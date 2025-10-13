No pierdas dinero: el nuevo extra de hasta 340 euros que podrán pedir muchos trajadores Los empleados pueden incluir esta novedosa deducción en la Declaración de la Renta de 2026

La cuenta bancaria de numerosos trabajadores sumará un pequeño extra en 2026. La cantidad exacta de este 'regalo' dependerá del sueldo anual del trabajador, aunque puede llegar a alcanzar un máximo de 340 euros. El ingreso no se realizará sobre la nómina, sino que actúa en el IRPF y su efecto se verá cuando se realice la Declaración de la Renta. Por lo tanto, esta deducción beneficiará en el resultado de esta gestión: pagarás menos dinero o te devolverán más.

Esta medida, que forma parte de la Ley 5/2025, ya está recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo de este nuevo ajuste fiscal es beneficiar a los empleados con las rentas más bajas. Un punto clave es que, aunque entrara en vigor el pasado mes de julio, tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025. En la práctica, esto permite que los contribuyentes puedan aprovechar este incentivo en la Renta correspondiente a 2026.

Condiciones para ganar 340 euros

Para poder aspirar a esta deducción, es necesario cumplir dos condiciones básicas. Por un lado, los rendimientos íntegros del trabajo no deben superar los 18.276 euros anuales. Por otro lado, en caso de que el contribuyente reciba rentas distintas de su sueldo, como ingresos procedentes de alquileres, estos no pueden exceder de 6.500 euros al año. No obstante, existen diferentes tramos, de modo que, en función del nivel de ingresos dentro de ese límite, el importe final puede variar.

En concreto, si la persona gana menos de 16.576 euros, la deducción a aplicar en la Declaración de 2026 será de 340 euros. En el caso de que sus ingresos oscilen entre los 16.576 y los 18.276 euros, habrá que hacer el siguiente cálculo: 340 euros menos 0,2 euros por cada euro que exceda los 16.576 euros. En ambos casos, tiene que cumplir el requisito de no percibir otras rentas superiores a 6.500 euros. El que supere los 18.276 euros, no recibirá este beneficio fiscal.