La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Gobierno se reúne con el secretario del Tesoro de EE UU en Madrid para tratar la guerra comercial

El Gobierno se reúne con el secretario del Tesoro de EE UU en Madrid para tratar la guerra comercial

Scott Bessent, representante de Comercio estadounidense, se encuentra en España para negociar con China los pactos comerciales

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:43

Los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el secretario de Estado y director de la oficina de ... Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha, han mantenido esta mañana una reunión en el Palacio de Viana, sede del Ministerio de Exteriores en Madrid, con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el representante de Comercio de EE UU, Jamieson Greer. En el encuentro han abordado cuestiones de interés comercial bilateral, según confirman fuentes gubernamentales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  2. 2

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  3. 3

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes
  4. 4 Princesa Leonor, una alférez en tierra de pilotos
  5. 5 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  6. 6

    Ocho años a la espera de la red de centros integrales de alta resolución en la Región de Murcia
  7. 7 Un Real Murcia errático se deja dos puntos en Madrid
  8. 8

    Cabo de Palos, arte, empresas y menús
  9. 9

    Vecinos del Barrio Universitario de Cartagena vuelven a alertar de la presencia de okupas en la calle Montanaro
  10. 10 Condenan a un banco a devolver más de 24.000 euros a un cliente por una estafa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno se reúne con el secretario del Tesoro de EE UU en Madrid para tratar la guerra comercial