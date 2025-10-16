El sector logístico muestra su preocupación por el aumento de costes y el absentismo laboral

Lydia Martín Murcia Jueves, 16 de octubre 2025, 00:15 Compartir

El sector de la logística en la Región de Murcia quiere seguir creciendo. Un objetivo que, aunque parece lógico, no está exento de retos en un momento en el que las tendencias de los consumidores cambian a tal velocidad que la única opción posible es actuar a corto plazo para poder satisfacer sus demandas y no quedarse atrás. El problema sigue siendo el coste, económico y de personal, de una exigencia cada vez más marcada para sus profesionales.

Los profesionales del sector así lo compartieron este miércoles en un desayuno profesional impulsado por LA VERDAD y Grupo Caliche, que puso sobre la mesa las necesidades de un ámbito imprescindible para la economía de este territorio, ya que junto a Almería y Valencia alberga la mayor flota de camiones de Europa, tal y como afirmó Daniel Egea, director de logística de Cash Levante. Bajo el título 'Transformación logística: claves para integrar tecnología, rendimiento y sostenibilidad', moderado por el periodista de este medio Zenón Guillén, el encuentro permitió marcar dónde están las principales trabas para sus profesionales. Entre ellas, los participantes mostraron su preocupación a que «todo tenga que funcionar en menos tiempo, con más agilidad y más barato», afirmó Santiago Colomer, director Nacional de Logística, Frío y Almacenaje de Grupo Caliche. El problema está en el acceso a los centros urbanos, la estrechez de los carriles y las restricciones de circulación, apuntó. «El consumidor quiere tener el producto lo antes posible, en una hora muy concreta a la que es imposible acceder con los vehículos a ciertas zonas, y eso lo hace cada vez mucho más difícil», secundó Miguel Ángel García, responsable de zona de Bodegas Luzón; una visión que respaldó José Alberto Gimeno, Teamlead Warehouse ALDI San Isidro Supermercados, quien criticó las exigencias cada vez mayores del mercado de «tener el producto siempre a tiempo en el momento y el lugar» ante la complicación de la propia operativa. «El cliente se está acostumbrando a unos estándares, y quien no llegue se queda fuera» añadió.

Más allá de esto, sus profesionales ven en los costes un limitante a su actividad, porque «todo sube de precio, pero todo el mundo ve la logística como un gasto», apuntó Colomer. «Cada vez luchamos con costes muy ajustados y procesos muy estandarizados para poder controlar esos costes y seguir sobreviviendo en el mercado», indicaba Gimeno, aludiendo a la importancia de tener «una buena gestión del personal para poder controlar el absentismo», ya que supondría un aumento de costes difíciles de asumir ante el recorte de márgenes. Además del absentismo, Egea apuntó la falta de chóferes y mozos de almacén.

Falta de arraigo

Los participantes en el desayuno coincidieron en la falta de implicación de los trabajadores en las empresas, ya que «es difícil encontrar a un trabajador con arraigo y que quiera seguir creciendo», José Alberto Gimeno. Aludieron al cambio de prioridades, en los que la empresa «pasa a segundo plano», con el tiempo libre y la familia como prioridad. «Prefieren no trabajar un viernes por la tarde que el hecho de subirles el sueldo», añadió. En este aspecto, nombraron el contraste con la necesidad de los consumidores de tener servicios todos los días de la semana, incluyendo los domingos, como es el caso de los supermercados, y que sean «productos frescos y al momento». «Esto no es compatible», indicó Daniel Egea.

A esto, Sergio de la Torre, director comercial de Jera Avanza, añadió que como expertos en Recursos Humanos, el profesional de nivel medio-alto tarda de 5 a 7 años en «saltar de la empresa». «La formación lleva un coste, económico y de tiempo, en preparar al personal, pero luego no fidelizan y se van, y esas pérdidas hay que asimilarlas», añadió Miguel. «La logística cuenta con unos márgenes tan ajustado que tampoco te permite diferenciar a tus trabajadores con un plus de motivación», sumó Gimeno, que criticó que «la baja laboral y el paro tienen un coste de oportunidad muy grande», para lo que indicó soluciones a nivel de incentivos. En relación a esto, Daniel Egea criticó la rigidez de la legislación, «que perjudica a los trabajadores que quieren echar horas extras y ganar más dinero».

«Hay que abrir las ventanas de contratación, especialmente necesarias para el sector primario, porque si no los costes se van a disparar», añadió de la Torre, que también apuntó medidas como hacer comunicaciones para concienciar sobre el absentismo o repercutir positivamente a quienes se impliquen en la productividad de la empresa.

