El agua, origen y futuro de la innovación en la huerta murciana y Cajamar

En este rincón del Mediterráneo, en el que la lluvia apenas toca la tierra, la gestión del agua es un arte de equilibrios y decisiones complejas. Este año, los embalses de la cuenca del Segura almacenaban en septiembre apenas el 20 % de su capacidad, poniendo a prueba a quienes trabajan en el sector. Frente a estos desafíos se ha realizado, una vez más, un delicado ejercicio de decisión sobre cuánto desembalsar, cómo redistribuir recursos y cuándo activar soluciones extraordinarias, reforzando la importancia de una gestión experta y comprometida que buscan transformar la aridez en una ventaja competitiva.

Como directora territorial de Cajamar en esta Región y como murciana, he sido testigo directo del papel central que juega el agua en nuestra historia, no solo como recurso esencial, sino como hilo conductor de la innovación y el progreso que define el espíritu de nuestra entidad. Está en nuestro ADN anticipar los desafíos de la gestión hídrica y convertirlos en oportunidades para el sector agroalimentario español, apostando siempre por el conocimiento, la tecnología y el valor humano.

Durante más de seis décadas, nuestro crecimiento se ha forjado sobre la cercanía y la búsqueda de respuestas colectivas a retos medioambientales. El agua, recurso escaso y vital, ha sido el eje de proyectos que han transformado la agricultura: desde el riego localizado hasta la apuesta por cultivos más eficientes, la digitalización de fincas y el uso de distintas fuentes de abastecimiento. Trabajamos con agricultores, comunidades de regantes, empresas tecnológicas y centros de investigación, convencidos de que la gestión responsable del agua y la búsqueda de nuevas fórmulas es compromiso ético con el territorio y las generaciones futuras.

Las temporadas de sequía cada vez más prolongadas y la falta de una política nacional del agua nos exigían ir más allá. Por ello, en 2018 lanzamos Cajamar Innova, una incubadora y aceleradora de empresas centrada en la gestión eficiente del agua. Este programa canaliza el talento de emprendedores que, con nuestro apoyo, desarrollan soluciones disruptivas para el sector. Cajamar Innova es hoy un punto de encuentro entre investigación aplicada, innovación empresarial y tejido productivo, permitiéndonos contribuir a la creación de valor y empleo en torno al agua. A través de convocatorias, mentorías y alianzas, hemos impulsado proyectos pioneros en monitorización inteligente, reducción del consumo energético y tecnologías de reutilización, posicionándonos como referente europeo en tecnologías del agua, aportando soluciones que van desde nuestros laboratorios directamente al campo y a la gestión más eficiente en ciudades e industrias, porque su gestión eficiente y responsable es trabajo de todos.

Complementando estas acciones, nuestra red de centros experimentales, ubicados en enclaves mediterráneos estratégicos, permite a nuestros equipos multidisciplinares testar nuevas técnicas de riego, variedades de bajo consumo hídrico y sistemas de monitorización en tiempo real. Todo orientado a maximizar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. La colaboración con universidades, organismos públicos y empresas facilita que el conocimiento generado llegue rápidamente a agricultores e industria. Difundimos estos avances a través de jornadas, publicaciones y plataformas digitales porque creemos que la transferencia de conocimiento es la mejor garantía de competitividad y sostenibilidad para el sector agroalimentario. Aquí, la transferencia de conocimiento es una vocación, convencidos de que el éxito individual puede convertirse en avance colectivo.

La digitalización se integra de forma natural en esta estrategia a través de Plataforma Tierra, que se ha consolidado como referente en la transformación digital del sector agroalimentario, proporcionando herramientas avanzadas para la monitorización, análisis y toma de decisiones en tiempo real. La plataforma integra datos meteorológicos, sensores de campo, imágenes por satélite y modelos predictivos para optimizar el uso del agua, ajustando los riegos según las necesidades de los cultivos y las condiciones ambientales. Además, gracias al 'big data' y a la inteligencia artificial, sus usuarios pueden anticipar escenarios de escasez, identificar oportunidades de mejora y compartir experiencias, consolidando así una comunidad digital orientada a la innovación y la sostenibilidad.

En definitiva, el agua ha sido, es y será el núcleo de nuestro proyecto cooperativo. Seguiremos consolidando una visión que combina la herencia de nuestros fundadores con la apuesta por la innovación, la investigación y la digitalización, donde cada día es una nueva oportunidad para construir un futuro en el que el agua sea sinónimo de vida, progreso y esperanza para la sociedad. También seguiremos apoyando financieramente todos aquellos proyectos que abunden en la sostenibilidad de nuestra Región.

La historia de la huerta murciana y de Cajamar es un relato de superación y profundo arraigo a la tierra. El agua, símbolo indiscutible de vida y recurso esencial, mantiene su papel central; sin embargo, el auténtico valor reside en cómo se gestiona, cuida y comparte. Las herramientas y el conocimiento existen, el reto: aplicarlos con ambición y visión de futuro. Una gestión inteligente de este recurso estratégico es motor de desarrollo y bienestar. Murcia no puede concebir su modelo agroalimentario sin una política hídrica dinámica y vanguardista, pues el agua seguirá determinando, durante generaciones, quién cultiva, exporta y preserva el territorio. Como en toda buena historia, el desenlace dependerá de cómo sepamos conjugar ingenio, tecnología y compromiso colectivo.

