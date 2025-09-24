Innovación y profesionalización para asegurar el relevo de la empresa familiar

Lydia Martín Murcia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:05 Compartir

A la hora de hablar de embajadores de la Región de Murcia, la empresa familiar ocupa un lugar destacado. Sus productos y servicios llegan a todas partes del mundo, haciendo que el orgullo de la tierra que les vio nacer les acompañe en cada nuevo mercado, en cada innovación. LA VERDAD y Banco Sabadell quisieron reunir ayer a algunos de los impulsores y defensores de estas compañías para poner sobre la mesa los retos y necesidades actuales, en un desayuno que mostró la solidez de este modelo empresarial.

Por la propia naturaleza de la empresa familiar, que ya son nueve de cada diez en la Región, el principal reto es el relevo generacional, tal y como apuntó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, María Isabel López Aragón, ya que solo el 30% de las empresas familiares pasan a la segunda generación, un porcentaje que se reduce al 15% si se habla de la tercera. «El desafío es conjugar esos valores que llevaron a fundar la empresa con los nuevos liderazgos de las futuras generaciones», señaló, defendiendo una «transición de forma planificada». A este se suma la profesionalización, condicionada también por la variedad de las propias estructuras y volúmenes de estas empresas, tal y como añadió Fernando Canós, director Territorial Este en Banco Sabadell, además de la necesidad de «adaptarse constantemente a los nuevos tiempos». En este último aspecto enumeró la digitalización, la sostenibilidad y las nuevas tendencias que exige la sociedad. Para Emiliano Carrillo, socio de Carrillo Asesores, el relevo no es un evento, sino un proceso en el que está integrada la profesionalización.

«Solo el 29% de las empresas familiares se sienten preparadas para enfrentar un entorno digital y el 70% de las empresas no tiene un relevo de forma cerrada», indicó José Manuel Lag, director general de Grupo Reina. Defendió la captación de talento fuera del marco familiar y «ser valientes y tener un plan para fomentar esa capacidad de crecer», distinguiendo entre empresa y familia, pero también tener una buena organización y que sea «atractiva e ilusionante» para captar talento. «Profesionalizarse no es una opción, sino una necesidad, y la capacidad de anticipación va a facilitar el relevo y va a ayudar en la toma de decisiones», añadió.

Una herramienta fundamental

Para los cinco participantes, la innovación es un aspecto fundamental para la supervivencia de la empresa, que ya ha conseguido ser un aspecto intrínseco a los procesos de evolución de la compañía en el día a día, matizó Canós.

De hecho, José Manuel Lag aclaró que pensar en innovación no es solo enfocar un nuevo producto, sino que aborda una visión más amplia, como los procesos o en la propia digitalización, para ganar en competitividad. Esta innovación, que defendió como «garantía de continuidad», para José María Tortosa, presidente de Asociación Murciana de Empresa Familiar (Amefmur), también es imparable y forma parte de la autonomía estratégica de la compañía. «En esto han influido las nuevas generaciones, que están encabezando esta innovación», aseguró. En conjunto defendieron que las empresas familiares que no se adapten a este término y no lo integren en su estructura y acciones, están destinadas a desaparecer.

Defienden una estructura empresarial que les permita adaptarse a los cambios y enfrentar tensiones de forma preventiva

La empresa familiar de la Región de Murcia está muy sana. Así lo afirmó el presidente de Amefmur durante el encuentro, refiriéndose a aspectos como su capacidad de aprendizaje continuo, su internacionalización, competitividad y aumento de su tamaño. «Eso facilita que el talento se esté captando incluso dentro de la propia familia», lo que él llamó el «gen emprendedor» que mantiene el arraigo y la cultura empresarial y que hace que la profesionalización sea cada día mayor.

«Las empresas familiares son un activo estratégico para la Región de Murcia, porque son empresas arraigadas al territorio y hacen las inversiones en su Región, hacen patria y crean empleo estable», confirmó la Consejera. Por su parte, Carrillo animó a poner en valor la Región, porque «todavía vamos con miedo y no nos creemos nuestra valía a nivel empresarial».

