Almudena Abellán, Dori Bernal, Estefanía Hidalgo, Rosa Perán, Conchita Ruiz y Fernando Canós.

El foro 'Expertas profesionales' vuelve hoy con su sexta edición

LA VERDAD y Banco Sabadell reúnen a cinco mujeres para hablar de emprendimiento, innovación e igualdad de oportunidades en el Real Casino de Murcia

Lydia Martín

Murcia

Jueves, 23 de octubre 2025, 01:32

El foro 'Expertas profesionales' vuelve a poner el foco en la igualdad en pleno corazón de Murcia. El encuentro, que celebra su sexta edición, regresa al Real Casino para reconocer el talento, la innovación y el liderazgo femenino en la Región con los testimonios y experiencias de cinco mujeres referentes en ámbitos que van desde la industria hasta la hostelería, incluyendo el mundo empresarial e institucional. El objetivo es conseguir una inspiración mutua y transmitirla al resto de la sociedad, facilitando el diálogo en un espacio de reflexión protagonizado por mujeres que tienen mucho que aportar a la sociedad, y que pueden inspirarla.

Moderado por la periodista Isabel Escribano, el evento comenzará esta tarde a las 17:30 horas, con aforo completo tras agotar inscripciones a través de la web www.eventos.laverdad.es. La bienvenida correrá a cargo de Ascensión Tenza, directora comercial de LA VERDAD, medio de comunicación que impulsa esta iniciativa junto a Banco Sabadell. Tras ella, se abordará la importancia de la igualdad de oportunidades en el desarrollo económico y social de la Región de Murcia a través de la entrevista con Conchita Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad, que compartirá las políticas públicas que favorecen el desarrollo de las mujeres en el ámbito profesional y el desempeño de puestos de liderazgo, o los desafíos pendientes para poder hablar de igualdad real.

  • Qué Sexta edición de 'Expertas profesionales'.

  • Organiza LA VERDAD y Banco Sabadell.

  • Cuándo Hoy jueves, a las 17.30 horas, en el Real Casino de Murcia.

  • - Aforo completo

Tras esto, una mesa redonda permitirá a los asistentes adentrarse en el 'Emprendimiento e Innovación. Claves del siglo XXI', en la que participarán Almudena Abellán, presidenta de AJE Región de Murcia; Rosa Perán, gerente de Heladerías Temperato y presidenta de Hostelor; Estefanía Hidalgo, directora de Calidad de Hida, y Dori Bernal, CEO de Cafés Bernal. Juntas transmitirán qué significa la innovación en su día a día, las actitudes esenciales para liderar en la actualidad, las barreras a las que se enfrentan aún las mujeres profesionales, las herramientas para conciliar la vida personal y profesional, la evolución de la mujer en el rol de la empresa de la Región de Murcia o cómo la sostenibilidad y la digitalización se han convertido en palancas de crecimiento.

Será el director territorial Este en Banco Sabadell, Fernando Canós, el encargado de clausurar el acto.

