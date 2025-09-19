La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de EE UU, Donald Trump y su homólogo chino , Xi Jinping EFE

Trump confirma avances con China sobre el futuro de TikTok y se reunirá con Xi en Corea y en 2026 en Pekín

Los líderes de ambos países han mantenido una llamada telefónica para cerrar los detalles tras el encuentro de sus delegaciones el lunes en Madrid

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:16

El presidente de EE UU, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, han mantenido este viernes una conversación telefónica que ha servido para confirmar, ... según el presidente de Estados Unidos, que ambos líderes han sellado un «acuerdo» para que la aplicación de vídeos TikTok pueda seguir operando en territorio estadounidense. Para ello han fijado un calendario sobre las próximas reuniones. Primero, se verán en Corea del Sur en octubre, después el dirigente republicano viajará a China «a principios del próximo año» y después Xi visitará Washington «en el momento oportuno».