Protocolos para evitar conflictos

El director general de Grupo Reina incidió en la importancia de crear protocolos familiares para regular de forma anticipada los posibles conflictos que puedan surgir en este tipo de empresas, evitando que los factores emocionales desemboquen en la disolución de estas compañías.

Este documento de actuación no debe ser cerrado, sino que debe evolucionar como la propia familia y empresa. «Las empresas tienen que ser sinceras y poner sobre la mesa las causas de un posible conflicto, y que ese protocolo sea una herramienta abierta que pueda prevenir cualquier conflicto como si fuera el mejor abogado posible», defendió.

Reinversión y un nuevo lenguaje de financiación

La comunicación entre la empresa familiar y las entidades financieras ha cambiado, según la opinión de estos expertos. Para Tortosa, «hay un apoyo más flexible y se produce un acompañamiento, porque ven que estamos manteniendo la propiedad y el territorio». Se han convertido así en socios financieros «que hay que cuidar y compartirles nuestros números y objetivos», apuntó Carrillo. «Ahora hay otros productos más enfocados y profesionalizados y eso mejora mucho la gestión», añadió Lag, destacando a los bancos como los «aliados necesarios para mantener un equilibrio económico y financiero».

En palabras José María Tortosa. Presidente de Amefmur: «Somos los embajadores de la Región» La aportación de Amefmur al ecosistema regional es indudable, gracias a su respaldo a todo lo que concierne a la empresa familiar. Contactan con todos sus asociados para que les compartan sus inquietudes y necesidades, creando una red para seguir avanzando juntos, exponiendo los logros de cada uno de ellos. Unos «asociados de lujo» para los que ponen en marcha acciones como la 'escuela de sucesores' para asesorarse con un despacho de abogados, entre otras acciones. En este 2025 se ha celebrado la reunión anual de los presientes de asociaciones territoriales y el Instituto de Empresa Familiar en la Región. «Somos la envidia del resto porque aquí hay muy buena relación y consideración hacia la empresa familiar y se tiene conciencia de lo que somos», indicó su presidente, José María Tortosa, que resalta también el apoyo de las cátedras y de la administración para visibilizarlas y «dar fuerza para seguir avanzando».

José María Tortosa. Presidente de Amefmur: «Somos los embajadores de la Región» La aportación de Amefmur al ecosistema regional es indudable, gracias a su respaldo a todo lo que concierne a la empresa familiar. Contactan con todos sus asociados para que les compartan sus inquietudes y necesidades, creando una red para seguir avanzando juntos, exponiendo los logros de cada uno de ellos. Unos «asociados de lujo» para los que ponen en marcha acciones como la 'escuela de sucesores' para asesorarse con un despacho de abogados, entre otras acciones. En este 2025 se ha celebrado la reunión anual de los presientes de asociaciones territoriales y el Instituto de Empresa Familiar en la Región. «Somos la envidia del resto porque aquí hay muy buena relación y consideración hacia la empresa familiar y se tiene conciencia de lo que somos», indicó su presidente, José María Tortosa, que resalta también el apoyo de las cátedras y de la administración para visibilizarlas y «dar fuerza para seguir avanzando».

Emiliano Carrillo. Socio de Carrillo Asesores: «La profesionalización forma parte del relevo» Emiliano Carrillo conoce bien el funcionamiento de la empresa familiar de la Región de Murcia, no solo porque pertenezca a una, sino porque asesoran a otras compañías del territorio. Para el socio de Carrillo Asesores, las empresas familiares se tienen que sustentar en la planificación ante lo que pueda venir, especialmente ante «la incertidumbre de las políticas actuales que hacen que muchas empresas se planteen irse del país», indicó. También deben preparar el relevo, que «no es un evento, sino un proceso», con mecanismos para que se haga eficientemente, y una guía para aportar pautas en la transformación digital; un aspecto en el que aún hay tareas pendientes en el sector «porque no lo entendemos y no estamos acostumbrados a él». El ponente también incidió en la importancia de cuidar la empresa familiar y transmitir su valor a los más pequeños, contribuyendo a romper el miedo de ser empresarios.

