Distinción al papel clave del Puerto de Cartagena en la internacionalización de la industria alimentaria

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha recibido el reconocimiento de Agrupal con motivo del 150 aniversario de la creación de la Junta de Obras del Puerto, un galardón que subraya una relación que ha marcado el desarrollo económico y social de la Región de Murcia: la alianza natural entre el puerto y la industria alimentaria.

Este gesto también reconoce el papel histórico del Puerto de Cartagena, con más de 3.000 años de historia vinculada al comercio y la navegación. Desde sus orígenes, Cartagena ha sido un enclave estratégico para el comercio, y su puerto, un punto de conexión esencial para la salida de productos elaborados en la Región. A finales del siglo XIX, la industria conservera encontró en la dársena cartagenera la plataforma que necesitaba para expandirse internacionalmente. Aquellas primeras exportaciones de conservas, zumos y productos hortofrutícolas no solo impulsaron la modernización industrial, sino que contribuyeron a consolidar un sector que, con el tiempo, evolucionaría hasta convertirse en la actual industria agroalimentaria, una de las más dinámicas de España.

Hoy, el Puerto de Cartagena mantiene y refuerza ese papel estratégico. Con un crecimiento sostenido que lo sitúa como el cuarto puerto de España en tráfico total, la infraestructura portuaria se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar el abastecimiento y la competitividad del sector. La importación de materias primas, especialmente cereal, aceites y productos ganaderos, sostiene la actividad de industrias clave de la Región, mientras que la exportación de productos frescos, congelados o elaborados continúa proyectando la competitividad hacia mercados internacionales.

Este reconocimiento de Agrupal también pone en valor la capacidad operativa del puerto, caracterizada por su flexibilidad, agilidad y servicio continuo. Su operativa 24/7, la inmediatez en el inicio de las cargas y descargas, y la eficiencia de sus terminales permiten responder a las necesidades logísticas de un sector que exige puntualidad, seguridad y rapidez. Esta capacidad diferencial ha quedado especialmente patente en momentos de inestabilidad global, como la pandemia, el 'Brexit' o el conflicto en Ucrania, cuando el Puerto de Cartagena garantizó el flujo de mercancías y se convirtió en un soporte decisivo para la cadena de suministro alimentaria.

Mirando al futuro, proyectos como las ampliaciones del Puerto con la dársena de contenedores del Gorguel y la nueva Terminal Polivalente de Barlomar; la futura ZAL, la mejora de las conexiones ferroviarias o el nuevo Puesto de Control Fronterizo consolidarán aún más el papel del puerto como plataforma logística de referencia en el Mediterráneo.

El reconocimiento de Agrupal simboliza, así, el valor de una relación histórica que ha impulsado a toda una región. Un vínculo basado en la confianza, el crecimiento compartido y el compromiso de seguir mirando al futuro desde el mar '3.000 años por delante'.