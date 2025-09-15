El Gobierno se reúne con el secretario del Tesoro de EE UU en Madrid para tratar la guerra comercial

Los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el secretario de Estado y director de la oficina de ... Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha, han mantenido esta mañana una reunión en el Palacio de Viana, sede del Ministerio de Exteriores en Madrid, con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el representante de Comercio de EE UU, Jamieson Greer. En el encuentro han abordado cuestiones de interés comercial bilateral, según confirman fuentes gubernamentales.

El secretario estadounidense se encuentra en Madrid por las reuniones que mantendrán durante la jornada de hoy con representantes de Comercio de China en sus negociaciones comerciales. El Gobierno ha aprovechado la ocasión para organizar este encuentro en paralelo a dicha reunión.

El Gobierno ha recordado la importancia de las relaciones entre EE UU y la UE, la mayor del mundo, al representar el 30% del comercio de bienes y servicios a nivel global. Además ha señalado la voluntad de reforzar los vínculos existentes con el mercado de EE UU, en el que destaca la fuerte competitividad de las empresas españolas, a las que el Gobierno continuará acompañando en el contexto arancelario.

Además, según las mismas fuentes, los ministros reafirmaron su compromiso con los principios de la cooperación y el diálogo con los países aliados como EE UU.