María Isabel López Aragón. Consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la CARM: «La innovación no es una herramienta, es supervivencia» El Gobierno regional busca que las empresas familiares puedan desarrollarse en el territorio. Además de crear una iniciativa pionera, a propuesta de Amefmur, para costear la consultoría a estas organizaciones a través del 'cheque relevo', impulsan distintos ejes desde el Instituto de Fomento con la internacionalización, la innovación, la financiación y la digitalización y sostenibilidad ambiental para favorecer su labor, incluyendo el 'cheque conecta' para que puedan contratar a grupos de investigación y que ayuden en sus procesos innovadores. De hecho, este año han destinado 5 millones de euros a inversiones productivas y tecnológicas. Lo que tienen claro, según compartió María Isabel López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, es la importancia de la simplificación administrativa para «agilizar cuellos de botella» y de un marco estable «que dé certeza y seguridad jurídica» a las empresas para facilitar que se puedan implantar y crear empleo en la Región y formar talento.

Fernando Canós. Director Territorial Este en Banco Sabadell: «Lo que nos importa es estar al lado de las pymes» Banco Sabadell es el «banco de las pymes», tal y como definió Fernando Canós, director Territorial Este en Banco Sabadell. La entidad hace un acompañamiento a las empresas durante todo el proceso, con una visión a largo plazo para ser mucho más que un proveedor financiero, aprendiendo conjuntamente en ese camino. «En cada etapa de la compañía hay una posibilidad o un elemento financiero de apoyo a esa empresa», destacó, animando a que las empresas tengan claro hacia dónde quieren ir para hacer que la colaboración público-privada sea sencilla, porque ese objetivo «tiene que nacer del germen de la propia empresa para poder ayudarles» y andar ese camino conjunto. Banco Sabadell dispone de equipos especializados de empresa, en bloques con formación específica para atender las consultas de las empresas familiares y estar a su lado, manteniendo un diálogo fluido y cercano.

José Manuel Lag. Director general de Grupo Reina: «Hay que invertir en la innovación en procesos» Grupo Reina celebrará su centenario el próximo 2026, con una quinta generación trabajando en la empresa y 900 trabajadores, a pesar de empezar su andadura con apenas una decena. Se trata de una de las máximas representantes en la Región de la empresa familiar, que ha sabido también captar profesionales fuera de la empresa para sumarlo a su comité de dirección y combinar talento de ambas partes. Comparten conjuntamente la visión familiar y su cultura, todo esto sumado a un tejido de empresas auxiliares que han ayudado a fomentar este talento. Así lo compartió José Manuel Lag, su director general, que valoró positivamente la promoción interna dentro de la empresa, una diversificación e integración que fomenta el desarrollo personal y las distintas áreas de negocio. «Cuando nos sentamos en la mesa se nota que hay una madurez y visión mucho más grande», indicó.

Por otro lado, destacaron el papel de la reinversión de beneficios para que puedan destinarse a inversiones como tecnología, aumento de salarios, potenciación de la marca, logística, etc. «Lo importante es no ser solo un proveedor financiero, sino estar a su lado y tener una visión a largo plazo», indicó Canós desde Banco Sabadell.

En cuanto a la relación con la Administración local, destacaron positivamente el diálogo constante, solicitando «políticas y marcos de certidumbre» para seguir invirtiendo en la zona y evitar que se instalen en otros países, incluyendo la mejora de las comunicaciones y la agilización de trámites administrativos.

Mirando hacia el futuro, los participantes en este encuentro defendieron la necesidad de cuidar la empresa no solo desde dentro, sino también en cuanto a su imagen pública, haciendo que los niños y niñas se conciencien de la cultura de la empresa familiar y potencien ese gen emprendedor que mantenga una estructura tan importante dentro y fuera de la Región de Murcia.