lamentablemente se estila cada vez menos en el mundo del fútbol. «Yo no miento. Si no puedo decir una cosa, no la digo y me callo. Pero nunca miento. Hace unas semanas no podía decir nada y ahora sí puedo», explica a este periódico el que fuera director deportivo de Numancia, Tenerife, Recreativo de Huelva, Córdoba, Deportivo de la Coruña y Albacete. Cree que esta historia fallida ha manchado su imagen y quiere contar lo que ha vivido en primera persona en las últimas semanas. Lleva en el paro desde febrero de 2024, cuando se marchó por su propia voluntad tras chocar con un directivo del conjunto manchego. Y este verano se vio con los dos pies dentro del FC Cartagena y preparando el proyecto del equipo albinegro en Primera Federación. Lo explica él mismo.

–¿Qué ha pasado con su proyecto para entrar en el Cartagena? ¿Cómo se gestó todo y por qué no se acabó concretando?

–Lo primero que tengo que decir es que yo no fui a buscar a ningún inversor. Fue un empresario el que vino a buscarme a mí y me ofreció ser el director deportivo del FC Cartagena si compraba el club. El 10 de junio recibí esa llamada y llegamos rápido a un acuerdo. Él avanzaría en la compra del club y yo me pondría a preparar la plantilla. Fui futbolista y desde que me retiré soy director deportivo. Llevo 29 años trabajando en secretarías técnicas y soy director deportivo. Punto. No soy inversor ni represento a ningún fondo ni llevo negociaciones económicas de compra de clubes. Quiero que esto quede claro, porque al final de toda esta historia es mi nombre el que sale y es mi nombre el único que queda manchado. Yo no negocio por clubes. Mi rol es otro. Solo soy director deportivo y es lo que seguiré siendo mientras esté en el fútbol.

–¿Y cómo fue? ¿Qué pasó?

–Me llamó este empresario, cuyo nombre no estoy autorizado a decir. Él representa a un fondo. Me dijo que lo tenían bastante avanzado para comprar el Cartagena y me ofreció un contrato como director deportivo de tres años. Nos sentamos, me presentó el proyecto y tenía muy buena pinta. Yo estaba encantado, puesto que el Cartagena siempre me ha parecido un gran club, con una afición muy buena y muy leal. Acepté y me puse a trabajar, respetando eso sí la labor del actual director deportivo del Cartagena, Manuel Sánchez Breis. En estas semanas yo he hecho un trabajo interno y de preparación, pero yo no he llamado a ningún jugador ni le he ofrecido nada en nombre del Cartagena. He respetado al director deportivo que aún sigue ejerciendo su trabajo en el club. Eso debe quedar claro también. Yo respeto estos códigos del fútbol que no todos respetan.

–¿Es cierto que tenía fichado a Dani Ponz? ¿Era su entrenador?

–No he hablado con Dani Ponz en mi vida. No lo conozco. Creo que la pregunta queda respondida.

–La actual propiedad del FC Cartagena ha deslizado que la operación no se hizo porque el fondo con el que entraba usted no tenía la suficiente capacidad económica para comprar el club.

–Eso es completamente falso. Conozco a las personas que formaban parte de ese grupo y puedo asegurar que son solventes, que entraban con dinero y que el proyecto era a largo plazo. Se trataba de un proyecto ambicioso, para volver pronto a Segunda. Había dinero y por eso me comprometí con ellos. Vengo de trabajar en el Albacete, en Segunda, y no hubiera entrado en el Cartagena con gente sin solvencia.

–¿Lo vio cerca?

–Lo que me transmitieron hace un par de semanas es que el tema estaba cerrado. Estaba casi hecho. Por lo tanto, claro que lo vi cerca. Lo que yo sé es que el acuerdo con el Cartagena estaba hecho y de un día para otro quedó parado.

–¿Por qué?

–No fue un problema de la parte compradora, sino de la otra parte, la vendedora. Las conversaciones estaban muy avanzadas, el dinero estaba y de repente el tema se quedó estancado. Hace dos miércoles me llamaron para decirme que finalmente no se iba a cerrar. Mi sensación es que ellos no querían que entrara gente ajena a Felipe Moreno y Paco Belmonte. Creo que todo ha sido muy raro e incluso lo que estoy viendo desde fuera estos días, con el acuerdo con la familia Arribas, me sigue pareciendo raro.

–¿Los conoce?

–Con Felipe Moreno no he hablado en mi vida. Ya digo que yo no he negociado nada. Yo estaba preparando el proyecto a nivel deportivo, que es lo que me habían encargado. Y con Paco Belmonte he hablado tres o cuatro veces, pero siempre de cosas de jugadores cuando he estado de director deportivo en clubes. En el Tenerife me pedía cesiones y alguna hicimos. Y en el Albacete, negociamos por Kawaya y Datkovic. Sin más.

–¿Y a la familia Arribas? ¿Los conoce?

–A Alejandro lógicamente sí, porque ha sido futbolista. Y sé que su padre ha estado al frente del Rayo Majadahonda. Pero no tengo ninguna relación con ellos.

–¿Por qué salió usted de una manera tan abrupta del Albacete? Venía de rozar el ascenso a Primera División.

–Soy una persona que nunca me he movido por dinero ni por ostentación. Nunca he querido protagonismo. Llegó un momento en el que choqué con una persona del club y entendí que lo mejor era salir del Albacete y esperar que me llegara una nueva oportunidad en otro club. Desde entonces, he tirado cinco veces al larguero, pero al final no he conseguido trabajo en otro equipo.

–¿Cómo ve la Primera RFEF de la próxima campaña?

–Tremendamente complicada. Esta categoría nueva es más difícil que la antigua Segunda B y la veo parecida a la Segunda División, donde la igualdad es máxima y hay siempre muchos equipos en pocos puntos. Por ejemplo, parece que el Tenerife se va a pasear y yo estoy seguro de que le va a costar subir. Y luego está el tema de los filiales, que son equipos con mucha calidad y talento joven que pueden dar muchos sustos a los favoritos.