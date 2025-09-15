Trabajo asegura que el control horario garantizará la protección de datos de los empleados

Yolanda Díaz pasa a la acción para defender el registro digital de la jornada de trabajo. El departamento que dirige Díaz es consciente de que ... la patronal dará la batalla jurídica para impedir esta reforma pero aleja las dudas sobre la posible violación de la ley de protección de datos de los trabajadores a la que aluden desde el entorno empresarial. Fuentes del Ministerio rebajan este asunto asegurando que garantizarán la protección de datos de las personas «como en cualquier otra circunstancia». Asimismo, recalcan que el registro ya está en la ley y que ya es obligatorio que las empresas lo cumplan. «Otra cosa es que no esté funcionando adecuadamente y que haya que establecer salvaguardias para extraer conclusiones ajenas a la finalidad del registro», subrayan.

«La CEO nunca ha dicho nada en contra del reglamento en términos rígidos y ahora mismo cumplen con un registro que nadie cumple», afirman desde el entorno de la vicepresidenta. En este sentido, Trabajo no dará su brazo a torcer a la hora de volver a intentar un diálogo con la patronal teniendo en cuenta que ya han negociado la norma durante once meses y que lo tiene rango de ley, que son las modificaciones de las infracciones que quedan extramuros del reglamento están «archinegociadas» con los agentes sociales.

Para el entorno de la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, una de las batallas soterradas en torno al debate de la rebaja de reducción de jornada estaba en el control de las horas de trabajo. «No sería exagerado afirmar que si lográramos tener un registro eficaz, fiable y que permitiera a la inspección hacer una labor masiva de las empresas bajaría más la jornada efectiva de trabajo de lo que lo haría el proyecto de ley», trasladan fuentes del ministerio. No obstante, desde el Ministerio se muestran prudentes y no se aventuran a conceder plazos. Recuerdan que el borrador del proyecto se encuentra en consulta pública y que aún deben esperar a los preceptivos informes antes de que el reglamento pueda seguir avanzando. Todo dependerá del plazo que se tome el Consejo de Estado para emitir el informe y que pueda ir a Consejo de Ministros. En términos normales un reglamento lleva al menos cuatro o cinco meses de proceso por lo que se aleja la posibilidad de que ésta pueda ver la luz antes de que termine 2025.