Jordi Hereu, en Santander, en la clausura del foro de la industria digital.

Jordi Hereu, en Santander, en la clausura del foro de la industria digital. Daniel Pedriza

Jordi Hereu

Ministro de Industria y Turismo
«No habrá por ahora más paquetes de ayudas para mitigar los aranceles»

Considera que «ya hay muchos instrumentos» de alivio y pide a Europa «espabilar» y poner «ambición y ganas» para fortalecer la economía del bloque

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:39

La incertidumbre ha sido el gran demonio que se ha colado detrás de la ralentización económica de gran parte de Europa en los últimos meses, ... por lo que el pacto comercial con Estados Unidos que tantas críticas ha recibido –por el que todas las exportaciones europeas tendrán que sumar un 15% de arancel a sus precios– ha sido defendido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una entrevista a este periódico. En una visita a Santander para clausurar el foro de la industria digital organizado por Ametic, Hereu puso el foco en el mercado europeo, pero también «el indio o el chino» para diversificar las ventas y compensar el bajón que previsiblemente registrarán nuestras exportaciones a EE UU.