La digitalización, solución y coste

Los expertos ven a día de hoy «inviable» la robotización real del sector debido a los costes y los años de amortización de la inversión. A lo que se suma la dificultad «por la variedad de productos que abarcan y que dificultan el uso de maquinaria», señaló el director nacional de Logística, Frío y Almacenaje de Grupo Caliche, diferenciando a un productor de un profesional de la logística. Y es que a pesar de apostar por la actualización constante, no ven posible estar al 100% subidos a la tecnología por la diferenciación de sus productos y los pedidos por unidades que muchas veces hacen sus clientes por el volumen de sus negocios. «Ese 'picking' hace que no podamos amortizar la inversión», indicó Egea. Y es que «el crecimiento está basado en el volumen y no en el margen», señaló Gimeno, que apuntó a la rotación de los productos para «vencer o morir». «Los costes se encarecen porque coges menos cantidad de más cosas», señaló Colomar, lo que, indicó Egea, va asociado a invertir en instalaciones más grandes para estos «productos a la carta».

Sin embargo, defendieron el uso de la tecnología en la elaboración de informes, automatización de gestiones de administración o recopilación de información de pedidos. «O nos subimos a las tendencias de controlar los procesos y automatizar para controlar el coste de personal y procesos productivos, o quedaremos fuera del mapa», defendió José Alberto Gimeno.

Objetivo y realidad

A la hora de hablar de sostenibilidad, los expertos hicieron referencia a la diferencia entre lo que el cliente quiere y la realidad. En este sentido se enfocaron en la reducción de la huella de carbono y cómo a estas empresas se les pide un transporte con combustibles alternativos que en muchas ocasiones incrementan los costes, y que no siempre repercuten en el cliente final. «La gente quiere precio y la misma calidad, sin que se lo suban, pero eso es inviable para muchos sectores por el coste que tiene», indicó García, que añadió que para hacer ese cambio, necesitarán «ayudas y recursos», porque a día de hoy es «insostenible».

También aludieron al aumento de horas de entrega al pasar a la electrificación, aunque defienden que en el centro de las ciudades la logística pasará por «vehículos eléctricos y pequeños», aunque hicieron la petición de que la legislación cambie y permitan entrar más kilos por vehículo para atender a la demanda.

Una cadena fortalecida que trabaja en equipo

Para los participantes en este desayuno, cada vez es más difícil educar e informar al cliente de lo que hay detrás de su pedido. «Hay personas en todo este proceso, pero eso al cliente parece que le da igual. Solo sabe que tiene un evento y necesita el pedido a ese día y a esa hora», señaló Miguel Ángel García. Porque «la exigencia del consumidor es quien marca el funcionamiento de la cadena logística», indicó Egea, pero «falta comprensión sobre el trabajo que lleva que el producto llegue hasta su mesa».

LAS FRASES Miguel Ángel García. Responsable de zona de Bodegas Luzón «El consumidor quiere tener el producto en una hora a la que es imposible acceder a ciertas zonas». «El sector es uno de los motores más importantes que tiene la economía»

José Alberto Gimeno. Teamlead Warehouse ALDI San Isidro Supermercados «Luchamos con costes muy ajustados y procesos muy estandarizados para sobrevivir en el mercado». «Si se dispara el coste del personal, estás lejos de ser competitivo»

Sergio de la Torre. Director comercial de Jera Avanza «El principal problema es la mano de obra. El reto es la robotización y tecnología». «El profesional de nivel medio-alto tarda entre 5 y 7 años en saltar de la empresa»

Santiago Colomer. Director Nacional de Logística, Frío y Almacenaje de Grupo Caliche «Todo sube de precio, pero todo el mundo ve la logística como un gasto». «Ahora mismo tenemos un muy buen nivel de colaboración entre las empresas»

Daniel Egea. Director de logística de Cash Levante «La robotización es inviable porque necesitas muchos años para pagar esa inversión». «Somos el pulmón de este país, pero luego también somos la oveja negra»

Para Gimeno, si lo que se persigue es una buena relación a largo plazo con proveedores y clientes, «es fundamental una buena comunicación en toda la cadena de suministro y poder mejorar cualquier fallo en ese proceso», evitando así ser «cortoplacistas».

«La relación entre las empresas ha cambiado mucho y ahora tenemos un muy buen nivel de colaboración», matizó Colomar. Respecto a esto, apuntaron a hacer rentables los retornos para evitar el «kilómetro vacío» y optimizar volúmenes, así como reducir gastos a nivel interno para poder compensar los costes y estar con los ojos abiertos para analizar las tendencias, y a los competidores, para poder llegar a tiempo a ofrecer una respuesta.