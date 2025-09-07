El ministro de Turismo quita hierro a las previsiones que alejan el objetivo de cerrar el año con cien millones de turistas. Jordi Hereu considera ... que la inyección de ingresos que trae el turismo supone una prosperidad económica que hay que cuidar. Eso sí, Hereu confía en que los territorios que aún no han regulado el turismo lo hagan pronto, porque si no, «terminarán haciéndolo, quizá tarde y mal».

–¿El objetivo de cien millones de turistas sigue siendo alcanzable? Los datos del INE del mes de julio dan señales de ralentización.

–Una ralentización de verano absolutamente previsible. Pero los cien millones no es mi objetivo. Nosotros no vamos detrás de los cien, sino de que el turismo garantice prosperidad. Lo de los cien millones de turistas no me quita ni un segundo de mi sueño. Yo no sé si llegaremos, pero sé que estaremos muy cerca. Lo que me interesa es que el gasto en destino aumente más, porque significa que la calidad crece más que la cantidad. Y tenemos una gran responsabilidad en gestionar de manera sostenible el éxito de España.

–¿Y cómo se gestionan casi cien millones de llegadas? ¿Todo pasa por regular?

–La tesis antigua es no regular, pero ahora de lo que se habla es de regular. La semana que viene voy al G20 de turismo y allí se hablará de regular para desarrollar, regular para proteger, regular para garantizar la sostenibilidad social, económica y ambiental de este fenómeno. Y, por tanto, todo pasa por regular. Quien no regule, acabará regulando y quizá lo hará tarde y mal. Por ejemplo, la figura de la vivienda turística, si no se regula, si no se limita, es algo que se acaba girando contra el propio fenómeno del turismo, porque hay un elemento que es la sostenibilidad social. Regular es bueno, limitar es bueno y también poner tasas como elemento de modulación de la demanda. Se habla del turismo regenerativo: el turismo de restauración versus la depredación. Todo esto llegará; en algunos sitios antes y en otros, después.

–Un obstáculo para la descentralización del turismo es la decisión de Ryanair de suspender actividad en varios aeropuertos regionales. ¿Cómo afectará al turismo de esas zonas?

–Lo primero que quiero decir es que las tarifas de Aena son muy razonables. Durante años han estado congeladas y Aena tiene derecho a subirlas. Nosotros estamos orgullosos de nuestra red de aeropuertos y también digo que son los destinos los que tienen atractivo; lo demás son medios para llegar a los destinos. Se puede hacer con Ryanair o con otras compañías. El Gobierno trabajará activamente para que otro ocupe su lugar. No nos quedaremos con los brazos cruzados y tampoco iremos al dictado de una compañía; ellos se lo pierden. Nosotros tenemos respeto para las empresas y exigimos respeto para los gobiernos. Reaccionaremos y trabajaremos para que todas las ciudades tengan bien cubiertas sus necesidades de transporte.