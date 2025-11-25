Agrucapers, con presencia en más de 65 países, caso de éxito internacional

EFQ Murcia Martes, 25 de noviembre 2025, 21:59 Comenta Compartir

La internacionalización es uno de los motores de crecimiento de la empresa murciana Agrucapers, especializada en la producción y comercialización de alcaparras y encurtidos, y ahora también con nuevos proyectos en platos preparados de DeliciasMed!

Con presencia en más de 65 países de los cinco continentes y plantas de fabricación en España, Marruecos y Turquía, la compañía ha recibido recientemente el Premio de la Industria Alimentaria de la Región de Murcia en la categoría de Internacionalización. «Es un enorme orgullo y una confirmación de que el trabajo bien hecho, sostenido en el tiempo, tiene su recompensa», aseguran desde la dirección, agregando que este reconocimiento «refleja el esfuerzo, la dedicación y la visión que hemos mantenido durante más de 55 años de historia».

Sin duda, su plan de internacionalización hunde sus raíces en los inicios de Agrucapers: «Hemos apostado siempre por abrir fronteras, por acercar nuestros productos y nuestra forma de entender la industria alimentaria a nuevos mercados, y por construir alianzas sólidas en distintos países», explican. Por ello, este galardón «nos anima a seguir avanzando, impulsando nuestra presencia internacional y reforzando el compromiso que siempre nos ha guiado: ofrecer calidad, confianza e innovación allá donde estemos».

La empresa tiene una fuerte presencia en Estados Unidos, Japón, Sudamérica, Australia y algunos países de Europa, lo que refrenda su marcada vocación exportadora. A estos destinos se suma España, un mercado fundamental y estratégico en su actividad, donde opera bajo la marca Delicias Agrucapers –disponible igualmente en el comercio exterior–. «Trabajar en distintos mercados no solo significa exportar productos, sino también entender de cerca las necesidades de cada cliente y adaptarnos a ellas con soluciones de calidad», subrayan.

La buena salud de Agrucapers a nivel internacional no es flor de un día, sino el resultado de una serie de valores, como la mejora continua, la calidad garantizada del producto, el alto nivel de exigencia y seguridad en el trabajo, y la innovación.

«Llevamos más de cinco décadas trabajando para crecer de forma sostenible, apostando por nuevas tecnologías, procesos cada vez más eficientes y soluciones que aporten valor real a nuestros clientes y socios, sin renunciar a nuestras raíces», afirman desde la dirección.