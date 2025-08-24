No pierdas dinero al hacer reformas en casa: así puedes rebajar el IVA de la factura al 10% Solo tienes que cumplir unos requisitos para conseguir un descuento en el coste de las reparaciones

María Ramírez Domingo, 24 de agosto 2025, 10:09 Comenta Compartir

Las reformas en las viviendas son uno de los gastos más frecuentes en los hogares. El coste de algunas reparaciones puede disparar la factura y ocasionar que su precio sea difícil de asumir para las familias. Sin embargo, hay algunos beneficios fiscales que ayudan a recuperar parte de lo gastado.

Una de las ventajas está en la Declaración de la Renta, aunque no todas las obras permiten desgravar. Algunas de las que están sujetas a bonificaciones son las obras destinadas a mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida o la instalación de placas solares, aerotermia y sistemas de climatización eficientes. Asimismo, hay ayudas para rehabilitar edificios y casas que también pueden aliviar el ticket.

Cómo bajar el IVA de la factura

El IVA es uno de los aspectos que incrementa el coste final de un arreglo. La norma general señala que el tipo aplicable a una factura es del 21%. No obstante, Hacienda explica que si se cumplen unos requisitos se puede conseguir una generosa rebaja.

Para pagar únicamente el 10% en las ejecuciones de obra de renovación y reparación en edificaciones destinadas principalmente a viviendas se tienen que dar tres circunstancias. En primer lugar, el destinatario tiene que ser una persona física que vaya a utilizar la vivienda para su uso particular. Hacienda avisa de que si el inmueble se destina al arrendamiento o al ejercicio de una actividad empresarial o profesional no se puede aplicar el tipo reducido.

El segundo requisito es que la construcción o rehabilitación haya finalizado al menos dos años antes del comienzo de las obras de renovación o reparación. Por último, otra de las condiciones es que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 40% de la base imponible de la operación. En el caso de cumplir estos requisitos, la factura se podrá reducir al 10% de IVA, lo que supondrá un importante ahorro en el coste total de la reforma.