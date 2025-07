La AFE contactará con LaLiga si el Cartagena no paga en unos días

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) comunicará a LaLiga la cantidad exacta de dinero que debe el Cartagena a los futbolistas de la ... temporada pasada si en unos días Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis y el resto de la directiva no resuelven la situación. Anoche cerró el plazo oficial para registrar las denuncias de forma telemática y desde hoy el Efesé tiene alrededor de cinco días hábiles como plazo de alegación antes de que David Aganzo como presidente del sindicato informe detalladamente de todo al organismo de Javier Tebas.

Estos son los nuevos plazos que están encima de la mesa, una vez que el club ni pagó sus obligaciones antes del 30 de junio ni tampoco dentro de los plazos previos al cierre de las denuncias. Ahora restan unos cinco hábiles, hasta mediados de la próxima semana, como plazo de alegaciones para pagar, bien con fondos propios o usando parte del fondo de compensación por el descenso a Primera REF.

Esta nueva situación llevó ayer a que jugadores albinegros de la temporada pasada, ante la duda, contactaran con la AFE para conocer cuáles son los plazos a seguir a partir de ahora. El sindicato no se reunirá con LaLiga hasta que pase el plazo de alegaciones. Si nada de esto se resuelve, la consecuencia a corto plazo será la suspensión oficial y pública de los derechos federativos y a largo, el 31 de julio, el descenso administrativo a Segunda RFEF. En privado, en el club dan por hecho que esta cuestión se resolverá.

El Cartagena tiene hasta el día 15 para inscribirse en Primera RFEF previo pago de un aval de no más de 200.000 euros

Como pronto, el tiempo corre, el impago no se resuelve y los plazos legales empiezan a llegar a su fin. El de inscripción en Primera RFEF acaba el 15 de junio a las 14.00 horas con un aval necesario de no más de 200.000 euros.

Pablo Santis, tocado

Al margen sigue la situación del Cartagena B. El filial tiene suspendidos los derechos federativos y está absolutamente paralizado, sin fichajes, entrenador ni partidos de pretemporada. En una primera declaración intenciones, recientemente se ha contactado con el técnico de la pasada temporada, Pablo Santis, para que continúe al frente del banquillo.

El filial tiene más margen para evitar un desastre y sería excluido de Tercera si no se presenta a las dos primeras jornadas

El riesgo deportivo para el filial albinegro, en este caso, no reside en un descenso administrativo como tal si los impagos no se resuelven. En concreto, si esto se prolonga bastante en el tiempo, el Cartagena B podría ser excluido de Tercera si no se presenta a las dos primeras jornadas. De momento es imposible que lo haga, pues no tiene las herramientas para poder competir.

El centrocampista Álex Fidalgo, séptimo fichaje

El Cartagena de la temporada 2025/26 sigue tomando forma. El club anunció ayer que Alejandro Fidalgo es el séptimo fichaje del equipo entrenado por Javier Rey. Este polivalente centrocampista de 24 años puede actuar tanto de '6' como de '8' y viene de completar dos campañas muy buenas en el Ourense.

Fidalgo es versátil, tiene capacidad de organización, de trabajo y de llegada a la zona de tres cuartos de campo. Un futbolista completo que ha llamado la atención en Primera RFEF jugando a muy bien en el Ourense. Allí ha sido indiscutible esta pasada campaña con 36 partidos, todos ellos de titular. Lo jugó todo demostrando rigor y equilibrio táctico, de ahí que el futbolista estuviera en la agenda de buenos equipos de la categoría. El Hércules y el Racing de Ferrol eran dos de ellos.

La incorporación de Fidalgo se une a las ya anunciada en semana s anteriores de los porteros Iván Martínez y Lucho García; los defensas Imanol Baz, Rubén Serrano, Dani Perejón; y el centrocampista Carlos Claderón. Todos ellos firman hasta el 30 de junio de 2026 e iniciarán la pretemporada el lunes 21 de julio a las órdenes de Javier Rey. Con contrato en vigor están el portero Jhafets, el delantero Ortuño y el centrocampista Ndiaye, si bien su agente ha pedido salir.