El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones

El modo «reforzado» del sistema eléctrico con el que opera Red Eléctrica tras el apagón del pasado 28 de abril que afectó de forma masiva ... a la Península Ibérica ha supuesto un sobrecoste de 371 millones de euros hasta el 30 de septiembre según las estimaciones de Red Eléctrica. Así lo ha confirmado este jueves la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en su intervención en la XII edición del Foro Solar organizado por UNEF en Madrid.

Asimismo, ha apuntado que, «evidentemente, es un coste que se traduce en ingresos para los generadores que están obligados desde el año 2000 a controlar la tensión», ha agregado. Desde que se produjo el corte eléctrico, ed Eléctrica opera con una mayor presencia en ciclos combinados con el objetivo de dar mayor estabilidad al sistema, dado que estas plantas son las que están habilitadas para el control dinámico de la tensión.

El plan de control «re-reforzado» del sistema eléctrico ante el riesgo de un nuevo apagón ha provocado un nuevo choque entre Red Eléctrica y las grandes eléctricas. Los procedimientos de operación que el operador del sistema pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) modificar y que incluyen mayores exigencias a los generadores convencionales se han convertido en un nuevo frente de batalla.

Corredor ha minimizado la posibilidad de que España vuelva a sufrir un apagón como el del pasado 28 de abril pese a que la semana pasada lanzara un SOS para implementar esos cambios urgentes y de que ordenase a las renovables cambios para reducir temporalmente su producción con el fin de episodios de tensión brusca. A su juicio, y pese a los episodios de tensión observados, no está riesgo la seguridad del suministro «pero es la responsabilidad del operador estos cambios precisos para evitar la debilidad del sistema», ha defendido frente a la planta mayor del sector fotovoltaico.

Corredor ha incidido en que estas variaciones de tensión se están produciendo con más de 20 grupos térmicos acoplados cada día «con la obligación de controla tensión», ha subrayado, «bien por casación en el mercado o por la operación reforzada».

Asimismo, ha negado que el aumento del porcentaje de la energía renovable no inyectada en el sistema -vertidos, lenguaje técncio- se deba a la operación reforzada, sino por el aumento de la potencia instalada, la producción en los meses de verano y el fuerte incremento de la fotovoltaica casada en el mercado.