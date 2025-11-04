Bretón Asesoría Ambiental acerca la veterinaria y la innovación al sector primario

La empresa también ofrece el servicio de veterinario a domicilio, para revisiones, vacunas y urgencias, y la marca tecnológica Hydrogeeks, para la gestión de purines y aguas residuales

El veterinario Jorge Bretón personifica a la perfección el concepto 'One Health' (del inglés, 'Una sola salud') denominado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para describir el enfoque colaborativo que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental. Porque su trabajo combina la atención clínica a animales domésticos con la asistencia técnica a explotaciones ganaderas y el desarrollo de soluciones tecnológicas para la gestión eficiente de purines y residuos. Eso sí, manteniendo y respetando el propósito de mejorar la relación entre el ser humano, el animal y su entorno, a base de tres valores irrenunciables: cercanía, honestidad y compromiso.

Bretón ha sabido aunar tres ámbitos que rara vez se encuentran: la veterinaria, la consultoría medioambiental y la tecnología aplicada a la sostenibilidad. Precisamente, esta doble actividad –sanitaria y ambiental– se ha convertido en su sello profesional: un enfoque integral del bienestar animal y del equilibrio ecológico.

Con más de 30 años de experiencia, es especialista en gestión de residuos, con una alta cualificación en sistemas de tratamientos de purines, así como en gestión y tratamiento de plagas y de organismos nocivos nivel 2 y 3 e incluso es auditor jefe de calidad y medio ambiente, cargo que ejerce como 'freelance' con Bureau Veritas.

«Mi día a día combina consultas veterinarias con proyectos medioambientales, y aunque puedan parecer mundos distintos, para mí tienen un punto en común: el cuidado. Cuidar de un perro, de una granja o del medio ambiente requiere la misma actitud: compromiso, profesionalidad y ganas de hacer las cosas bien», explica Jorge Bretón.

Cerca del sector primario

Esta formación en gestión ambiental le motivó para fundar Bretón Asesoría Medioambiental, una empresa especializada en ayudar a explotaciones ganaderas y agrícolas a cumplir la normativa vigente a nivel regional, nacional y europeo en materia de emisiones, residuos, estiércoles y sostenibilidad.

Esta compañía, ubicada en Alhama de Murcia, ofrece a su amplia cartera de clientes del sector primario una línea de servicios que incluyen: el estudio y realización de proyectos, modificaciones ambientales, declaraciones anuales, seguimiento de expedientes, auditorías, inspecciones, fomento de la economía circular, gestión de residuos y desarrollo de métodos de tratamiento de subproductos como el estiércol, entre otras.

La asesoría de Bretón tiene la misión de que sus clientes tengan en perfecto estado sus instalaciones para que pasen de manera satisfactoria las inspecciones reglamentarias de las administraciones, solucionar los requerimientos que puedan surgir y redactar las posibles alegaciones.

La consulta en el hogar

El espíritu emprendedor de Jorge Bretón le llevó a diversificar y ampliar su cobertura. Con un gran bagaje en el sector ganadero, detectó que muchas familias necesitaban un modelo de atención veterinaria más cercano y menos estresante, tanto para las personas como para las mascotas. Así puso en marcha 'Jorge Bretón Veterinario a Domicilio', un servicio que acerca la consulta al hogar de la mano de un equipo profesional cualificado y especializado en atender a domicilio todas las necesidades veterinarias con rapidez y eficacia.

Este servicio incluye el diagnóstico y chequeo de salud (tratamiento de heridas o enfermedades, urgencias, derivación a clínica veterinaria o revisión clínica); la vacunación y control de parásitos (vacuna obligatoria de rabia anual, vacunas recomendables múltiples, desparasitación interna obligatoria, desparasitación externa...) o la identificación con microchip (colocación de microchip y alta en base de datos, pasaporte, cartilla veterinaria, cambio de datos...).

En constante evolución

Otro de los pilares fundamentales de Bretón Asesoría Medioambiental es la marca Hydrogeeks, de reciente creación como reflejo de su evolución tecnológica, al mismo tiempo que apuesta por la sostenibilidad, la eficiencia energética y la mejora continua del sector agroganadero español. Orientada 100% a la innovación, cuenta con un equipo dedicado a desarrollar sistemas para el tratamiento de purines y aguas residuales ganaderas.

Entre sus soluciones, destaca el diseño y distribución de equipos como el 'Hydropur', un separador de alto rendimiento capaz de reducir más del 50% del nitrógeno total de los purines, llegando hasta un 95% con tecnologías complementarias. También aplica procesos electroquímicos, separación mecánica y deshidratación optimizada según las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), y promueve una economía circular real, en la que el residuo ganadero se convierte en fertilizante natural reutilizable.

Con esta evolución, Jorge Bretón y su equipo consolidan un proyecto que une veterinaria, medio ambiente e ingeniería, alineado con las políticas europeas de reducción de emisiones y protección del Mar Menor.

