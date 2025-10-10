La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La dana se ceba con Cartagena y deja esta mañana 125 litros en Cabo de Palos
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. EFE

El Gobierno ya está actuando para evitar otro apagón antes de los cambios que introduzca la CNMC

Red Eléctrica va a modificar el procedimiento que gestiona la red y las centrales tendrán que estar a su disposición inmediatamente si se las necesita

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:21

Comenta

Las «bruscas variaciones de tensión» experimentadas en España en los últimos días según admitió Red Eléctrica en un escrito a Competencia (CNMC) han puesto ... al sistema eléctrico en alerta. El operador ha exigido una serie de «medidas urgentes» a la CNMC, que ha elevado a consulta pública las modificaciones, pero el Gobierno ya está actuando para evitar sustos y ha decidido cambiar de forma urgente el procedimiento de operación que rige como se gestiona la red eléctrica en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  2. 2 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  3. 3 Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes
  4. 4 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  5. 5 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  6. 6 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura ya tiene fecha de apertura
  7. 7

    Acuerdo en Cartagena para pedir el permiso de residencia de Mohamed, el joven que rescató a la dueña de Los Churrascos
  8. 8 La edil de Alcantarilla Lara Hernández denuncia una campaña de acoso en redes para forzarla a dimitir
  9. 9 Fallece Baldomero Salas, exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena entre los años 1987 y 1995
  10. 10 Detenido un violento grupo criminal que asaltó a seis personas en Jumilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno ya está actuando para evitar otro apagón antes de los cambios que introduzca la CNMC

El Gobierno ya está actuando para evitar otro apagón antes de los cambios que introduzca la CNMC