La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivienda de obra nueva en Valencia EFE

Menos de una de cada diez viviendas que se venden son de obra nueva

Los notarios defienden que los alquileres se formalicen en escritura pública para dar «seguridad jurídica»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:04

El problema de la vivienda es una de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno en esta legislatura y la falta de obra nueva uno de ... los exámenes a superar. Prueba de ello es que en el último año se han realizado 723.000 operaciones de compraventa en España, de las que sólo 63.000 eran de viviendas nuevas. Es decir, menos del 9%, según las cifras del Consejo General del Notariado que desglosó su presidenta, Concepción Pilar Barrio del Olmo, en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana este martes en el Congreso de los Diputados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2

    Hieren en Cartagena a un joven con un arma blanca y la emprenden a golpes con el agresor
  3. 3 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  4. 4 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  5. 5

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  6. 6 Dos detenidos por realizar doce disparos contra tres personas en Cartagena
  7. 7

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  8. 8 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  9. 9 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  10. 10 Regresa el Oktoberfest a Murcia: ubicación de la fiesta de la cerveza más famosa de Alemania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Menos de una de cada diez viviendas que se venden son de obra nueva

Menos de una de cada diez viviendas que se venden son de obra nueva