Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas El centro histórico registra en ambas ciudades la renta media más alta, según revelan los datos de las declaraciones del IRPF de 2023. Los Ramos y La Aljorra son la pedanía y la diputación más pobres de cada municipio

Antonio Gil Ballesta Jueves, 9 de octubre 2025, 07:23

Los municipios de Murcia y Cartagena son grandes y diversos, pero hay distancias más insalvables que las geográficas: los ingresos económicos. No es lo mismo vivir en el barrio murciano de San Bartolomé que en la pedanía de Los Ramos, o en el casco histórico de la ciudad portuaria que en la diputación de La Aljorra. Las brechas de renta entre zonas ricas y pobres llegan hasta los 30.000 euros anuales en Murcia y 20.000 en Cartagena, según revela la Estadística de declarantes del IRPF por código postal, publicada este miércoles por la Agencia Tributaria y con datos de los municipios más grandes de España correspondientes a 2023.

La estadística, que recoge los datos por códigos postales, mantiene el 30001 como la zona más rica del municipio de Murcia, con 51.085 euros de renta bruta media. Este área incluye el entorno de la Catedral de Murcia, del Teatro Romea, la calle Trapería, la plaza de La Merced y el barrio de San Bartolomé. El dato supone más del doble de los ingresos en la zona más pobre del municipio, que sigue siendo la pedanía de Los Ramos, con apenas 20.319 euros de renta bruta anual.

Aunque las brechas son enormes, hay ciertos patrones geográficos. El podio de zonas con más ingresos en Murcia lo completan dos grandes códigos postales del centro de la ciudad: el denominado como La Fama, que no incluye la avenida homónima, sino Alfonso X, la plaza Circular y parte de Ronda de Levante y Juan Carlos I; y los barrios de San Pedro, Santa Catalina y San Antolín.

En general, todas las zonas de la ciudad superan los 30.000 euros anuales, salvo el extremo sur, que agrupa La Purísima-Barriomar y San Pío X. Por debajo de 25.000 euros, solo hay códigos postales de pedanías, pero entre ellas el análisis también evidencia varias clases. Las más humildes están concentradas en el este y sur del municipio: Torreagüera, Gea y Truyols, El Raal, Alquerías, Zeneta y Los Ramos. En cambio, en las más adineradas del municipio son las pedanías en crecimiento del norte y el oeste del municipio (La Ñora y Guadalupe)

Ese 'boom' urbanístico es uno de los factores clave para explicar algunos datos. De hecho, en la comparación con la estadística del año anterior hay pocos cambios, pero entre las zonas más ricas hay dos incrementos notables: El Puntal y Zarandona, un amplio código postal (30007) que también incluye Santiago y Zaraíche y La Flota. Es decir, donde se concentra la mayor oferta de vivienda de obra nueva y los precios más altos de alquiler.

El norte del municipio, la zona más pobre de Cartagena

Las brechas también son muy acentuadas en Cartagena, el otro municipio que aparece en este informe de la Agencia Tributaria. La zona más rica es Parque Arqueológico-Cerro del Molinete, cuya renta bruta media subió en 2023 hasta los 42.053 euros, casi el doble que las diputaciones más pobres. Sin embargo, más allá de esta distancia, en el municipio costero no hay patrones geográficos tan definidos.

De hecho, hay grandes diferencias de ingresos en unos pocos kilómetros de distancia. La zona con menos renta es La Aljorra, pero la diputación vecina de Miranda está en el quinto lugar del municipio, ya que también incluye el polígono de Santa Ana. El resto de zonas más adineradas son diversas muy diversas entre sí: Cabo de Palos, Canteras-Tentegorra (incluye La Vaguada y La Loma) y el Ensanche, en el centro de la ciudad.

En cuanto las zonas más pobres, también presentan características muy diferentes entre sí. A partir de los 25.000 euros hacia abajo hay poblaciones cercanas del este cercanas al Mar Menor como El Algar y Los Belones-Las Barracas y diputaciones del norte del municipio. De hecho, lo más claro del informe es que el triángulo que forman La Aljorra, El Albujón y Pozo Estrecho.