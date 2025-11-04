Cajamar aborda los retos del sector porcino en Sepor

EFQ Lorca Martes, 4 de noviembre 2025, 21:21 Comenta Compartir

En el marco de la feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria Sepor, que celebró su 58ª edición en Lorca, Cajamar organizó una jornada sobre 'La importancia de la carne porcina en nuestra dieta y en nuestra economía', que incluyó una conferencia y una mesa redonda en la que expertos del sector compartieron sus conocimientos y experiencias. De esta manera, la entidad cumplió con una de las premisas que están en su ADN, como es favorecer la transferencia de conocimiento en el sector agroalimentario, en este caso en el porcino murciano.

La presentación de la jornada corrió a cargo de la directora territorial de Cajamar en Murcia, María Dolores Pagán, quien compartió con una nutrida representación de empresarios y profesionales del sector su convencimiento de que «compartimos no solo preocupaciones, sino también una visión optimista y comprometida hacia el futuro del porcino español». En su intervención, destacó que, en la Región de Murcia, «el sector porcino se erige como uno de los motores más robustos de nuestro sistema agroalimentario, y su evolución es una prueba de nuestra capacidad de adaptación e innovación».

María Dolores Pagán también significó que el sector porcino ha crecido un 91%, superando los 11.130 millones de euros y representando el 39% del valor ganadero nacional en menos de una década, según recoge un estudio en Plataforma Tierra, la comunidad digital de Cajamar para la digitalización y la sostenibilidad del sector agroalimentario, y reiteró el apoyo y colaboración de la entidad para la potenciación de un sector tan relevante para el progreso económico y social de la Región.

La directora territorial de Cajamar dio paso a la ponencia 'Importancia de la carne en la salud', del doctor especialista en endocrinología Antonio Escribano. En ella se puso de manifiesto que la carne de cerdo ocupa un lugar central en la dieta mediterránea y es, sin duda, un pilar de nuestra tradición culinaria. Más allá de su innegable riqueza gastronómica, ofrece proteínas de excelencia, vitaminas del grupo B y minerales que refuerzan la salud, estableciéndose como un componente insustituible de una alimentación variada y equilibrada. Su versatilidad en la cocina se traduce en una presencia continua tanto en los hogares como en la alta restauración, reafirmando nuestro acervo cultural y gastronómico.

A continuación, el director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar, Manuel Lainez, moderó una mesa redonda sobre los desafíos del sector porcino para mantener su liderazgo. Participaron el CEO del Grupo Jisap, Alfonso Jiménez; el director general de Porcisan, Antonio Sánchez; el presidente de Famadesa, Federico Beltrán, y el director de Operaciones de ElPozo, Juan Pedro Florido. En la misma se analizaron los retos del sector, pese a los cuales los intervinientes mostraron su convencimiento en el futuro del porcino y en su importancia para la economía murciana.

Estand de Cajamar, punto de encuentro del sector

Una amplia representación de Cajamar estuvo en Sepor, encabezada por el vicepresidente segundo del Consejo Rector, Bartolomé Viúdez, y la directora territorial en la Región, María Dolores Pagán. El estand de la entidad se convirtió en punto de encuentro de la industria agroalimentaria y ganadera. Por este espacio pasaron empresarios, cooperativistas y también representantes políticos, como el presidente de la Región, Fernando López Miras, y la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.