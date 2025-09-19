La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Construcción de viviendas. Efe

El precio de la vivienda protegida marca récord: 1.188 euros por metro cuadrado

El mercado libre se encareció un 10,3% en el segundo trimestre de 2025, según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:11

El grave problema de la vivienda, con unos precios disparados a niveles de la burbuja, no solo está afectando al mercado libre. Aunque con un ... menor ritmo de intensidad, la vivienda protegida (VPO) –aquella por la que el Gobierno ha apostado en su nuevo Plan Estatal de Vivienda para dar acceso a precios asequibles– también se ha visto arrastrada por la meteórica tendencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y las tormentas a la Región de Murcia este fin de semana
  2. 2

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  3. 3 La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general
  4. 4

    Una concejala de Calasparra presenta su dimisión, la segunda renuncia en el gobierno en menos de un mes
  5. 5 El primer premio de la Lotería Nacional cae en un municipio de la Región de Murcia
  6. 6 Subida salarial del 0,5% para más de 62.000 empleados públicos de la Región de Murcia: cuándo se aplicará
  7. 7 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 18 de septiembre de 2025
  8. 8

    Una jueza cita a declarar al alcalde de Lorquí por el presunto nombramiento irregular de un ingeniero municipal
  9. 9

    La covid asoma de nuevo en septiembre a la vuelta del primer verano de tregua
  10. 10

    Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El precio de la vivienda protegida marca récord: 1.188 euros por metro cuadrado

El precio de la vivienda protegida marca récord: 1.188 euros por metro cuadrado