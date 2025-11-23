El Saltador reclama más seguridad en el suministro de agua para sus regantes

EFQ. Alamería Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

La seguridad en el suministro de agua es la principal demanda de la Comunidad de Regantes El Saltador, en Almería, para este nuevo año hidrológico, que comenzó el pasado 1 de octubre, con el objetivo de hacer frente a la sequía meteorológica que sigue asolando al extremo suroriental de la península. Al respecto, Fernando Rubio, presidente de este órgano, recuerda que el millar de regantes a los que representa siguen reclamando que se les garantice el agua para sus cultivos y lamentan la competencia desleal por parte de terceros países.

Cabe mencionar que la Comunidad de Regantes El Saltador cuenta con una superficie de 2.600 hectáreas en las que predominan las plantaciones de hortalizas y cítricos, bajo el sistema de riego por goteo, el cual permite aprovechar mejor cada gota, reduciendo las pérdidas y ahorrando tiempo.

El órgano almeriense destaca por su compromiso de mejora continua, tal y como se ha constatado con la instalación de un parque de energía solar fotovoltaica de 600 kW para generar energía y con la que impulsar las bombas de abastecimiento de riego.

A esto se suma su convencimiento por la digitalización, considerado un tren al que deben subir para beneficiarse de todas sus ventajas. Asimismo, El Saltador contempla una transformación digital en su gestión y procesos para la modernización de la gestión de los recursos de los que dispone.

Temas

Informe del Agua